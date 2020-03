De Petre Dobrescu,

Mortitz Brake (căpitan-locotenent și doctorand la Department of War Studies al King´s College din Londra) și Sebastian Bruns (expert în siguranță maritimă la Institutul pentru Politică de Securitate al Universității Kiel (ISPK) propun ca nave militare și vapoare de croazieră să fie transformate în vase-spital, ancorate în porturile germane de la Marea Nordului și Marea Baltică.

„Ar fi o soluție bună, atât timp cât nu se așteaptă la bordul întregii nave standarde de terapie intensivă. Nici în saloanele normale de spital din țară nu sunt neapărat alte standarde privind aerul de respirat. Desigur că există prevederi clare de igienă la curățarea încăperilor. Dar acestea se aplică exact la fel și pe navele de croazieră. Există prevederi speciale privind aerul din sălile de operație și din saloanele de terapie intensivă.

Pe navele de croazieră ar fi posibil de implementat, cu un anumit efort, dotările tehnice care să permită purificarea aerului la nivelul dorit. Și ar fi de conceput ca personalul de pe aceste nave, care este oricum antrenat în aceste practici de prim-ajutor, să fie folosit în astfel de situații. Trebuie doar definit clar de la bun început ce anume exact se va face din punct de vedere medical pe aceste vapoare”, spune Mortitz Brake.

Soluția transformării vaselor de croazieră în nave-spital a fost implementată deja în SUA. Recomandări ”Să fim lăsați în pace! Așa e la război!” Nu, nu e așa, domnule Streinu-Cercel

„Cele două nave-spital ale armatei americane, construite pe modelul unui petrolier, au fost trimise în misiune – una se îndreaptă spre New York, pe Coasta de Est, cealaltă în direcția Los Angeles, respectiv Seattle, pe Coasta de Vest. Fiecare are o capacitate de câte 1.000 de paturi de spital. În plus, cel mai mare ofertant de vacanțe de croazieră din America, „Carnival Cruises”, vrea să pună la dispoziție o parte din flota sa pentru a fi transformată în vapoare-spital”, spune Sebastian Bruns.

Citiți materialul integral pe Deutsche Welle.

Citeşte şi:

Experimentul Suediei în lupta cu COVID-19: 3.000 de cazuri și 71 de decese, însă stațiunile de schi, restaurantele și școlile sunt încă deschise. De ce nu se impun măsuri stricte

Analiză New York Times: presa online, în vremea pandemiei. Care e cel mai accesat link din Washington Post și cum piața publicitară s-a prăbușit ca după atentatele din 11 septembrie

GSP.RO Motivul pentru care în Germania sunt atât de puţine decese de coronavirus. Explicatia virusologului Christian Droste

HOROSCOP Horoscop 28 martie 2020. Racii au șansele unei revigorări ample