Marcel Ciolacu, actualul preşedinte interimar al PSD, a anunţat că este timpul să se organizeze Congresul PSD, imediat după starea de alertă, și că va candida pentru funcţia de preşedinte.

Sorin Grindeanu, care a fost ofertat de Marcel Ciolacu, în primăvară, să facă echipă la conducerea partidului, spune că „România are nevoie de lideri puternici”.

„E timpul să învățăm din greșeli. Și să nu le mai repetăm. România are nevoie de lideri puternici, cu viziune şi care pot da o altă direcție decât cea impusă de actuala guvernare. De prea multe ori vedem în alte părți, în ultimele luni, circ, demagogie, haos, incompetență. Oamenii așteaptă altceva”, a scris Grindeanu într-o postare pe Facebook.

El transmite un mesaj către social-democraţi. „Sub nicio formă nu e momentul unor noi frământări interne, unor lupte inutile în PSD”.

Grindeanu transmite şi un mesaj legat de o posibilă implicare a sa în partid, în contextul Congresului care urmează să se desfăşoare după ridicarea stării de alertă.

Am spus-o de mai multe ori, sunt şi voi rămâne un om cu valori profunde de stânga, voi susține şi mă voi implica într-un proiect serios, corect şi bazat pe necesitățile reale ale societății românești. Vreau să cred că adevărații social democraţi înțeleg unde ne aflăm si ce avem de făcut pentru a redeveni partidul în care jumătate dintre români au încredere. Am un mesaj ferm, e momentul unității, să lăsăm dorințele personale și să ne întoarcem fața către oameni. Sorin Grindeanu:

Luni, fostul secretar al PSD Codrin Ştefănescu, din perioada în care partidul era condus de Liviu Dragnea a lansat, pe Facebook, un apel pentru „recuperarea” formaţiunii din mâinile actualei conduceri formate din „securici”.



