Libertatea a dezvăluit astăzi că, la prima întrunire a Comisiei pentru legalizarea marijuanei medicinale de la Ministerul Sănătății, au fost prezente și trei persoane venite să susțină interesele unei firme public-private din Israel, Kidmat Eden. Compania a spus că are „fonduri nelimitate”, venind inclusiv de la Guvernul Israelului pentru cercetări privind efectul canabisului medicinal. Azi, Sorina Pintea a acordat un interviu cititorilor Libertatea.



Am trimis fundației pe numele căreia au intrat cei de la firmă o scrisoarea de atenționare!

Sorina Pintea, ministrul Sănătății



de Alexandra Nistoroiu și Cătălin Tolontan

-Doamna ministru, cum se explică faptul că, la prima ședință a comisiei inițiate de dumneavoastră, au participat reprezentanții unei firme cu interes comercial în canabis?

-Eu am fost la ședința de guvern, n-am prezidat ședința. N-am fost acolo, la grupul de lucru. Comisia am înființat-o pe 13 martie și am vrut să fiu președinte tocmai ca să nu se ajungă la exagerări în abordarea unei chestiuni delicate și necesare precum legalizarea medicinală a canabisului.

-Bun, dar Filip Hausner, cetățean israelian și reprezentant al Kidmat Eden, a fost la comisie și a vorbit în această calitate comercială, cum singur a recunoscut în Libertatea.

-Așa e, după ce am văzut articolul din Libertatea am cerut lista celor care au intrat și am găsit pe ea doi oameni care nu aveau ce căuta. Nu e normal ce s-a întâmplat! Am trimis fundației pe numele căreia au intrat o scrisoare de atenționare. Am și vorbit cu domnul Costin Militaru, cel care i-a adus pe cei doi. Nu avea acest drept, să-și aducă singur invitați!

-În comisie, conform ordinului dumneavoastră de ministru, pot ajunge doar membri comisiilor MS sau reprezentanții pacienților. Nu firme care să-și facă lobby.

-Da, așa e. Să vă spun ceva, vă rog. Accesul restrictiv eu l-am impus prin ordin tocmai pentru că eu cred în legiferarea canabisului medical, însă făcut fără exagerări și cu respectarea normelor europene. Cred în această inițiativă, ea a venit ca propunere de la medicii din comisiile ministerului și de la asociațiile de pacienți. Dar ea, e corect ce spuneți, trebuie să fie derulată transparent și cu reguli. Pe de altă parte, am o obiecție la ceva ce ați scris.

-Vă rugăm.

-Ați scris că domnul Teodorovici a fost primul care a deschis dezbaterea publică și nu e adevărat.

-În ce sens, că toată presa și nu numai a văzut același lucru?

-Eu am fost prima care a vorbit despre inițiativă, există știre la Kanal D, când am anunțat înființarea comisiei. Încă o dată, pentru mine această comisie e o miză care ține de pacienți, restul sunt speculații.

