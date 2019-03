EXCLUSIV/ De ce se grăbește Guvernul Dăncilă să legalizeze canabisul medicinal? Participanții secreți de la discuții

Ce a uitat Sorina Pintea să spună despre legalizarea marijuanei!

La discuțiile comisiei despre canabisul medicinal, Ministerul Sănătății a invitat doar doi reprezentanți ai pacienților, dar trei persoane venite să susțină interesele unei firme public-private din Israel, care au spus că au un ”buget nelimitat” cu sprijinul guvernului de la Tel Aviv.

La prima întrunire a Comisiei pentru legalizarea marijuanei medicinale de la Ministerul Sănătății a fost prezent și Filip Hausner, cetățean israelian și reprezentant al Kidmat Eden.

Hausner n-a infirmat, dar nici n-a confirmat interesul guvernului Israelului în afacerea sa.

”Compania Kidmat Eden are fonduri nelimitate”, spune medicul Costin Militaru, unul dintre cei veniți în numele firmei care vrea să facă studii pe pacienți bolnavi de cancer, dacă se legalizează canabisul.

Omul de afaceri a fost la comisie, deși, conform Ordinului de Ministru al Sorinei Pintea, comisia poate invita doar membri ai asociațiilor de pacienți și ai comisiilor medicale din minister.

Medicii prezenți au fost de acord cu aprobarea unui medicament pentru epilepsie, dar care are doar un component din canabis (CBD sintetic).

În schimb, ei se opun să se legalizeze canabisul, din cauza substanței THC, cea care furnizează starea de euforie.

Abia după ședință, medicii și reprezentanții pacienților au realizat că la discuții au fost și reprezentanții firmei public-private din Israel, cu interese în legalizarea marijuanei.



de Mirela Neag, Alexandra Nistoroiu, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

Eugen Teodorovici a fost primul oficial care a anunțat inițiativa Guvernului Dăncilă de a legaliza canabisul medicinal.

Ieșirea nu e neașteptată doar pentru un ministru de finanțe, ci neașteptată pentru că, în general, acest gen de anunț vine de la o voce a comunității medicale.

Abia după Teodorovici, miercuri seară, a apărut și ministrul sănătății Sorina Pintea care, la Antena 3, a explicat inițiativa.

Și așa a aflat opinia publică că, de fapt, o comisie fusese deja înființată și că avusese loc o primă ședință.

”Ieri a avut loc prima întâlnire a grupului de lucru constituit de către Ministerul Sănătății pentru a analiza posibilitatea introducerii în practica medicală din România a canabisului. Pentru a nu exista controverse în spațiul public, în acest grup de lucru am chemat și membri ai asociațiilor de pacienți. A fost o primă discuție, părerile sunt multe și împărțite.

Concluzia este una singură: canabisul medicinal este terapie adjuvantă în anumite patologii și face foarte mult bine”, a declarat ministrul sănătăţii.

E ceva inexact în ce spune ministrul despre această primă întâlnire.

«Au spus că au finanțare nelimitată din Israel pentru cercetări»

Nu doar medici, oameni din minister și reprezentanți ai pacienților au fost invitați, așa cum pretinde Sorina Pintea.

În sală au fost și trei oameni veniți să susțină interesele firmei Kidmat Eden, printre care și israelianul de origine română Filip Hausner, reprezentant al companiei.

”Cei care vorbeau pentru Kidmat Eden au susținut, în cadrul dezbaterii, că au finanțare nelimitată din Israel pentru a derula cercetările în România pe cazuri de bolnavi terminali care folosesc canabis medical”, spun doi martori la discuție.

Ei au spus că sunt sprijiniți de guvernul Israelului.

Să revenim un pic.

Ordinul de ministru: Comisia invită oameni din MS și reprezentanți ai asociațiilor de pacienți

Printr-un ordin de ministru, emis la 13 martie 2019, Sorina Pintea a înființat Comisia pentru analizarea condițiilor de utilizare a canabisului medicinal ca terapie adjuvantă în bolile cronice și boli rare.

Ministrul sănătății este președintele comisiei, din care mai fac parte secretarul de stat Octavian Alexandrescu, șase consilieri superiori și directori din minister, șefii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai Agenției Naționale a Medicamentului.

Iar la ședințele comisiei, scrie în ordinul de ministru, pot participa președinții sau vicepreședinții comisiilor de specialitate relevante ale MS, precum și reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, dar numai pe baza invitațiilor transmise de MS.

Sorina Pintea nu a fost prezentă

La prima ședință a comisiei, care a avut loc marți, regula nu s-a respectat.

Au fost la masă trei persoane venite să susțină interesele unei companii private, Kidmat Eden Medical SRL, cu interese directe în legalizarea și folosirea la scară cât mai mare a canabisului medicinal.

De la discuții a lipsit chiar ministrul, prinsă cu criza dezinfectantului. Așa că locul i-a fost luat de secretarul de stat Octavian Alexandrescu.

Inițiativa comisiei îi aparține ministrului și, ar fi venit, spun sursele Libertatea, în urma unor discuții cu pacienții oncologici de la ”Fundeni”, dar și cu părinți ai unor copii cu epilepsie.

Costin Militaru l-a adus pe omul de afaceri israelian

La această primă întâlnire, ministerul l-a invitat pe medicul Costin Militaru, de ani buni cea mai auzită voce a activismului pentru legalizarea marijuanei medicinale în România.

Militaru este medic generalist, a lucrat o vreme cu grupurile vulnerabile, oamenii străzii, dependenții de droguri, după care și-a concentrat toate eforturile pe promovarea tratamentelor pe bază de extract de canabis. Generozitatea activității sale trecute e dincolo de orice dubiu.

Pe de altă parte, nu și-a făcut niciodată rezidențiatul, n-are studii în oncologie, neurologie sau oricare din specialitățile medicale unde se discută, academic și clinic, despre oportunitatea folosirii canabisului medicinal.

Militaru a creat un ONG, numit Fundația pentru Harm Reduction, iar prin el vrea să deruleze în România studii clinice despre beneficiile extractului de canabis în fazele terminale ale cancerului.

Se recomandă președinte și director de cercetare al fundației.

Militaru a venit la discuția de la Ministerul Sănătății însoțit de doi parteneri de-ai săi: ”un coleg de la Fundație” și israelianul de origine română Filip Hausner, reprezentant al companiei Kidmat Eden.

De multă vreme ei cer legalizarea pentru cultivarea cânepei

Cei trei au susținut, în cadrul dezbaterii, că au finanțare nelimitată din Israel pentru a derula cercetările în România, povestesc martori oculari.

Militaru și Hausner spun că se chinuie de trei ani să obțină aprobări pentru cultivarea cânepei și pentru folosirea ei în studiile clinice. Nici Ministerul Agriculturii, nici Ministerul Sănătății n-au răspuns însă pozitiv solicitărilor lor.

Ministerul Agriculturii le-a spus, negru pe alb, că potrivit legii nu au voie să facă asta, recunosc chiar Militaru și Hausner.

Hausner și Militaru vor să producă un extract de canabis

Legea din România permite utilizarea fără probleme a produselor care conțin CBD, adică un compus din canabis care nu dă senzația de euforie pe care o oferă, de pildă, fumatul de marijuana, dar care ar putea avea efecte importante în controlarea greței post-chimioterapie sau alinarea durerilor foarte puternice.

Aceasta este însă o zonă foarte slab reglementată.

Există uleiuri cu CBD, dar majoritatea nu sunt omologate și certificate de autoritățile din România. Se vând pe internet și nu le controlează nici o autoritate.

Unul dintre rolurile comisiei înființate de MS ar fi să stabilească ce trebuie făcut pentru a reglementa aceste produse, protejând siguranța pacienților.

Ei cer folosirea canabisului integral, inclusiv a componentei «high»

O altă temă este însă folosirea extractului de canabis integral, care să conțină toți canabinoizii, adică inclusiv THC, cel responsabil de senzația de euforie (”high”) produsă de marijuana.

Compania reprezentată de Hausner și Militaru vrea să producă un extract de canabis care să conțină și THC, numai că legea din România nu permite acest lucru.

Argumentul lor este că vor crește astfel eficiența canabisului medicinal ca terapie adjuvantă.

Știința actuală nici nu confirmă, nici nu infirmă această ipoteză; e acceptat la nivelul comunității științifice că, pur și simplu, datele legate de eficiența THC sunt insuficiente.

Libertatea i-a contactat pe reprezentanții firmei israeliene.

Filip Hausner: ”Am participat în calitate de reprezentant al companiei Kidmat Eden SRL”

– Domnule Hausner, ați participat la ședința privind legalizarea canabisului medicinal, la Ministerul Sănătății, corect?

– Corect.

– În ce calitate ați participat?

– În calitate de asociat și administrator al societății Kidmat Eden Medical care are contract de inițiere a canabisului medicinal cu Fundația pentru Harm Reduction a domnului dr. Militaru.

– Am înțeles de la Costin Militaru că firma pe care o reprezentați vrea să facă un studiu în România privind folosirea canabisului medicinal în fază terminală.

– Nu numai studiu, este vorba și de înființarea unei ferme de cultură a canabisului medicinal în România, fermă care deja este pusă la punct, numai că trebuie s-o mai utilăm cu câteva utilaje, o să le aducem noi pe cont propriu, pe investiția noastră din Israel. O să cultivăm cânepa și o să producem produsul pentru cercetare și pentru comerț, dacă o să ni se dea voie. Deocamdată, la toate cererile noastre la Ministerul Agriculturii am primit numai răspunsuri negative.

«De trei ani, ministerul nu ne dă aprobarea»

– De ce?

– Conform legii, n-avem voie. Este singurul răspuns. Cu toate că am depus dosare de sute de pagini, cu ce se face în străinătate, în Canada, în America, în Israel, cum se cultivă. Avem toată metodologia de cultivare depusă. Dar ne-au spus că nu avem voie să cultivăm această plantă, cu toate că s-au făcut cercetări, chiar și de către fostul ministru al agriculturii domnul Tabără. Ne-a dat o scrisoare de recomandare pentru treaba asta. El a făcut niște cercetări pe cânepă. Urma ca Ministerul Agriculturii să ne dea avizul de cultivare, ceea ce nu l-am primit nici până acum, de trei ani.

– Pentru cercetare ce lipsește?

– Avem nevoie de avizul de deținere a substanței respective, aviz care ar trebui să ni-l dea de la Ministerul Sănătății, de deținere și de cercetare.

– Și ministerul nu v-a dat?

– Încă nu. Și la ei sunt depuse actele și metodologia de trei ani.

«Aveți finanțare de la guvernul israelian?» «Nu vă pot spune»

– Costin Militaru spune că aveți un buget nelimitat.

– Așa e.

– Ce înseamnă asta?

– Buget nelimitat destinat cultivării și cercetării. Noi n-am vrea să cumpărăm produsul ăsta din străinătate, costă foarte mult. Noi vrem să-l cultivăm aici. Cine știe ce ne trimit cei din Olanda sau cei din Spania? Noi avem tehnologia adusă din Israel, una din cele mai avansate tehnologii de cultivare a cânepei. De ce să importăm?

– Dar cine finanțează?

– Buget nelimitat înseamnă că avem toți banii, nu ne trebuie nici un fond, nici o investiție din România, ca noi să începem cultivarea și cercetarea.

– Aveți finanțare de la guvernul israelian?

– Asta nu pot să vă spun prin telefon și chiar nu pot să vă spun deloc. Deci noi avem bani proprii, nu pot să vă spun dacă sunt 5 milioane, sunt 10 milioane, sunt 20 de milioane, cât o fi, îi avem. Dacă e de la guvernul israelian, asta nu vă pot spune. Puteți să spuneți că o societate privată din Israel, buget nelimitat.

– De ce ați ales România?

– Sunt român, sunt născut în România. Eu i-am interesat de România pe cei care au avut interesul să facă în alte țări. Ăsta mi-e interesul, să se dezvolte și România.

Ce spune știința despre canabisul în medicină

Parlamentarii europeni au adoptat de curând o rezoluție prin care recomandă statelor membre să profite de beneficiile medicamentelor pe bază de canabis, să permită medicilor să decidă asupra prescrierii acestor produse și să ia în calcul acoperirea lor în sistemele de asigurări de sănătate.

Trebuie făcută diferența între folosirea canabisului pentru uz recreațional și pentru uz medicinal. La fel de adevărat este că, în cele mai multe cazuri, legalizarea pentru uz medicinal e un pas care precede legalizarea pentru uz recreațional. Sunt și excepții, când legalizarea s-a oprit la uzul medicinal.

Există studii promițătoare pentru folosirea canabisului medicinal în multiple indicații, de la cancer la epilepsie și scleroză multiplă. Vorbim însă de cercetări aflate încă în faze intermediare, care trebuie continuate, pentru a se determina când este indicat canabisul medicinal și sub ce formă.

Discuția despre legalizarea medicală a canabisului este foarte lungă, nuanțată și complicată.

Iar la dezbaterea publică e normal să participe cât mai multe părți.

Deocamdată, însă, tema se află în faza comisiei de la Ministerul Sănătății, acolo unde, împotriva regulilor rezultate din ordinul de ministru, a apărut și o firmă ”cu fonduri nelimitate”.

Continuarea în Libertatea de mâine.