De Dragoș Tănase,

„Sincer să fiu, mi-a fost frică când am dus-o prima dată, pentru că era o fată de oraş. Venise de la oraş şi am dus-o cu trenul şi am luat-o cu căruţa de la gară. Au ieșit tata, mama. Tată, mamă, vă prezint viitoarea mea soție!”, a povestit Cristinel Dăncilă.

Viorica Dăncilă a spus că nu a avut o relaţie tensionată cu socrii săi.

„Era prima întâlnire cu socrii, era normal să existe emoţii. Am avut noroc şi am învăţat un lucru, că şi eu trebuie să fiu la fel şi că aceeaşi dragoste pe care am primit-o eu de la socrii mei şi aceleaşi aprecieri trebuie să le transmit mai departe soţiei fiului meu”, a completat Viorica Dăncilă.

Soţul Vioricăi Dăncilă a afirmat că cel mai mult a fost încântat că s-a adaptat condiţiilor de la ţară.

”În momentul în care a intrat prima dată în curte, tatăl meu a zis… m-a tras deoparte și mi-a zis: Crezi tu că o să se adapteze aici? Când o auzi mâine dimineață măcănitul rațelor?. Stai liniștit, tată, că o să vezi că da”, a mai spus Cristinel Dăncilă.

Foto: Florentina Fântânaru / Facebook

Citeşte şi:

Două zile până când ne alegem președintele. Cum trăiesc o zi de alegeri sutele de voluntari anonimi care observă corectitudinea votului

Starea Libertății. Dragoș Pătraru trage 10 concluzii după campania electorală. „Sunt primele alegeri pe care le așteptăm pur și simplu să treacă”

Schimb de replici între reporterul Libertatea și Dăncilă pe tema fake news-urilor din campanie: „Nu le transmit eu. E democrație”

GSP.RO Anamaria Prodan, atac devastator la Gică Hagi: „Probabil oamenii nu au curajul să-i spună în față”