„Probabil că nu există o singură explicaţie a acestor fenomene. În prezent, nu avem suficiente informaţii în bazele noastre de date pentru a atribui aceste incidente unor cauze specifice”, se arată în raportul dat publicității de către Oficiul Directorul Naţional al serviciilor americane de Informaţii (ODNI).

Spionajul american recunoaşte în raportul care înregistrează evenimentele cu OZN-uri din perioada 2004-2021 că nu are vreo explicaţie pentru peste 140 de fenomene misterioase.

Pentagonul a publicat anul trecut înregistrări video realizate de către piloţi din cadrul Marinei americane (US Navy), care surprind „întâlniri” în timpul zborului cu „Obiecte zburătoare neidentificate”.

A watershed U.S. UFO report does not rule out extraterrestrial origins https://t.co/hMyHxZz2kG pic.twitter.com/pD52bpwzOt