DOCUMENTE. Un mare spital din România a rămas fără 4 medici deodată și are zile fără gardă la cardiologie. „Cine intervine la terapia intensivă din secție?”

Spitalul Județean de Urgență Ploiești este una dintre cele mai mari unități medicale din țară. Înainte de pandemie, în 2019, peste 65.000 de pacienți au fost internați la cel mai mare spital din Prahova. Mai mult, peste 160.000 de consultații au fost acordate în camera de gardă și Unitatea de Primiri Urgențe, sursa informațiilor fiind site-ul instituției.

Din perioadă în perioadă, la Spitalul Județean Ploiești apar și probleme. Ziarul a relatat de-a lungul anilor mai multe dintre acestea. De exemplu, în primul an COVID, unitatea a avut mai multe probleme cu furnizarea de oxigen către bolnavii de coronavirus.

Apoi, la aceeași secție exterioară Movila, unde funcționa secția de boli infecțioase, doi pacienți au murit în urma unui incendiu în luna noiembrie a anului trecut.

La o lună după probleme, angajați ai spitalului au trimis către ziar fotografii în care, deși un etaj al spitalului era în renovare, acesta nu fusese închis, iar mizeria era dusă, pe încălțări, în restul clădirii.

Acum, spitalul se confruntă cu o altă problemă. De la 1 mai, patru medici de pe secția cardiologie și-au dat demisia. Iar unitatea se confruntă cu mari probleme din această cauză, inclusiv cu zile de pauză la gărzi.

În două zile consecutive nu poate fi asigurată garda la Cardiologie

Într-un document intern semnat de șeful secției de cardiologie a spitalului din Ploiești, dr. Marian Albu, problemele erau transmise către managerul instituției, Bogdan Nica.

„În data de 05.05.2022 și 06.05.2022 nu poate fi asigurată linia de gardă pe Secția Cardiologie”, scria Albu.

„În aceste date, va fi efectuată contravizita la ora 20 de către medicul șef de secție. Urgențele cardiace majore care apar pe secție vor fi anunțate de către personalul mediu în UPU”, se arată în document.

Albu explică și concret ce s-a întâmplat: „Menționez că începând cu 01.05.2022, 4 medici și-au dat demisia din cadrul secției”, a scris acesta.

Surse din cadrul spitalului confirmă informația. „S-au dus în privat sau la spitale din alte județe, cum ar fi Buzău”, susțin aceștia.

Ziarul a primit și diferite versiuni ale tabelelor de gardă, care nu puteau fi completate în mai multe zile.

De exemplu, Libertatea a sunat pe centrala spitalului în 10 mai, iar asistentele nu au putut face legătura cu vreun medic de gardă, răspunzând „sunați la policlinică” sau „cereți exact la terapie intensivă coronarieni” înainte să închidă.

„Cine intervine la terapie intensivă?”

Marea problemă a secției și a lipsei gărzilor, povestesc medicii, este exact Terapia intensivă.

„Compartimentul face parte din secție, este tot la etajul 5. Prezența medicului este obligatorie. Vorbim de terapie intensivă! Dacă pacientul are o instabilitate cardiovasculară, cine intervine?”, spun cadre medicale din Spitalul Județean Ploiești.

Conform acestora, nu sunt primele demisii, iar secția s-a confruntat cu alte două plecări în anul 2021.

Este motivul pentru care secția UPU a fost avertizată, prin alt document, încă din 3 martie despre demisii.

„În urma demisiei medicilor din cardul secției Cardiologie a SJU Ploiești, vă aducem la cunoștință următoarele aspecte în desfășurarea consultațiilor cardiologice solicitate de către compartimentul UPU:

Consultările din serviciul urgențe majore se vor efectua, ca și până acum, în urma solicitării de către medicul de serviciu;

Consultările din serviciul urgențe minore se vor efectua după examinarea pacientului de către medicul urgentist care hotărăște dacă pacientul are o patologie acută cardiovasculară pe care o discută cu medicul cardiolog”.

Documentul este datat 3 mai, chiar între data demisiilor și primele zile fără gărzi.

„Nu le-am putut refuza demisia”

Ziarul l-a contactat pe medicul Bogdan Nica, managerul instituției medicale, care a confirmat problemele cu care se confruntă spitalul.

Medicul Bogdan Nica

– Bună ziua, domnule Nica. Știm că patru medici de pe secția cardiologie și-au dat demisia de la 1 mai. Ce s-a întâmplat?

– N-am ce să fac: am plecat toţi deodată. O doamnă doctor s-a dus şefă de secţie la spitalul Buzău. O altă doamnă doctor era navetistă şi a optat pentru un post în Bucureşti şi o doamnă doctor s-a dus în privat. A patra şi-a făcut cabinet particular. Nemaifiind legea stării de alertă, nu le-am putut refuza demisia sau transferul.

– Ce măsuri ați luat?

– Am adus un medic pe prestări servicii şi am mai solicitat ca un coleg să vină prin transfer din alt judeţ, dacă i se aprobă. Din 4, sper că 2 se rezolvă zilele astea. Pentru ceilalţi 2, am făcut şi eu apel la institutele din Bucureşti, am întrebat dacă au rezidenţi sau medici tineri care n-au post. Voi publica şi un anunţ de concurs, dar procedura tot durează 30 de zile. Pentru a rezolva situaţia de criză, sper să mă ajute colegii de la celelalte spitale, ca să acoperim măcar linia de gardă.

– Totuși, cum funcționează acum secția?

– Mai sunt patru medici, iar presiunea pe ei e foarte mare. Şeful secţiei face luna asta 10 gărzi. Am apelat şi la minister, voi ieşi şi cu un apel public în presa locală, am vorbit şi cu alţi manageri de spitale. Dar, din păcate, cardiologii care mai sunt în Prahova fie sunt în privat, fie lucrează în spitale cu secţii mai uşoare, aşa că nu vor să vină la noi. Lipsa de personal e o mare problemă la nivelul multor spitalele judeţene, unde sunt mult cazuri grele, iar gărzile sunt inumane.

Vedere din secția cardiologie a spitalului.

„Nu poți să omori patru oameni cu gărzi încontinuu”

– Există și gărzi unde lipsește cardiologul. Ce se întâmplă în acele zile?

– Nu poţi să omori patru oameni cu gărzi încontinuu. Dar există soluţii în cazul în care cardiologul nu e sau e ocupat. În ultimă instanţă, dacă e nevoie de asistenţă medicală calificată şi nu avem cardiolog, intervine medicul de gardă de la boli interne sau medicul de urgenţă. Iar dacă pacientul trebuie transportat, că nu are cine să-i pună un stent aici, în 35 de minute poate ajunge în Bucureşti, la Militar, Fundeni sau Universitar.

Din cele 150 de urgenţe pe noapte, medicul cardiolog are într-o gardă 50 de consultații cardiologice. Sunt 300 de oameni care vin zilnic la urgenţă, iar timpii de aşteptare au crescut mult.

După pandemie, oamenii au venit cu bolile agravate, majoritatea aduşi de ambulanţă. Terapia e plină cu cazuri chirurgicale de urgenţă. Anesteziştii sunt la capătul puterilor, nici radiologi nu sunt destui. Nu ştiu ce-o să facem, pentru că populaţia României s-a îmbolnăvit rău. Suntem singurul spital care operează din judeţ. A fost foarte greu şi, probabil, colegii au obosit şi din acest motiv. dr. Bogdan Nica, manager SJU Ploiești

