„Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal

români, primul care a calificat echipa națională a Românei la un Campionat European, în

anul 1984. Generații întregi de români au crescut cu imaginea sa în suflet, ca un simbol național.

Dumnezeu să îl odihnească!”, au transmis reprezentanții unității medicale.

Fotbalul românesc este în doliu. Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, a murit la vârsta de 80 de ani, după mai multe probleme grave de sănătate care s-au agravat în ultimele luni. Fostul selecționer era internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat în ultimele zile să îi salveze viața.

Vestea vine după o perioadă extrem de dificilă pentru unul dintre cei mai mari antrenori din istoria României, care a fost în repetate rânduri internat la începutul anului 2026 din cauza unor probleme cardiace.





