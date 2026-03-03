Este vorba despre un stoc de 460 kg de uraniu îmbogățit la 60%, cifră confirmată de delegația de la Teheran încă de la prima întâlnire cu emisarul președintelui Trump.

Steve Witkoff:



Let me say this, because I forgot this small little detail.



In that first meeting, both the Iranian negotiators said to us directly, with no shame, that they controlled 460 kilograms of 60% and they're aware that that could make 11 nuclear bombs, and that was the… pic.twitter.com/cT9VAfv8PD — Clash Report (@clashreport) March 3, 2026

Witkoff subliniază că negociatorii iranieni au făcut aceste afirmații „fără nicio jenă”, afișând chiar o stare de „mândrie” pentru faptul că au reușit să fenteze „protocoalele de supraveghere”. Mai mult, aceștia ar fi prezentat stocul masiv de uraniu nu ca pe o problemă, ci ca pe un punct de plecare strategic în cadrul discuțiilor diplomatice.

Witkoff a mai precizat că reprezentanții Teheranului și-au justificat acțiunile invocând un „drept inalienabil” de a îmbogăți uraniu. În acest context, emisarul american a recunoscut că perspectiva unui compromis este extrem de dificilă, având în vedere pozițiile radicale ale părții iraniene.

„Permiteți-mi să spun asta, pentru că am uitat acest mic detaliu. La prima întâlnire, ambii negociatori iranieni ne-au spus direct, fără nicio jenă, că dețin 460 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% și că știu că asta ar putea însemna 11 bombe nucleare, iar aceasta a fost poziția lor de negociere de la bun început. Asta… ei erau mândri de asta. Erau mândri că au evitat tot felul de protocoale de supraveghere ca să ajungă în punctul în care ar ar putea livra 11 bombe nucleare”, a scris Witkoff pe rețeaua X.

Vicepreședintele SUA, J.D. Vance, a declarat că negocierile cu Iranul privind programul său nuclear au eșuat după ce oficialii americani au concluzionat că explicațiile Teheranului privind îmbogățirea uraniului „nu au trecut testul mirosului”, determinându-l pe Donald Trump să autorizeze Operațiunea Epic Fury.

Noul război SUA-Israel împotriva Iranului a început cu asasinarea liderului suprem al republicii islamice – ayatollahul Ali Khamenei. Desigur, aceasta nu este o coincidență. Dimpotrivă, tocmai oportunitatea convenabilă de a decapita conducerea Iranului a devenit, în esență, motivul bombardamentelor masive din 28 februarie, relatează Meduza.



