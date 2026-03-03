De ce au eșuat negocierile cu Iranul

Vicepreședintele american J.D. Vance a confirmat luni, într-un interviu acordat Fox News, că negocierile dintre Statele Unite și Iran privind programul nuclear al Teheranului s-au prăbușit, după ce oficialii americani au considerat că afirmațiile părții iraniene nu sunt credibile.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Jesse Watters Primetime”, unde Vance a precizat că emisari americani, printre care Steve Witkoff, secretarul de stat Marco Rubio și Jared Kushner, au purtat runde de discuții „deliberate” la Geneva cu delegația iraniană.

Potrivit acestuia, scopul discuțiilor a fost limitarea programului nuclear iranian în schimbul relaxării sancțiunilor și evitarea unui conflict mai amplu, însă negocierile au eșuat.

„Nu au trecut testul mirosului”

„Iranienii reveneau la noi și spuneau: Îmbogățirea pentru scopuri civile, pentru energie, este o chestiune de mândrie națională”, a declarat Vance.

„Iar noi spuneam: Bine, este interesant, dar de ce construiți instalațiile de îmbogățire la peste 20 de metri sub pământ? Și de ce îmbogățiți la un nivel mult peste cel civil, util doar dacă obiectivul este construirea unei bombe nucleare?”, a adăugat el.

Vicepreședintele a precizat că nimeni nu se opune ca Iranul să producă izotopi medicali, însă problema o reprezintă instalațiile de îmbogățire care ar fi utile exclusiv pentru fabricarea unei arme nucleare.

„Pur și simplu nu trece testul mirosului să spui că vrei îmbogățire pentru izotopi medicali, în timp ce construiești o instalație la peste 20 de metri sub pământ”, a explicat Vance.

Operațiunea Epic Fury

Declarațiile au fost făcute în contextul în care Operațiunea Epic Fury a ajuns la a patra zi. Lansată pe 28 februarie, operațiunea a presupus lovituri de precizie coordonate ale forțelor americane și israeliene în interiorul Iranului, vizând arsenalul de rachete și infrastructura nucleară a Teheranului.

Un punct central al disputei a fost îmbogățirea uraniului de către Iran la niveluri ridicate, inclusiv până la aproximativ 60% puritate, sub nivelul necesar pentru arme nucleare, dar mult peste limitele stabilite prin acordul nuclear din 2015, ceea ce a menținut îngrijorarea internațională privind riscurile de proliferare.

„Am distrus capacitatea Iranului de a construi o armă nucleară în timpul mandatului președintelui Trump. I-am întârziat considerabil. Dar cred că președintele a privit lucrurile pe termen lung”, a declarat Vance.

Potrivit vicepreședintelui, Donald Trump a dorit un angajament clar și pe termen lung din partea Iranului că nu va construi niciodată o armă nucleară și că nu va urmări să ajungă în pragul obținerii uneia.

„Președintele nu se va opri până când nu va atinge acest obiectiv esențial, acela de a se asigura că Iranul nu poate avea o armă nucleară”, a spus Vance.

El a adăugat că administrația americană nu dorește un conflict de lungă durată fără un obiectiv clar și că ar prefera „un regim prietenos în Iran, o țară stabilă, dispusă să colaboreze cu Statele Unite”.

Trump spune că războiul cu Iranul poate dura „patru săptămâni”

Sâmbătă, Statele Unite şi Israelul au lovit ţinte din Iran, concentrându-se asupra infrastructurii de rachete balistice şi a resurselor navale, iar liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis împreună cu mai mulţi înalţi oficiali.

Teheranul a ripostat cu atacuri cu rachete şi drone împotriva Israelului şi a instalaţiilor militare americane din Golf. Atacurile iraniene au afectat şi marile oraşe din regiune, inclusiv Riad şi Dubai.

Conflictul a perturbat şi traficul aerian în Orientul Mijlociu, companiile aeriene prelungind suspendarea zborurilor pe măsură ce schimbul de atacuri a intrat în a doua zi. Mai multe aeroporturi din regiune au fost prinse în conflict. Aeroportul din Abu Dhabi a raportat un mort şi mai mulţi răniţi după ce o dronă iraniană a fost interceptată peste emirat în timpul nopţii. Aeroporturile din Dubai, Bahrain şi Kuwait au raportat, de asemenea, atacuri sau perturbări conexe, pe măsură ce tensiunile au continuat să crească.

În noaptea de duminică spre luni, o bază a forțelor aeriene britanice din Cipru a fost vizată de un „presupus atac cu dronă”, iar marți, 3 martie, Ambasada SUA din Riad a fost lovită de două drone suspectate a fi iraniene, au declarat pentru CNN două surse apropiate situației. Ministerul Apărării saudit a confirmat atacul, precizând că a provocat „incendii limitate și pagube materiale minore”.

Donald Trump a declarat că se așteaptă ca operațiunea americană împotriva Iranului să dureze „patru săptămâni sau mai puțin”, fără a oferi detalii despre planul său.

Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei sale. Tânăra din Fălticeni pentru care România a strâns 2,3 milioane de dolari avea 27 de ani
Știri România 12:38
Andreea Anița a murit chiar de ziua mamei sale. Tânăra din Fălticeni pentru care România a strâns 2,3 milioane de dolari avea 27 de ani
Livrările de locuințe noi și numărul tranzacțiilor, în scădere în 2025. Cluj-Napoca, singurul mare oraș pe plus
Știri România 12:30
Livrările de locuințe noi și numărul tranzacțiilor, în scădere în 2025. Cluj-Napoca, singurul mare oraș pe plus
Fetița Larisei Iordache a împlinit 1 an. Imagini de la petrecerea Amirei. „Astăzi trăim cele mai minunate momente alături de tine"
Stiri Mondene 12:15
Fetița Larisei Iordache a împlinit 1 an. Imagini de la petrecerea Amirei. „Astăzi trăim cele mai minunate momente alături de tine”
Cât costă să petreci 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: „Mrs. Saxy aduce vibrația, DJ Ilie menține ritmul"
Stiri Mondene 12:14
Cât costă să petreci 8 martie la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: „Mrs. Saxy aduce vibrația, DJ Ilie menține ritmul”
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
De ce au fost propuși Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General
Politică 02 mart.
De ce au fost propuși Viorel Cerbu la DNA, Codrin Miron la DIICOT și Cristina Chiriac la Parchetul General
Mihai Dimian este propunerea PNL pentru Ministerul Educației, la aproape trei luni după demisia lui Daniel David. Ce a scris Dimian în CV
Politică 02 mart.
Mihai Dimian este propunerea PNL pentru Ministerul Educației, la aproape trei luni după demisia lui Daniel David. Ce a scris Dimian în CV
