În zona municipiului Bucureşti, pe parcursul zilei de luni, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil în primele ore, apoi se va înnora treptat, iar trecător vor fi posibile ploi slabe după-amiaza şi seara. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 3…5 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de minus 1 grad. Spre sfârşitul intervalului se va forma ceaţă.

Marţi, cerul va avea înnorări şi trecător, mai ales pe parcursul zilei, va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Conform ANM, valorile termice se vor menţine apropiate de mediile multianuale specifice acestei date, astfel temperatura maximă va fi de 6…7 grade, iar minima de minus 1…0 grade.

Pe parcursul zilei de miercuri, valorile termice se vor situa în continuare în jurul mediilor multianuale specifice pentru ultima decadă a lunii februarie. Cerul va fi temporar noros şi vor mai fi condiţii pentru precipitaţii slabe mixte spre seară şi noaptea. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 7…8 grade.

Un nou episod de vreme severă pune stăpânire pe aproape toată țara. Administrația Națională de Meteorologie(ANM) a emis, luni, o alertă de ploi torențiale, ninsori, vânt puternic și viscol la munte. Zeci de județe sunt vizate de codul galben de vreme rea, până la jumătatea săptămânii.

ANM a emis, vineri, prognoza pentru perioada 23 februarie – 23 martie 2026. Astfel, la începutul săptămânii viitoare, temperaturile vor continua să crească în toată țara, astfel încât vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice. Valorile maxime vor fi cuprinse între 3 și 16 grade Celsius.



