În vestul țării, astăzi sunt prognozate 14 grade Celsius, dar până sâmbătă noapte, valorile termice vor scădea semnificativ, ajungând la ger.

„Și martie este o lună capricioasă, iar în 2017 – e adevărat, un fenomen rar – am avut viscol în partea a doua a lunii aprilie. Pe măsură ce ne îndreptăm spre sezonul cald, probabilitatea de a avea astfel de episoade scade. Însă să fim totuși atenți în săptămânile următoare, chiar dacă se vede o schimbare la scară mai mare, pentru că ciclonii atlantici încep să-și facă simțită prezența și trecem de pe o fază negativă a oscilației arctice, la o fază care înseamnă mai ales transport de aer dinspre ocean și continentul european, deci un transport care ne avantajează din punct de vedere al regimului termic”, a explicat Roxana Bojariu.

Această iarnă a adus mai multe episoade de ninsori comparativ cu anii precedenți, conform climatologului.

„Statistic vorbind, în ultimii ani, episoadele acestea de ninsori cu strat de zăpadă, mai ales în zonele joase, au fost rare și aceasta este tendința și în viitor. Numai că aceasta nu exclude prezența unor evenimente ca cele pe care le-am avut anul acesta în ianuarie și februarie, chiar în condițiile încălzirii globale. Pot fi perioade limitate în timp în care să avem condiții severe de iarnă și, chiar dacă ele sunt mai rare, pot să aibă o intensitate destul de mare. Dar încă o dată, iarna aceasta încă nu s-a terminat”, a subliniat ea.

Un alt aspect remarcabil al sezonului rece 2025-2026 este contrastul termic accentuat, mai precizează meteorologul.

„Iarna aceasta s-a remarcat prin mai multe episoade mai reci comparativ cu iernile trecute. Și ceea ce a fost deosebit a fost trecerea foarte bruscă, în care avem diferențe de 10 grade, poate și mai mult, în regimul termic. Și lucrul acesta este într-adevăr remarcabil”, a adăugat Roxana Bojariu.

Pe lângă fluctuațiile termice, climatologul atrage atenția asupra riscului de inundații cauzat de topirea zăpezii.

„Au fost astfel de estimări și atenționări din partea colegilor noștri hidrologi și probabil că vor mai fi, pe măsură ce zăpada topită se va cupla cu precipitații. Va trebui să fim atenți la informațiile meteo și hidro actualizate, inclusiv la cele cu anticipație imediată cu câteva ore înainte, așa numitele nowcastinguri, cele care pot preciza mult mai bine unde se pot produce fenomenele extreme și care este intervalul lor de timp mult mai eficient”, a spus meteorologul ANM.

Deși temperaturile mai ridicate din decembrie 2025 au făcut ca luna să fie a cincea cea mai caldă din intervalul de referință, episoadele de iarnă severă rămân posibile până la finalul sezonului rece, mai ales în contextul schimbărilor climatice globale.

O nouă informare meteo de vreme rece, polei, viscol și strat de zăpadă a fost emisă joi pentru mai multe județe din țară, începând din această noapte, informează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Elena Mateescu, directorul ANM, spunea de ieri că vremea se va încălzi de astăzi, iar de sâmbătă va veni un nou val de ger.

Meteorologii au emis și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 16 februarie – 15 martie 2026.

