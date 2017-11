Celebrul dicționar Collins a desemnat expresia ”Fake News” ca fiind cuvântul anului 2017 și va fi introdusă de anul viitor în dicționar ca expresie de sine stătătoare pentru a desemna o informație falsă, deseori senzațională, difuzată sub masca unor reportaje jurnalistice, scrie BBC News.

Edictorii celebrului dicționar Collins, unul dintre cele mai renumite la nivel mondial, au desemnat expresia ”Fake News” (n.r. Știri false) drept 0cuvântul anului 2017.

”Fale News” a devenit sinonim cu afirmațiile președintelui american Donald Trump, în timp ce el își ducea lupta cu presa americană. Se pare că restul lumii i-a urmat exemplul, iar utilizarea expresiei a crescut cu 365% în 2017.

The Fake News is working overtime. As Paul Manaforts lawyer said, there was „no collusion” and events mentioned took place long before he…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017