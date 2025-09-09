Atacul cu rachete a vizat un complex rezidențial din Doha

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a asumat responsabilitatea deplină pentru această operațiune.

„Acţiunea de astăzi împotriva principalelor capete teroriste ale Hamas a fost o operaţiune israeliană complet independentă. Israelul a iniţiat-o, a desfăşurat-o şi îşi asumă întreaga responsabilitate”, a declarat Netanyahu.

O sursă militară israeliană a confirmat că a fost vorba despre un raid aerian cu rachete. Ținta a fost un complex rezidențial din capitala qatareză, unde locuiau negociatori ai Hamas implicați în discuții indirecte cu Israelul pentru un armistițiu în Gaza. Surse din Hamas susțin că persoanele vizate ar fi supraviețuit atacului.

Reacția Qatarului și implicațiile diplomatice

Ministerul de Externe din Qatar a confirmat atacul asupra „mai multor membri ai biroului politic al mişcării Hamas din Doha”.

Autoritățile qatareze au anunțat deschiderea unei anchete „la cel mai înalt nivel” privind acest „atac laş», pe care îl consideră o încălcare flagrantă a dreptului internațional.

Operațiunea a avut loc în contextul intensificării negocierilor pentru încetarea focului în Gaza, mediate de SUA și Qatar. Anterior, ministrul israelian de externe, Gideon Saar, declarase că Israelul acceptase ultima propunere a președintelui american, cu condiția eliberării tuturor ostaticilor și dezarmării Hamas.

Recomandări Primul semn al crizei în România: producătorii auto se întrec în reduceri de preț. Ce spun economiștii despre asta

Conform France Presse, propunerea americană prevedea eliberarea celor 48 de ostatici deținuți de Hamas în schimbul eliberării a mii de deținuți palestinieni, urmată de negocieri pentru încheierea conflictului.

Surse Hamas au declarat că negociatorii grupării discutau despre propunerea americană în momentul atacului. Delegația Hamas la negocieri a fost condusă până acum de Khalil al-Hayya, membru al biroului politic stabilit în Qatar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE