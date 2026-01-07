Planul SUA de preluare a petrolului

„Autoritățile interimare din Venezuela vor ceda acest «petrol sancționat». SUA vor folosi veniturile pentru binele poporului din Venezuela și al Statelor Unite!”, a declarat Donald Trump pe platforma Truth Social.

Secretarul pentru energie, Chris Wright, a fost însărcinat să implementeze imediat acest plan. Barilii de petrol urmează să fie transportați cu ajutorul unor nave speciale și descărcați direct în SUA.

Un oficial de rang înalt din administrația americană, sub protecția anonimatului, a confirmat pentru CNN că petrolul este deja extras și majoritatea cantității se află pe nave pregătite să fie livrate către rafinăriile din zona Golfului Mexic.

Deși cantitatea de 30-50 de milioane de barili poate părea mare, Statele Unite au consumat, în decembrie 2025, peste 20 de milioane de barili de petrol pe zi. Impactul asupra prețului benzinei pentru consumatorii americani ar putea fi modest, având în vedere precedentul din 2022, când eliberarea a 180 de milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol a redus prețurile cu doar 13-31 de cenți pe galon în patru luni, conform unui raport al Departamentului Trezoreriei.

Impactul economic și logistic al planului SUA pentru petrolul venezuelean

După anunțul lui Trump, prețul petrolului american a scăzut cu aproximativ 1 dolar pe baril, ajungând la 56 de dolari, o reducere de 2%. Pe de altă parte, predarea unei cantități masive de petrol către SUA ar putea afecta semnificativ rezervele Venezuelei, care deja acumulase cantități considerabile de țiței din cauza embargoului petrolier american impus la sfârșitul anului 2025.

Conform analistului de piață Phil Flynn de la Price Futures Group, Venezuela dispune de o capacitate de stocare de aproximativ 48 de milioane de barili, care era aproape de limită, iar tancurile confiscate transportau între 15 și 22 de milioane de barili.

Nu este clar în cât timp va fi finalizată livrarea către SUA, dar oficialii americani susțin că aceasta va fi rapidă, deoarece țițeiul venezuelean este foarte greu și nu poate fi depozitat pe o perioadă lungă.

Operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro

În paralel, regimul comunist din Cuba a anunțat două zile de doliu, pe 5 și 6 ianuarie 2026, după ce 32 de cetățeni cubanezi au murit în timpul operațiunii americane de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro. Conform Reuters, cele 32 de victime erau spioni și militari cubanezi care îl protejau pe liderul venezuelean.

„Fideli responsabilităților lor în materie de securitate și apărare, compatrioții noștri și-au îndeplinit datoria cu demnitate și eroism și au căzut, după o rezistență acerbă, în luptă directă cu atacatorii sau ca urmare a bombardamentelor asupra instalațiilor”, se arată în comunicatul regimului de la Havana.

Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați sâmbătă, 3 ianuarie 2026, în Caracas de forțele speciale americane și transportați în Statele Unite. Liderul venezuelean este reținut într-un centru de detenție din New York și va apărea în fața instanței pe 12 ianuarie, fiind acuzat de narcoterorism.

Președintele Donald Trump, întrebat despre impactul capturării lui Maduro asupra regimului comunist cubanez, a declarat duminică: „Este gata să cadă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE