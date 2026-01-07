Planul SUA de preluare a petrolului

„Autoritățile interimare din Venezuela vor ceda acest «petrol sancționat». SUA vor folosi veniturile pentru binele poporului din Venezuela și al Statelor Unite!”, a declarat Donald Trump pe platforma Truth Social.

Secretarul pentru energie, Chris Wright, a fost însărcinat să implementeze imediat acest plan. Barilii de petrol urmează să fie transportați cu ajutorul unor nave speciale și descărcați direct în SUA.

Un oficial de rang înalt din administrația americană, sub protecția anonimatului, a confirmat pentru CNN că petrolul este deja extras și majoritatea cantității se află pe nave pregătite să fie livrate către rafinăriile din zona Golfului Mexic.

Deși cantitatea de 30-50 de milioane de barili poate părea mare, Statele Unite au consumat, în decembrie 2025, peste 20 de milioane de barili de petrol pe zi. Impactul asupra prețului benzinei pentru consumatorii americani ar putea fi modest, având în vedere precedentul din 2022, când eliberarea a 180 de milioane de barili din Rezerva Strategică de Petrol a redus prețurile cu doar 13-31 de cenți pe galon în patru luni, conform unui raport al Departamentului Trezoreriei.

Impactul economic și logistic al planului SUA pentru petrolul venezuelean

După anunțul lui Trump, prețul petrolului american a scăzut cu aproximativ 1 dolar pe baril, ajungând la 56 de dolari, o reducere de 2%. Pe de altă parte, predarea unei cantități masive de petrol către SUA ar putea afecta semnificativ rezervele Venezuelei, care deja acumulase cantități considerabile de țiței din cauza embargoului petrolier american impus la sfârșitul anului 2025.

Conform analistului de piață Phil Flynn de la Price Futures Group, Venezuela dispune de o capacitate de stocare de aproximativ 48 de milioane de barili, care era aproape de limită, iar tancurile confiscate transportau între 15 și 22 de milioane de barili.

Nu este clar în cât timp va fi finalizată livrarea către SUA, dar oficialii americani susțin că aceasta va fi rapidă, deoarece țițeiul venezuelean este foarte greu și nu poate fi depozitat pe o perioadă lungă.

Operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro

În paralel, regimul comunist din Cuba a anunțat două zile de doliu, pe 5 și 6 ianuarie 2026, după ce 32 de cetățeni cubanezi au murit în timpul operațiunii americane de capturare a președintelui venezuelean Nicolas Maduro. Conform Reuters, cele 32 de victime erau spioni și militari cubanezi care îl protejau pe liderul venezuelean.

„Fideli responsabilităților lor în materie de securitate și apărare, compatrioții noștri și-au îndeplinit datoria cu demnitate și eroism și au căzut, după o rezistență acerbă, în luptă directă cu atacatorii sau ca urmare a bombardamentelor asupra instalațiilor”, se arată în comunicatul regimului de la Havana.

Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați sâmbătă, 3 ianuarie 2026, în Caracas de forțele speciale americane și transportați în Statele Unite. Liderul venezuelean este reținut într-un centru de detenție din New York și va apărea în fața instanței pe 12 ianuarie, fiind acuzat de narcoterorism.

Președintele Donald Trump, întrebat despre impactul capturării lui Maduro asupra regimului comunist cubanez, a declarat duminică: „Este gata să cadă”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum trăiesc oamenii la -30 de grade Celsius fără centrale termice: metodele ingenioase ale unui oraș din China pentru iernile viitorului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După palma din avion, la vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Și-a făcut apariția într-o rochie wow la dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, însă un detaliu e intens discutat
Viva.ro
După palma din avion, la vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Și-a făcut apariția într-o rochie wow la dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, însă un detaliu e intens discutat
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Toată lumea vorbește acum despre culisele scandalului. Ce s-a aflat până la această oră
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
Elle.ro
Regina Letizia a Spaniei se inspiră din stilul lui Kate Middleton, purtând o tiară strălucitoare. Cum și-a făcut apariția în timpul unui dineu de gală fastuos. Foto
gsp
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
GSP.RO
Scandalurile se țin lanț în celebrul divorț al vedetei. Motivul incredibil pentru care l-a dat din nou în judecată pe fostul soț
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
GSP.RO
Odată se „bătea” cu Phelps, iar acum, din cauza divorțului de o „iepurașă” Playboy, își vinde medaliile olimpice!
Parteneri
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Libertateapentrufemei.ro
Manuela Hărăbor, mesaj furibund pentru Ilie Bolojan, după ce a văzut cât are de plătit impozit pe apartament și mașină. Ce decizie a luat actrița, mamă singură a unui copil cu autism
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Avantaje.ro
Bianca și fiica ei, ținute extravagante de Revelion, în Dubai. Sofia, fashionistă de mică, a arătat ca o adevărată prințesă, în timp ce Bianca a ales luxul absolut
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”
Tvmania.ro
Cine este, de fapt, bărbatul din spatele fericirii Laurei Cosoi: Cosmin Curticăpean, omul de afaceri discret care va deveni tată pentru a cincea oară și pe care actrița îl numește „perfect”

Alte știri

Un vlogger american încearcă mâncarea românească pentru prima dată și nu îi vine să creadă: „Secretul a ieșit la iveală”
Știri România 08:23
Un vlogger american încearcă mâncarea românească pentru prima dată și nu îi vine să creadă: „Secretul a ieșit la iveală”
Asociaţia Pro Infrastructură estimează calendarul inaugurărilor de autostrăzi din 2026: „Balul poate fi deschis cu A7 Adjud Nord-Răcăciuni”
Știri România 08:20
Asociaţia Pro Infrastructură estimează calendarul inaugurărilor de autostrăzi din 2026: „Balul poate fi deschis cu A7 Adjud Nord-Răcăciuni”
Parteneri
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Adevarul.ro
„Consultă cu branula în mână pacienți mai sănătoși ca ei”. Reforma gărzilor medicale, un subiect exploziv
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
Fanatik.ro
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei: ”Puterea românească”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Programul complet de cantonamente și meciuri de verificare ale echipelor din Superliga
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Dinamovistul care a bătut-o pe FCSB cu Slobozia: „Mă consider un 'câine' adevărat”
Parteneri
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Elle.ro
Gestul îndrăzneț făcut de Deborra-Lee Furness după divorțul de Hugh Jackman. Actorul nu este deloc încântat: "Fusese avertizat..."
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Unica.ro
Și-a făcut iubit de vârsta băiatului ei?! Vedeta noastră nu se mai ascunde! „Important e că sunt fericită”. Wooow!
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„
Viva.ro
Ce face și cum arată Sorina Săcărin, fetița din Baia de Aramă, adoptată de o familie din SUA: „Învață foarte bine, cântă la pian și...„

Monden

Ce i-a spus un medic estetician Antoniei, în urmă cu un an. „A încercat să mă convingă să-mi fac injecții”
Stiri Mondene 06 ian.
Ce i-a spus un medic estetician Antoniei, în urmă cu un an. „A încercat să mă convingă să-mi fac injecții”
Ce educație îi oferă Nicole Cherry fiicei sale, Anastasia: „Să știe că sunt și prietena ei, dar și mama ei”. Cum s-a schimbat de când a devenit mamă
Stiri Mondene 06 ian.
Ce educație îi oferă Nicole Cherry fiicei sale, Anastasia: „Să știe că sunt și prietena ei, dar și mama ei”. Cum s-a schimbat de când a devenit mamă
Parteneri
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
TVMania.ro
Michaela Prosan, prima reacție după finalul tragic din „Iubire cu parfum de lavandă”: ce spune mesajul actriței și ce apare în clip
Oraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul casei
ObservatorNews.ro
Oraşul din România unde se dau amenzi usturătoare dacă localnicii nu au afişat vizibil numărul casei
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, răspuns tranșant după operația la față. Imagini incredibile înainte și după: „Cred că sunt un exemplu de lifting facial reușit”
Parteneri
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
GSP.ro
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
Fostul antrenor din prima ligă s-a angajat la McDonald’s: „Sunt aici să învăț”
GSP.ro
Fostul antrenor din prima ligă s-a angajat la McDonald’s: „Sunt aici să învăț”
Parteneri
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Mediafax.ro
La mulți ani Ionuț și Ionela! Mesaje de Sfântul Ioan 2026 pentru prieteni, familie și colegi
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
StirileKanalD.ro
Filmul complet al sinuciderii de la stația Crângași! Detalii crunte despre ce s-a întâmplat cu femeia de 36 de ani
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Wowbiz.ro
Descoperire terifiantă în Călărași! Un medic stomatolog a fost găsit fără suflare în cabinetul său
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Wowbiz.ro
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Redactia.ro
Ce trebuie sa ai sub perna in Ajunul Bobotezei ca sa te fereasca de rau tot anul
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru
KanalD.ro
Fiecare proprietar de apartament trebuie să achite obligatoriu această sumă. Documentul care stabilește acest lucru

Politic

Nicușor Dan a anunțat ce face în cazul în care Curtea de Apel București va suspenda numirea judecătorului Dacian Dragoș la CCR
Politică 06 ian.
Nicușor Dan a anunțat ce face în cazul în care Curtea de Apel București va suspenda numirea judecătorului Dacian Dragoș la CCR
Nicușor Dan vrea să numească șefi la SRI și SIE și nu exclude oameni politici, dar este o problemă
Politică 06 ian.
Nicușor Dan vrea să numească șefi la SRI și SIE și nu exclude oameni politici, dar este o problemă
Parteneri
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
ZiaruldeIasi.ro
Primii ieșeni care au avut emoții la plata noilor taxe mărite pe 2026: mulți au pierdut programarea. Impozitele s-au dublat la Iași față de anul trecut
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu vă spun când mor, dar am alarma programată”
Fanatik.ro
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu vă spun când mor, dar am alarma programată”
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York
Spotmedia.ro
Cine e judecătorul de 92 de ani care va conduce procesul lui Maduro din New York