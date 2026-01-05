„Cuba este gata să cadă”, a declarat Trump în fața unor reporteri aflați duminică la bordul Air Force One. Potrivit președintelui american, regimul de la Havana nu va putea rezista fără petrolul oferit până recent de Nicolas Maduro.

„Nu cred că trebuie să acționăm. Se pare că totul se destramă. Cred că pur și simplu va cădea”, a adăugat liderul republican de la Casa Albă, sugerând astfel că soarta Cubei este acum direct legată de înlăturarea lui Maduro și de prăbușirea capacității Venezuelei de a-și finanța aliații din regiune.

Aceste comentarii vin la o zi după capturarea lui Maduro și a soției sale sub acuzații narcoterorism.

