SUA anunță intensificarea atacurilor și promite controlul spațiului aerian iranian

„Ieri, în Oceanul Indian (…) un submarin american a scufundat o navă de război iraniană care credea că este în siguranță în apele internaționale. În schimb, a fost scufundată de o torpilă”, a declarat șeful Pentagonului. El a subliniat că aceasta este prima navă inamică distrusă de o torpilă americană de la Al Doilea Război Mondial.

În aceeași conferință de presă, Pete Hegseth a anunțat că forțele americane, împreună cu aliații israelieni, se așteaptă să obțină „control complet asupra spațiului aerian iranian” în doar câteva zile. „Sosesc tot mai multe forțe”, a declarat oficialul american, adăugând că Washingtonul și Tel Aviv-ul sunt abia la începutul atacurilor coordonate asupra Iranului și că urmează valuri suplimentare de lovituri aeriene, potrivit Al Jazeera.

Hegseth a menționat că SUA vor utiliza un stoc nelimitat de bombe gravitaționale de precizie pentru a-și atinge obiectivele strategice. De asemenea, generalul american Dan Caine a afirmat că printre prioritățile armatei americane se numără neutralizarea sistemului de rachete balistice al Teheranului și distrugerea flotei marinei iraniene, pentru a preveni orice încercare de refacere a capacităților militare.

Washingtonul spune că prioritatea rămâne stoparea programului nuclear iranian

Întrebat despre rolul Rusiei și Chinei în actualul conflict, Hegseth a declarat că aceste două puteri „nu reprezintă un factor important aici”. El a accentuat că preocuparea principală a SUA este de a pune capăt „ambițiilor nucleare ale Iranului”.

Un marinar iranian rănit ajunge la Spitalul Karapitiya din Galle, pe 4 martie 2026, pentru a primi tratament, după ce fregata sa, IRIS Dena, s-a scufundat în largul coastelor Sri Lankăi, Foto: Profimedia Images

În cadrul conferinței de presă, oficialii americani au fost solicitați să comenteze atacul mortal asupra unei școli de fete din Iran, care a avut loc sâmbătă și s-a soldat cu peste 160 de morți. Pete Hegseth a declarat: „Tot ce pot spune este că investigăm acest lucru. Bineînțeles că nu țintim niciodată ținte civile, dar analizăm și investigăm acest aspect.”

De asemenea, s-a discutat despre presupusa interceptare a unei rachete iraniene în estul Mediteranei, înainte de a pătrunde în spațiul aerian al Turciei, un membru NATO. Întrebat dacă acest incident ar putea declanșa Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, Hegseth a declarat că „nu are nicio idee” în acest sens, dar că SUA monitorizează situația.

Hegseth laudă parteneriatul cu Israelul și anunță extinderea operațiunilor în Iran

Hegseth a avut cuvinte de laudă pentru Israel, despre care a spus că este un „partener loial”și „o putere cu abilități de neegalat”. El a descris colaborarea cu Israelul ca pe „o gură de aer proaspăt” în contextul conflictului cu Iranul.

O infografică intitulată „Navă militară iraniană se scufundă în largul coastei Sri Lankăi”, creată la Ankara, Turcia, pe 4 martie 2026, Foto: Profimedia Images

În ciuda faptului că atacurile asupra Iranului au început în timpul negocierilor diplomatice, Hegseth a acuzat Teheranul că a „negociat cu rea-credință” și că, în paralel, „a complotat și pregătit” un atac. Oficialul american nu a oferit însă dovezi care să susțină aceste afirmații.

Hegseth a detaliat strategia SUA, care presupune o trecere de la atacuri masive cu muniții de mare distanță la lovituri de precizie asupra țintelor iraniene. Obiectivul este extinderea operațiunilor în interiorul teritoriului iranian pentru a oferi o libertate mai mare de acțiune forțelor americane.

În încheiere, Hegseth a reiterat angajamentul SUA de a-și lua „tot timpul necesar pentru a asigura succesul” în conflictul cu Iranul.

