Potrivit jurnalistului Henry McNamara, „unul dintre cei mai influenți tineri antreprenori din lume” conform Forbes, „artistul câștigă 500.000 de dolari pe zi, plus cheltuieli de cazare și masă”. El afirmă că are informația de la un director al postului NBC, care a făcut dezvăluirea „la o cină”.

Jocurile Olimpice durează 16 zile, ceea ce înseamnă că Snoop Dogg va pleca de la Paris cu cel puțin 8 milioane de dolari în cont.

Jurnalistul sportiv Darren Rovell a comentat și el zvonul, menționând că nu ar fi surprins dacă Snoop ar câștiga până la 10 milioane de dolari în cele 16 zile ale evenimentului sportiv.

Sounds about right. Someone asked me how much Snoop was making.



First number that came to mind was $10 million. https://t.co/c55ZMeh3DB