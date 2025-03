Ambii originari din Constanța, destinul a făcut ca Iulia Pârlea și Jorge să se cunoască încă de când erau copii. Chiar dacă, o dată cu mutarea ambilor în Capitală drumurile lor s-au despărțit, cei doi s-au întâlnit în diferite circumstanțe, la diferite proiecte și, de fiecare dată au depănat amintiri. Cu toate că prezentatoarea rubricii Meteo nu a ascuns niciodată simpatia față de Jorge, acesta a rămas surprins când a auzit-o că visa să se căsătorească cu el. Acest lucru se întâmpla acum mulți ani, pe când Iulia nu avea mai mult de 11 ani.

„Eram în clasa a 5-a sau a 6-a. Bine, la noi este o poveste destul de lungă pentru că tatăl meu i-a fost diriginte, în Constanța. Ea venea la noi acasă în fiecare sâmbătă, la meditație, eu petreceam fiecare sâmbătă cu ea, acasă, dar și la școală. Ea era mai mică decât mine cu 3 ani, dar na, așa este când ești la clasa 8-a, se uită alea de-a 6-a. Știi cum e”, a povestit Jorge pentru Libertatea, mărturisind că, la rândul lui, avea iubiri platonice în perioada copilăriei și a adolescenței. „Eram într-o continuă iubire platonică. La mine nu exista să nu fiu îndrăgostit. Eu eram flower-power. Azi de cineva, peste o lună de altcineva îndrăgostit. Era viața frumoasă. Știi cum este!”.

Cu toate că era un tânăr admirat de multe domnișoare, Jorge a ales să se căsătorească destul de devreme. Chiar dacă primul mariaj nu a ținut mai mult de cinci ani, acesta nu a stat prea mult timp burlac, ci s-a recăsătorit cu cea care îi este parteneră de viață și în momentul de față. Se pare că fiu lui, David, îi calcă pe urme căci, deși este un puști extrem de simpatic și este la vârsta la care își arată primele simpatii, acesta are activități care nu implică și reprezentantele sexului frumos. „Mai trag fetele de el, dar el este foarte distant. Este focusat pe lucrurile lui. Are doar prietene. Stai puțin că abia face 8 ani. Este prea mic. Îl învățăm să fie gentleman, să fie bărbat. Îl învățăm tot felul de lucruri. Mai mergem cu mami să-și cumpere chestii de la mall și se plictisește, dar eu îi explic că ăsta este rolul bărbatului când mergem cu femeia la cumpărături, trebuie să aibă răbdare, să o susțină”, ne-a mai povestit artistul.

Jorge și Liviu Vârciu erau printre cei mai râvniți bărbați din Constanța

Pentru cei care nu își mai aduc aminte sau sunt prea tineri, vă reamintim că Jorge a fost extrem de apreciat pentru calitățile fizice încă din adolescență, apogeul venind la debutul său în industria muzicală din România. Alături de Liviu Vârciu, era mereu în topul celor mai râvniți burlaci. Culmea este că, deși ambii orginari din Constanța, Jorge și Liviu Vârciu s-au cunoscut personal abia când s-au mutat în București. „Ne cunoaștem cred că din 2012, ceva de genul, de vreo 13-14 ani. Ne cunoaștem destul de bine că am fost în niște proiecte împreună și am stat ore întregi pe platoul de filmare. Ce să zic? Nici nu îți ia mult timp să îl cunoști pe Liviu”, a povestit Jorge, care a ținut să precizeze că nu a fost niciodată în vreo competiție cu Liviu Vârciu și că nici nu avea succesul lui la femei. „Eu nu am fost în competiție cu nimeni. Eu am fost cumințel când am venit în București. La Liviu era coadă, nu aveam treabă. Ce vină am eu că erau multe fete după mine? Eu eram cumințel, adică nu făceam ca alții, ca să nu dăm nume că se supără Vârciu”.

Video: Radu Costin

