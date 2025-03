Articol opinie de Martin Sandbu.

Prin urmare, aceasta pare a fi una dintre acele săptămâni pe care Lenin le-a menționat, în care „se întâmplă decenii” și se fac alegeri – sau se lasă nefăcute – care pot determina viitorul Europei pentru mult timp de acum înainte. Cu toate acestea, în mod incredibil, Europa neglijează cele mai puternice instrumente pe care le are la dispoziție pentru a schimba atât calculele Rusiei, cât și pe cele ale SUA și pentru a forța un loc la masă pentru ea însăși. Acestea sunt sancțiunile sale economice și, mai presus de toate, rezervele valutare rusești imobilizate în UE.

Europa poate fi mai slabă din punct de vedere militar decât SUA. Dar într-o sferă de putere, UE este singura superputere a lumii. Din cele aproximativ 300 de miliarde de dolari pe care Banca Centrală a Rusiei le deținea în țările occidentale atunci când Putin și-a lansat agresiunea la scară largă, mai mult de două treimi sunt blocate de sancțiunile UE.

Cea mai mare parte a acestei sume – 183 de miliarde de euro conform ultimelor informații publice – constă într-un depozit bancar la Euroclear, depozitarul bancar și de valori mobiliare belgian. Este vorba de mulți bani – la fel de mulți sau mai mulți decât tot ajutorul occidental acordat Ucrainei până în prezent. Ce se întâmplă cu ei ar putea înclina decisiv balanța dintre Moscova și Kiev – pe câmpul de luptă sau la masa negocierilor. Restituirea acesteia Rusiei ar oferi o salvare uriașă unei economii care și-a epuizat capacitatea de a alimenta războiul și care nu poate importa mai multe resurse.

De asemenea, ar distruge o oportunitate de a asigura resursele Ucrainei pentru anii următori și de a spori capacitatea acesteia de a spune „nu” unui acord de capitulare al lui Trump. De fapt, este chiar mai rău de atât: rezervele valutare blocate sunt singura sursă sigură din care se poate plăti datoria incontestabilă a Rusiei pentru daunele pe care le-a provocat în Ucraina (cea mai recentă estimare a Băncii Mondiale este de 523 de miliarde de dolari). Dacă acestea se întorc în Rusia, cine va crede că Kremlinul va fi obligat să plătească despăgubiri în cadrul unui acord de pace susținut de Trump?

Conversațiile mele cu înalți responsabili politici europeni mă fac chiar să mă tem că, atunci când un astfel de acord se va materializa, Europa nu va respinge despăgubirile insuficiente și că acesta este unul dintre motivele refuzului de a transfera acum activele către Ucraina. În iulie, sancțiunile UE, care includ blocarea accesului Moscovei la rezervele sale, urmează să fie reînnoite semestrial. Întrucât votul trebuie să fie unanim, statele membre ale UE favorabile Rusiei au posibilitatea de a pune capăt peste noapte întregului regim de sancțiuni; în timpul deciziilor anterioare de reînnoire, Ungaria a lăsat lucrurile să se prelungească până în ultima clipă pentru a obține concesii maxime pentru sine.

Motivația sa de a renunța în cele din urmă la această măsură crește odată cu schimbarea taberei SUA în războiul Rusiei împotriva Ucrainei – într-adevăr, Budapesta spune acest lucru cu voce tare. Dacă Washingtonul ridică unilateral sancțiunile și le declară un obstacol în calea păcii, este greu de văzut o unanimitate pentru menținerea lor în UE. În momentul în care sancțiunile vor înceta, Moscova își va retrage banii, iar Euroclear nu va putea face altceva decât să plătească. Așadar, dacă politica actuală se menține, sute de miliarde de euro vor fi trimise înapoi în Rusia până în această vară.

Decizia – sau nehotărârea – Europei este cea care va face Rusia victorioasă. Acest lucru ridică două observații conexe importante. Prima este că există doar două soluții posibile la blocajul actual privind accesul CBR la activele sale. Una este ca banii să se întoarcă în Rusia, ceea ce se va întâmpla fără o schimbare serioasă de politică. Cealaltă este ca banii să fie transferați Ucrainei ca parte a compensației pe care o datorează pentru războiul distructiv de agresiune al Rusiei. Nu există o a treia opțiune, cu excepția amânării deciziei – și timpul se scurge pentru aceasta.

Timp de trei ani, Europa a amânat o decizie. Acum trebuie să aleagă. Și cu cât întârzie mai mult, cu atât puterea sa se va eroda mai mult, deoarece va fi tot mai greu să se opună unui acord sponsorizat de SUA. Celălalt punct se referă la democrațiile din afara UE. Șaisprezece la sută din creanța în numerar a Moscovei asupra Euroclear este în lire sterline – la ultima dată de raportare, aceasta însemna aproximativ 25 de miliarde de lire sterline. Pentru a egala această sumă, Euroclear deține 25 de miliarde de lire sterline în propriul bilanț în instituții din Regatul Unit – înțeleg că o parte sunt depozitate la Banca Angliei și o parte în bănci corespondente private. Dar, fiind în numele Euroclear, acestea nu sunt imobilizate în conformitate cu normele privind sancțiunile din Regatul Unit. (Ceea ce este imobilizat direct este o sumă nepublicată, dar foarte probabil mult mai mică, în numele propriu al CBR).

Prin urmare, dacă acești bani sunt utilizați pentru a onora o cerere de retragere din partea Rusiei depinde în întregime de o decizie luată (sau nu) la Bruxelles în iulie. Este uimitor faptul că clasa politică britanică nu consideră acest lucru un afront la adresa suveranității Regatului Unit. Același lucru este valabil și pentru Canada, unde Euroclear deține aproximativ 22 de miliarde de dolari canadieni (15 miliarde de dolari americani). Returnarea banilor către Rusia ar fi un dezastru strategic. Nu numai că ar consolida avantajul Moscovei asupra Kievului, subminând tot ceea ce a făcut Ucraina și tot ceea ce a ajutat-o Europa în ultimii trei ani. Dar ar arăta, de asemenea, că, chiar și atunci când Europa are putere, nu o va folosi. Așadar, cine va fi descurajat de orice alte capacități – inclusiv militare – pe care europenii spun acum că le vor dezvolta? Chiar și tancurile și rachetele sunt la fel de puternice ca și dorința de a le folosi in extremis. Ori de câte ori sunt interogați cu privire la rezervele valutare blocate, oficialii și politicienii susțin că au nevoie de timp pentru a înțelege complicațiile. Nu lăsați pe nimeni să spună asta. A existat suficient timp pentru analiză și, de fapt, totul a fost analizat. Ceea ce rămâne este actul de a alege. Așadar, să repetăm răspunsurile la principalele obiecții:

Legalitatea. Se spune că confiscarea este imposibilă în temeiul dreptului internațional. Dar au fost identificate mai multe căi legale – acest document de sinteză pentru Parlamentul European le prezintă. În plus, nu este nevoie de confiscare – de retragerea forțată a titlului de proprietate al CBR asupra activelor sale – pentru a transfera valoarea acestora către Ucraina. După cum am descris anterior, regulamentul bancar poate fi utilizat pentru a separa activele și pasivele legate de Rusia într-o entitate bancară separată, desprinsă din Euroclear Bank. Această nouă bancă ar putea fi cumpărată de un consorțiu de state prietene și reîncorporată în cadrul unuia dintre acestea. Consorțiul ar putea instrui noua conducere să mute activele băncii din numerar în obligațiuni de reparații ucrainene – obligațiuni care se plătesc atunci când Moscova compensează Kievul – sau într-un fond fiduciar ale cărui decizii financiare sunt legate de reparații.

Precedent. Alegerea de a utiliza rezervele valutare pentru a impune despăgubiri pentru un război de agresiune – în loc să aștepte un tratat de pace în care agresorul ar putea domina – ar stabili un nou precedent. Dar, după cum subliniază Olivier Blanchard, o personalitate economică nu mai puțin importantă, precedentul ar fi unul bun. Acesta ar spune că țările care încalcă cel mai grav dreptul internațional nu ar trebui să se aștepte la protecția acestuia. Și ar spune că Europa va pune putere reală în spatele cuvintelor sale.

Consecințele financiare. Multe obiecții se referă la „prejudicierea monedei euro”, deoarece băncile centrale străine și-ar retrage banii. Majoritatea sunt analfabeți din punct de vedere economic. În primul rând, managerii rezervelor nu au unde să se ducă. În al doilea rând, euro este o monedă care plutește liber; nu există un nivel țintă pentru aceasta. Dacă scade un pic, scade un pic. Și ce dacă? În al treilea rând, zona euro nu depinde de capitalul străin. În prezent, este un mare exportator de capital. După cum a subliniat Mario Draghi, Europa nu reușește să își folosească toate economiile acasă. Aceasta este opusul unei situații în care investitorii străini trebuie să fie mulțumiți. Există o amenințare reală, și numai una. Aceasta este organizarea unui atac speculativ asupra obligațiunilor suverane ale unui guvern din zona euro. Arabia Saudită și alții au fost raportați că au făcut astfel de amenințări. Parisul este deosebit de vulnerabil la aceste amenințări, confruntându-se cu probleme bugetare stringente și fiind încă șocat de faptul că aproape a ajuns de partea greșită a piețelor în criza datoriilor suverane din zona euro. Dar zona euro este bine echipată pentru a preveni un astfel de act ostil. „Instrumentul de protecție a transmisiei” al Băncii Centrale Europene este conceput tocmai pentru a preveni o creștere nejustificată a costurilor de împrumut ale unei țări. BCE nu și-ar face datoria dacă nu l-ar utiliza atunci când este necesar – și este de datoria BCE să precizeze că o va face. Eurogrupul miniștrilor de finanțe ar putea, de asemenea, să facă o declarație de încredere în faptul că BCE dispune de toate instrumentele și este dispusă să le utilizeze pentru a neutraliza un atac speculativ motivat politic asupra unuia dintre membrii săi.

Deservirea împrumuturilor. Țările G7 și UE au început să acorde Ucrainei împrumuturi pentru „accelerarea veniturilor extraordinare”, care urmează să fie deservite de profiturile Euroclear pe activele blocate. Unii politicieni avertizează că transferul propriu-zis al activelor ar elimina acest flux de venituri. Ei uită să spună că acest lucru s-ar întâmpla și dacă sancțiunile ar fi ridicate și banii ar ajunge în Rusia. Dar dacă banii merg în Ucraina, aceasta nu este o problemă. Împrumuturile sunt, în orice caz, stabilite pentru a fi o datorie a Ucrainei – o datorie pe care o poate acoperi mult mai ușor cu întregul activ decât doar cu fluxul de profit provenit din acesta.

Capacitatea Ucrainei de a absorbi. Chiar dacă UE și aliații săi aleg să favorizeze Ucraina mai degrabă decât Rusia în acest război, există motive pentru a nu da pur și simplu câteva sute de miliarde Kievului dintr-o dată. Unul dintre acestea este că Ucraina cu greu îi poate absorbi pe toți imediat. Un altul este că țara are încă probleme de corupție, iar stabilitatea sa politică este ostatică a modului în care se desfășoară războiul. Dar pot fi create structuri care să permită distribuirea treptată a banilor. Un fond fiduciar, administrat în comun de Ucraina și de prietenii săi europeni, ar putea avea o cartă care să distribuie bani pe baza (a) cererilor de despăgubire recunoscute; (b) oricăror despăgubiri convenite între Ucraina și Rusia; și (c) obligațiunilor de despăgubire ucrainene. Partea utilizată pentru (c) ar putea fi stabilită pentru a crește treptat, pentru a stimula Rusia să cedeze în orice discuție privind reparațiile. Repet: orice nevoie de analiză a fost satisfăcută în mare măsură.

Orice afirmație conform căreia trebuie căutate răspunsuri suplimentare ar trebui văzută drept ceea ce este: o simplă lașitate politică. Cel puțin, Europa trebuie să prevină returnarea „implicită” a activelor către Moscova în cazul în care politicienii nu reușesc să decidă nimic. Pentru UE, aceasta înseamnă să acționeze acum pentru a segregă bilanțul Euroclear legat de Rusia într-o nouă instituție bancară cu instrucțiuni de investiții specifice. Pentru Regatul Unit (și Canada), aceasta înseamnă măsuri paralele de segregare a fondurilor Euroclear legate de Rusia în jurisdicțiile lor și supunerea directă a acestora sancțiunilor interne. A sosit momentul să se facă alegeri politice – iar alegerile se reduc la a favoriza Rusia sau Ucraina.

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

