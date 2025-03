Cum arată acum Biroul Oval

Biroul Oval a fost redecorat cu picturi și ornamente strălucitoare, contrastând cu stilul sobru al fostului președinte american Joe Biden.

Donald Trump, cunoscut pentru pasiunea sa pentru lucrurile strălucitoare, a adus în Biroul Oval elemente care amintesc de luxul reședințelor sale private, pline de marmură, cristal și aur, sau cel puțin culoarea aurului, conform AFP, citată de News.ro.

În timpul primei sale campanii prezidențiale, din 2015, Trump a coborât pe o scară rulantă aurie din Trump Tower. În cadrul discursului său inaugural, el a promis o „epocă de aur” pentru SUA și, după puțin timp, a anunțat realizarea unui „golden card”, un permis de ședere pentru străinii înstăriți.

O achiziție recentă în Biroul Oval este o copie a Declarației de Independență a SUA din 4 iulie 1776. Conform unor imagini făcute publice de Fox News, liderul de la Casa Albă prezintă documentul istoric, protejat de perdele de culoare închisă.

„Este foarte tare”, a afirmat el în timp ce dezvăluia documentul. „Acest lucru nu a fost niciodată expus”, a mai adăugat Trump, acuzat de rivalii săi de înclinații monarhice.

În cadrul unui tur al Biroului Oval, alături de jurnalista Fox News Laura Ingraham, Trump a prezentat heruvimii „din aur” care împodobesc ușile. În plus, a arătat și un buton roșu, aflat pe biroul său, folosit pentru a cere Diet Coke.

„Toată lumea crede că este butonul nuclear”, a afirmat el.

„Golful Americii” și un trofeu oferit de Infantino

Pe lângă cele menționate mai sus, liderul de la Casa Albă a decis să expună mai multe portrete ale predecesorilor săi. Trump i-a ales pe George Washington, Ronald Reagan și Abraham Lincoln, dar și pe Andrew Jackson și James Polk.

Andrew Jackson (1829-1837) este perceput ca fiind inventatorul populismului american, iar Polk (1845-1849) a supravegheat o extindere teritorială semnificativă a SUA. În acest sens, alegerile lui Trump în materie de portrete nu este întâmplătoare, el exprimându-și interesul de a anexa Canada și Groenlanda.

Totodată, pe biroul președintelui american se află și o cutie cu stilouri negre groase, utilizate pentru a semna ordine executive. Mai mult, în timpul întâlnirii tensionate din februarie cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Casa Albă stătea lângă o măsuță de cafea pe care erau suporturi de pahare placate cu aur.

Din Biroul Oval nu lipsește nici harta „Golfului Americii”, iar lângă masa sa de lucru se află trofeul din aur al Cupei Mondiale a Cluburilor, oferite de Gianni Infantino, președintele FIFA.

Șemineul a fost decorat cu statuete și cupe strălucitoare, elementele luând locul brațului de iederă care a fost expus timp de decenii. Conform Washington Post, planta nu a ajuns la gunoi sau la Mar-a-Lago, reședința președintelui american din Florida, ci a fost mutată într-o seră a Casei Albe.

