Potrivit Oanei Crețu, cele 8.000 de semnături s-au deteriorat din cauza expunerii la căldură în timpul depozitării sau transportului către BEC. În solicitarea adresată instituției, reprezentanții PSDU au explicat că bibliorafturile ar fi fost plasate lângă un calorifer sau lăsate în portbagajul unei mașini.

Aceștia au susținut că listele nu au fost depuse goale, fiind surprinși când au primit procesul-verbal care consemna prezența a aproximativ 800 de file albe.

Revenind la sediul partidului pentru a investiga situația, membrii PSDU au descoperit că textul de pe file reapare la temperaturi scăzute și au realizat că pixurile folosite aveau pastă termosensibilă, așa că au cerut ca listele să fie băgate în congelator.

„Susținem cu tărie faptul că noi nu am depus liste albe în dosar. După ce am primit procesul verbal în care se constată prezența a circa 800 file albe, aspect care ne-a uluit și pe noi, ne-am întors imediat la sediul partidului, unde am analizat mai atent filele albe înlăturate anterior. În urma unor teste, am constatat că temperatura foarte scăzută face să apară permanent conținutul original al înscrisului pe coala de hârtie și bănuim că acestea au fost scrise de către susținătorii noștri cu pixuri cu pastă sensibilă la căldură. Din fericire, înscrisurile de pe respectivele coli pot fi ușor reconstituite permanent la forma originală, fără mijloace tehnice speciale, ci doar prin simpla depozitare la congelator, pentru câteva ore”, au transmis reprezentanții PSDU.

Recomandări Cine sunt influencerii lui Călin Georgescu care au fost percheziționați. Bogdan Peșchir și Makaveli, printre cei vizitați de mascați. O jurnalistă a fost amenințată

În replică, BEC a subliniat că responsabilitatea asigurării lizibilității documentelor revine exclusiv candidatului, iar verificarea semnăturilor nu implică tratamente termice sau chimice pentru a le face vizibile.

„Este obligația candidatului să garanteze că informațiile de pe listele de susținători sunt clar vizibile, fără a fi necesare proceduri speciale pentru citirea lor”, au transmis oficialii BEC.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Cum a fost demolată complet fosta fabrică de pompe Aversa de la Obor, cu o istorie de 150 de ani, pentru un proiect imobiliar de un miliard de euro | VIDEO

Urmărește-ne pe Google News