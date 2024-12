Acest cetăţean uzbec născut în 1995 a fost acuzat de „act terorist”, „deţinere de explozibili” şi „fabricare de arme”, a anunţat pe Telegram serviciul de presă al instanţelor din capitala rusă. El riscă închisoare pe viaţă, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Suspectul este acuzat de uciderea generalul rus Igor Kirillov și a asistentului său în explozia produsă lângă intrarea într-un imobil rezidenţial de pe bulevardul Riazanski din Moscova, potrivit anchetatorilor ruşi.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a revendicat asasinatul.

🇺🇦🇺🇿🇷🇺🚨‼️ Ukranian special services hired an Uzbek citizen to go to Moscow and assassinate the NBC forces general for $100,000!



Previously, Ukraine trained Uzbek, Tatar and Tajik militants to fight in Syria.



Before that Tajik militants attacked the Croscus city hall in Moscow,… pic.twitter.com/UlqG84J2uv