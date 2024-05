Acțiunea a fost inițiată, planificată și anunțată de un influencer. „Numele meu este Oracle și sâmbătă, 11 mai, va ploua bani peste Chinawiese din Zurich. Nu crezi? Atunci stai acasă! Tuturor celorlalți: mult succes”, a transmis tiktokerul, într-un videoclip.

Ploaia de bani a provocat haos. „Toată lumea s-a bătut pentru bancnote. Oamenii țipau. Am fost aruncat la pământ. Ambulanța era și ea acolo”, a declarat unul dintre cei prezenți. pentru Blick.

Am fost acolo, de la ora 16.00. Apoi am văzut oameni alergând. Un bărbat cu o mască aurie a făcut un anunț la un megafon: „Stați calmi și aveți răbdare!” Apoi a venit o dronă și a aruncat banii. Am pus mâna pe 70 de franci.

Unul dintre cei prezenți: