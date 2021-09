Pentru a doua zi la rând, activistele au organizat un protest în apropiere de palatul prezidențial. Femeile prezente au afișat bannere cu mesaje precum „Nu suntem femeile anilor 90”, cu referire la strictele restricții asupra mișcărilor pentru drepturile femeilor de sub guvernarea talibană.

Etilaatroz a relatat că talibanii au folosit gaze lacrimogene și bastoane pentru a le opri pe femei să ajungă la palatul prezidențial. Au fost folosite bastoane și gaze lacrimogene, a relatat Associated Press, potrivit News.ro. S-au auzit și focuri de armă trase în aer.

În înregistrările distribuite pe rețelele sociale, femeile puteau fi văzute în timp ce tușeau din cauza gazelor lacrimogene. Mai multe femei au susținut că au fost bătute. Într-un clip distribuit de jurnaliști, o tânără are sânge pe față.

Video: A number of women rights activists and reporters protested for a second day in Kabul on Saturday, and said the protest turned violent as Taliban forces did not allow the protesters to march toward the Presidential Palace. #TOLOnews pic.twitter.com/X2HJpeALvA