Sursă video: X/Fox News

Poliția din Phoenix l-a identificat pe suspect ca fiind Ryder Corral. În imaginile filmate, Corral purta o bluză neagră cu steagul american și un vultur, similară celei purtate de Tyler Robinson, tânărul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk.

Corral a fost escortat de polițiști din zonă și se află acum în arest la închisoarea din comitatul Maricopa. Este acuzat de distrugere și tulburarea ordinii publice, conform declarației sergentului Philip Krynsky, purtător de cuvânt al Departamentului de Poliție din Phoenix.

Nu au fost raportați răniți grav în urma incidentului. Krynsky a menționat că polițiștii erau deja prezenți la fața locului pentru a dirija traficul, având în vedere mulțimea adunată în zonă.

Amintim că Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, gazda unui talk-show și activist MAGA, a fost împușcat mortal în gât miercuri după-amiază, în timp ce susținea una dintre celebrele sale dezbateri „Prove Me Wrong” („Dovedește-mi că greșesc”) la universitate – prima oprire din turneul său „American Comeback” („Revenirea americană”).

Suspectul pentru comiterea crimei, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost reţinut de poliţie şi dus în arest.

