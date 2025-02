Raul Mirică, din Brașov, este cel mai tânăr membru al echipei Invictus România.

Tânărul din Brașov, rănit grav într-un accident cu explozibil

În 2023, tânărul din Brașov a fost rănit grav într-un accident cu explozibil. Și-a pierdut vederea la ochiul drept și a suferit amputații la ambele mâini. Recuperarea a fost dificilă, cu numeroase intervenții chirurgicale.

Raul Mirică nu a fost singur în această luptă. Familia și echipa Invictus l-au susținut, ajutându-l să-și recapete motivația.

În doar câteva luni, tânărul din Brașov a învățat mai multe sporturi, inclusiv schi, snowboard, înot și volei.

„Mă bucur că am luat medalia de argint, din păcate m-am dezechilibrat puțin la început fiindcă am stat prea încordat și am avut mari emoții, dar într-un final am răzbit și am reușit să iau locul 2”, spune Raul Mirică.

Sportivul din Brașov s-a antrenat două luni pentru Jocurile Invictus

Tânărul sportiv din Brașov s-a antrenat două luni la Miercurea Ciuc, iar efortul lui s-a văzut prin acest rezultat de la Jocurile Invictus.

„Mama a început să plângă după ce am fost premiat, deci pentru mine a fost un moment foarte important din viața mea”, povestește Mirică.

Competițiile de snowboard s-au desfășurat în stațiunea montană Whistler, locul tuturor probelor de sporturi de iarnă ale Jocurilor Invictus.

