Cum au fost măcelărite tancurile lui Putin în Ucraina. Câte blindate rusești au început invazia și câte au mai rămas intacte

În fiecare zi, noi imagini cu vehicule militare rusești distruse și abandonate sau capturate rulează pe rețelele sociale, venind de la jurnaliștii aflați la fața locului sau de la forțele ucrainene.

Forțele ucrainene în special documentează atent orice mică victorie și publică imaginile pentru a ridica moralul propriilor trupe și pentru a-l reduce pe cel al militarilor ruși. Iar imaginile sunt dramatice.

Blindatele rusești sunt distruse, după caz, de artileria ucraineană. În multe cazuri, ele devin victime ale armelor antitanc livrate cu miile Ucrainei, de către partenerii occidentali.

Multe astfel de arme au sosit înainte de debutul invaziei, dar livrările au continuat și după aceea, pe cale terestră, în special prin Polonia și România, așa cum a dezvăluit New York Times, citând oficiali americani.

Analiștii militari au speculat că unul dintre motivele pierderilor suferite de armata rusă a fost strategia defectuoasă. Într-adevăr, imaginile au arătat deseori blindate înaintând, izolate, fără acoperire, ținte perfecte pentru forțele ucrainene.

Calitatea blindatelor pare a fi și ea o cauză – multe tancuri sunt vechi, iar „îmbunătățirea” oferită pe ultima sută de metri, un soi de cușcă care ar trebui să oprească rachetele, nu a fost eficientă. Mai ales că ucrainenii sunt acum înarmați cu arme eficiente precum Javelin sau NLAW.

Nu în ultimul rând, după cum au observat numeroși experți și foști sau actuali comandanți militari occidentali, capacitatea de luptă de forțelor ucrainene este și ea un factor major pentru rezultatele obținute până acum împotriva forțelor vast superioare rusești.

Recomandări INTERVIU. O altă perspectivă asupra războiului din Ucraina. Renumit profesor belgian: „SUA fac totul pentru a prelungi conflictul”

O uriașă mobilizare militară a Rusiei

Este neclar deocamdată cât de multe tancuri și blindate au adus rușii în Ucraina. Cu ajutorul unor experți militari, Forbes a încercat să facă totuși o estimare.

Trebuie subliniat că estimările fac referire la vehiculele blindate în general. Cuvântul tanc este folosit deseori la modul general, dar un tanc este în mod specific un vehicul blindat cu șenile a cărui funcție principală este lupta împotriva altor tancuri. Există însă o mulțime de alte vehicule blindate de luptă, de la cele de recunoaștere la tunuri autopropulsate și transportoare de infanterie mecanizată.

Tancurile propriu-zise reprezintă doar o parte din numărul total al vehiculelor militare.

Înainte de invazie, surse oficiale americane estimau că forțele rusești adună în jur de 120 de grupuri tactice de batalioane (BTG). Un BTG este un grup de luptă capabil să opereze independent, cu tancuri, infanterie, artilerie, apărare aeriană, precum și cu propriile facilități logistice, de întreținere și de sprijin.

Recomandări Guvernul a aprobat ordonanța privind plafonarea prețurilor în energie. La gaze va beneficia toată lumea, la curent este în funcție de consum

Imagine din satelit obținută de Maxar Technologies, cu un convoi militar al forțelor armate ruse, întins pe 27 de kilometri. Acesta s-ar fi dispersat parțial între timp. Foto: EPA

Armata rusă în ansamblul ei ar putea genera în jur de 160 de BTG-uri în total. Prin urmare, 120 de astfel de grupuri de luptă – 75% din forța totală – reprezintă probabil cea mai mare forță expediționară care ar putea fi mobilizată, iar această evaluare nu a fost contestată.

Un BTG are o companie formată din zece tancuri și trei companii de infanterie. Acestea ar include, în mod obișnuit, o companie cu zece vehicule de infanterie cu șenile BMP și două cu zece vehicule de transport de personal pe roți fiecare. Acest aduce totalul la 40 de vehicule blindate în prima linie.

Prin urmare, 40 de vehicule înmulțite cu 120 de grupuri tactice de batalion ar oferi un total de 4.800 de vehicule blindate de luptă, calculează Forbes.

„Zeul războiului”

Totuși, soldații înarmați nu sunt principala sursă a puterii de foc a BTG-urilor. Ei sunt ajutați de un pluton de trei vehicule înarmate cu lansatoare automate de grenade și de un alt pluton de sprijin cu cinci vehicule antitanc.

Recomandări Vladimir Putin, pe scenă la un concert grandios în Moscova, care sărbătorește 8 ani de la anexarea Crimeei: „De mult n-am fost așa uniți”

În spatele lor se află un sistem formidabil de artilerie: de obicei, trei baterii de două tunuri autopropulsate de 152 mm, două baterii de rachete cu lansare multiplă și vehicule de reîncărcare, dar și două baterii cu trei mortiere grele de 120 mm.

Artileria, pe care Stalin o numea „zeul războiului”, provoacă cel mai probabil mai multe pierderi decât trupele din prima linie, scrie publicația financiară.

Un grup de luptă dispune, de asemenea, de propriile sale mijloace de apărare aeriană, sub forma a trei transportoare de personal care au rachete portabile, plus două baterii cu câte trei lansatoare mobile de rachete sol-aer, cu radarele și vehiculele de control aferente.

La acestea se adaugă un pluton de recunoaștere, o unitate de recuperare cu cinci vehicule cu șenile pentru tractarea blindatelor avariate, plus trei vehicule de comandă și cartier general, așa că numărul total de vehicule blindate din cadrul unui BTG este de aproximativ 85. Numărul poate varia deoarece unele au mortiere și artilerie autopropulsată, în timp ce altele au arme mai vechi tractate de camioane.

Puțin peste 10.000 de blindate, o estimare doar teoretică

Pe lângă blindatele sale, un BTG are și un convoi de sprijin destul de numeros, cu 11 camioane de muniții, cinci autocisterne pentru combustibil și lubrifianți, patru ambulanțe și cinci vehicule de întreținere și reparații. În general, totalul ajunge la 57 de vehicule care nu sunt blindate.

Dacă toate BTG-urile ar fi la putere maximă, atunci ar aduna un efectiv de 10.200 de vehicule blindate. Există și câteva vehicule suplimentare la niveluri de comandă superioare: unități de artilerie și de apărare aeriană, plus o serie de alte unități, cum ar fi forțele separatiste neregulate.

Acest lucru presupune totuși că fiecare BTG este la 100% din forța de luptă, ceea ce, din punct de vedere istoric, nu a fost niciodată cazul, observă Forbes.

Unele armate ajung ocazional la 90% din efectivul oficial, dar în practică multe vehicule nu sunt în stare de funcționare, sau au fost împrumutate pentru a suplini un deficit în altă parte. În 2016, ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, a afirmat că unitățile sale de tancuri aveau o rată de funcționare de 94%, ceea ce indica faptul că acestea ar fi fost gata de luptă în orice zi. Această cifră a fost considerată ca fiind o exagerare.

În SUA, în anii 1980, unitățile de tancuri M-1 Abrams ținteau spre un nivel de funcționare de 90%, dar uneori au coborât până la 54%.

Așadar, numărul real de vehicule blindate din teren ar putea fi ceva mai mic decât cel teoretic.

În acest context, scrie Forbes, trebuie subliniat faptul că Rusia are o mulțime de echipamente militare vechi sau învechite, ascunse în parcurile de vehicule și în depozite, care pot fi folosite pentru a acoperi deficitul sau care pot fi reactivate și trimise, scârțâind, în luptă, pentru a înlocui pierderile – asta dacă mai există încă echipaje care să le opereze.

Potrivit unor estimări, totalul general de vehicule militare al rușilor se ridică la 12.420 de tancuri și 36.000 de alte vehicule blindate.

Cu toate acestea, această cifră include mii de tancuri T-72, de model mai vechi, dintre care unele au în jur de 50 de ani. Este discutabil cât de eficiente ar fi acestea pe câmpul de luptă modern, asta dincolo de problemele de întreținere.

Se pare că Rusia chiar are probleme cronice de întreținere, după cum o demonstrează numărul mare de vehicule abandonate și avariate, unele dintre ele remorcate de tractoarele ucrainene.

Pierderi estimate pentru Rusia: 8%-10% din activele militare

Oryx, un site care analizează informații din surse libere, condus de analistul Stijn Mitzer, documentează cu minuțiozitate fiecare fotografie confirmată a pierderilor rusești. Numărătoarea a ajuns la 236 de tancuri (distruse sau capturate) și peste 400 de alte vehicule blindate, pentru un total de aproape 700 de blindate pierdute până acum și aproape 1.500 de vehicule militare în general.

Analiștii Oryx notează că este foarte posibil ca pierderile să fie mai mari, deoarece nu toate vehiculele distruse sau capturate au fost, evident, fotografiate, așa că nu au intrat pe lista lor.

Departamentul american al Apărării a estimat că Rusia pierde aproximativ 50 de vehicule pe zi. Pe 8 martie, oficialii SUA au estimat pierderile rusești la „8% până la 10% din activele militare”. De atunci a trecut mai mult de o săptămână de lupte.

US est. RU has lost: 184 tanks; 243 BMP/BTR APCs; 36 engineer vehicles; 72 artillery pieces; 29 SAM Systems; 69 MTLB; 4,750 soldiers killed. (Note, far lower than UKR own figures) US est. of UKR losses: 47 Tanks; 181 APCs; 24 artillery pieces; 7 MTLB (10% of UKR eqpt); 3000 kia. — Dr Peter Caddick-Adams #StandwithUkraine (@militaryhistori) March 13, 2022

Pe 13 martie, SUA apreciau pierderile totale de vehicule la 184 de tancuri și peste 380 de alte vehicule blindate (un total de 564). Spunând că acest lucru reprezintă peste 8% din forțele rusești, SUA sugerează în același timp că totalul general al blindatelor rusești este mai mic de 10.000, observă Forbes.

În mod previzibil, guvernul ucrainean susține că rușii au suferit pierderi și mai mari. Aceștia estimau zilele trecute că, începând Rusia ar fi pierdut în jur de 400 de tancuri și peste 1.000 de alte vehicule blindate de luptă.

Estimarea americană de 8-10% ar putea fi corectă, scrie Forbes. Armata americană ia ca regulă generală că 30% pierderi sunt suficiente pentru a distruge efectiv un BTG. Sigur, în aceste condiții, comandanții vor roti unitățile și le vor scoate din linia de luptă pentru a preveni, acolo unde este posibil, destrămarea unui grup de luptă.

Oricum ar fi, experții sunt de acord că pur și simplu nu există nicio comparație cu alte războaie. Pe parcursul întregii ocupații de nouă ani a Afganistanului, sovieticii au pierdut 147 de tancuri și 1.314 alte vehicule, un total de mai puțin de 1.500, înainte de a fi nevoiți să se retragă.

În treacăt fie spus, pierderile atribuite ucrainenilor sunt mult mai mici: undeva între 50 și 66 de tancuri și peste 100 de alte blindate, pentru un total general de 371 de vehicule militare

De ce au blindatele rusești o cușcă pe turelă

Nu e ca și cum rușii nu ar fi încercat să se ferească de armele antitanc ale ucrainenilor. Dar soluția a fost una bizară. Spre exemplu, unele tancuri rusești implicate în invazia au primit un soi de cuști ciudate, sudate pe acoperișurile turelelor. Ciudate și aparent nefolositoare, observă The Economist.

Mitzer, analistul din Amsterdam, a observat că cuștile nu au făcut altceva decât să adauge ceva greutate, să facă tancurile mai ușor de reperat și, poate, să dea un fals și periculos sentiment de siguranță echipajului din interior. Într-adevăr, analiștii occidentali le-au numit, în mod batjocoritor, „blindaj de sprijin emoțional”.

#Ukraine: Two T-90A, both with the famous "Javelin Cage" captured in working condition in the South by Ukrainian forces.



Images via @oryxspioenkop. pic.twitter.com/ddAXJteHAf — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 5, 2022

Este neclar câte blindate au fost dotate cu acest sistem de apărare, dar el a devenit acum un exemplu pentru pregătirea necorespunzătoare a armatei rusești.

La prima vedere, aceste structuri reprezintă un exemplu de ceea ce în cercurile militare se numește „armament de front”, cu alte cuvinte, îmbunătățiri adăugate vehiculelor după ce acestea au intrat în serviciu.

Aceste cuști, a căror montare pare să fi început la sfârșitul anului 2021, sunt o variantă a așa-numitului blindaj cu lamele, sau bare. Sistemul poate oferi o protecție eficientă dacă e utilizat corect (așa cum este, de exemplu, pe transportoarele blindate infanteriei mecanizate americane Stryker).

Nu a fost cazul acum, scrie Economist.

Armele antitanc furnizate Ucrainei, mai eficiente decât improvizația rusească

Una dintre principalele amenințări la adresa vehiculelor blindate este cea a armelor HEAT (High Explosive Anti-Tank), cum ar fi armele RPG-7 de fabricație rusească, utilizate pe scară largă. Un RPG-7 poate străpunge 30 cm de tablă de oțel.

Dar RPG-7 sunt cele mai mici arme antitanc. Alte arme mult mai puternice, folosite de forțele ucrainene, includ Javelins furnizate de America, NLAWs (Next Generation Light Anti-tank Weapons) furnizate de Marea Britanie și rachete MAM-L cu dronă, furnizate de Turcia.

Focoasele HEAT pot fi contracarate de un anume tip de blindaj reactiv exploziv (ERA). Atunci când acesta este lovit, o foaie de explozibil explodează și blochează detonarea focosului care se apropie. Multe tancuri rusești sunt într-adevăr echipate cu ERA. Cu toate acestea, ERA poate fi, la rândul său, învins de un așa-numit focos tandem, în care o mică încărcătură precursoare declanșează explozibilul din blindaj înainte de detonarea focosului principal.

Ukrainian FGM-148 vs Russian T-72B3.

The umbrella did not help. pic.twitter.com/t84WWohMYC — Illia Ponomarenko ?? (@IAPonomarenko) March 9, 2022

Armurile suplimentare cu bare și lamele reprezintă o modalitate mai ușoară și mai ieftină de a contracara RPG-urile. Distanța dintre bare sau lamele este crucială. Dacă o rachetă lovește o bară, nu contează prea mult, pentru că focosul său va exploda oricum. Dar dacă este prinsă între bare, este posibil ca racheta să fie avariată astfel încât semnalul de la fitilul montat în vârf nu va ajunge la detonator.

De obicei, se estimează că această soluție are o șansă de 50% de a bloca un RPG care se apropie. Dar Gareth Appleby-Thomas, șeful Centrului pentru Inginerie de Apărare de la Universitatea Cranfield, din Marea Britanie, observă că astfel de soluții nu funcționează și cazul noilor arme antitanc primite de ucraineni – Javelin, NLAW și MAM-L, scrie Economist.

Rusia montează blindaj cu lamele pe vehicule din 2016, dar designul noilor cuști, aparent improvizate din materiale disponibile la nivel local, este neobișnuit. Cuștile par a fi orientate într-un mod care protejează doar împotriva atacurilor de sus. În principiu, acest lucru ar putea ajuta la protecția împotriva rachetelor Javelin, care lovesc de sus, pentru a străpunge blindajul superior subțire al unui tanc.

Tanc rusesc distrus în Mariupol. FOTO: Profimedia

Dar, după cum notează Nick Reynolds, analist de cercetare în domeniul războiului terestru la RUSI, un think-tank britanic de apărare, chiar și în cazul în care cușca declanșează focosul precursor al unui Javelin, încărcătura principală este totuși mai mult decât suficient de puternică pentru a străpunge blindajul superior și a distruge tancul – așa cum a demonstrat chiar armata ucraineană în decembrie, când a făcut un astfel de test.

O altă posibilitate este că aceste cuști sunt de fapt un răspuns la problemele observate în conflictul dintre Armenia și Azerbaidjan, din 2020, când multe tancuri armenești de fabricație rusească au fost distruse de sus de MAM-L-uri.

Astfel, lovirea cuștii ar putea detona focosul precursor și reduce eficacitatea rachetei. Dar Cranny-Evans nu crede că acest lucru ar împiedica distrugerea unui tanc, scrie Economist.

O a treia posibilitate este că aceste cuști sunt de fapt menite să protejeze împotriva RPG-urilor – pe care ucrainenii le au din abundență – care sunt trase de sus asupra tancurilor. Acest lucru nu este probabil să se întâmple pe un câmp de luptă deschis, dar este o tactică preferată în războiul urban, unde clădirile oferă trăgătorilor înălțimea necesară.

Ukrainian Army ambushed a group of Russian soldiers on the Luhansk front line, captured 1 T-72B3 with Javelin/NLAW cage, 1 T-80U, 1 Ural-4320, 2 more tanks that were not clear when the videographer zoomed in, 1 Russian soldier seems dead, and 1 BMP type vehicle was destroyed. pic.twitter.com/k4GgkCL8S5 — Ukraine (@Gadhwara27) March 15, 2022

Totuși, chiar dacă acest lucru este adevărat, există un preț. Patrick Benham-Crosswell, fost ofițer de tancuri în armata britanică, observă că aceste cuști limitează capacitatea de rotire a mitralierei montate în partea superioară a turelei.

Appleby-Thomas speculează că adevăratul scop al cuștilor ar putea fi, prin urmare, acela de a proteja împotriva bombelor mici, improvizate, lansate de drone. Ucraina a dezvoltat muniții bazate pe grenade antitanc aruncate de mână, prin echiparea acestora cu aripioare, astfel încât să poată fi lansate cu precizie de drone comerciale. Aceste bombe lansate de drone ar putea reprezenta un pericol real în zonele urbane.

Dar cuștile ar putea doar să atenueze astfel de atacuri, în loc să ofere o protecție completă, deoarece formează doar un ecran parțial peste turelă și lasă alte zone complet expuse.

Ultima posibilitate ar fi chiar aceea care confirmă ironiile despre cuști, și anume că au fost adăugate doar pentru a îmbunătăți moralul, convingând trupele că sunt în siguranță. După cum observă Benham-Crosswell, soldații consideră adesea că orice lucru mic ajută. Cu toate acestea, a crede că ești în siguranță nu înseamnă, de fapt, că ești siguranță.

Rusia nu poate susține acest nivel de pierderi pentru mult timp

Succesul de până acum al Ucrainei îi va încuraja pe aliați să pună și mai multe arme antitanc în mâinile ucrainenilor, pe lângă cele 20.000 promise sau livrate deja. Un oficial american din cadrul operațiunilor speciale care monitorizează conflictul a estimat că aproximativ 300 de rachete Javelin lansate au distrus 280 de vehicule.

Din nou, această estimare poate fi optimistă, dar este un indiciu despre cât de eficiente sunt aceste arme.

Cant see a damn thing from my iPhone - is this an artillery hit? pic.twitter.com/29FthJ9bGS — Illia Ponomarenko ?? (@IAPonomarenko) March 15, 2022

Răspunsul Rusiei este deja vizibil. În loc să trimită trupe în zonele urbane, unde luptele ar fi probabil intense, rușii au început să le bombardeze de la distanță cu rachete, artilerie și lovituri aeriene.

Această strategie are un efect militar redus, dar provoacă numeroase victime civile și încearcă să reducă moralul ucrainenilor fără prea multe pierderi rusești. Aceeași abordare ar putea, în cele din urmă, să determine Rusia să folosească arme chimice, scrie Forbes.

Războiul este întotdeauna imprevizibil și situația se poate schimba rapid. Rezistența ucraineană macină mașinăria de război rusă, care răspunde cu o mai mare brutalitate. Un lucru pe care îl observă analiștii însă este că Rusia nu poate continua să susțină acest nivel de pierderi pentru mult timp, mai scrie Forbes.

Citeşte şi:

VIDEO. Războiul din Ucraina, văzut de un veteran de 100 de ani care a luptat în Al Doilea Război Mondial: „Mă înfioară. Un război nedrept, care n-ar trebui să existe”

Negociatorul-șef al Ucrainei: Mă îndoiesc că războiul se va termina după semnarea unui tratat de pace. În ce stadiu sunt discuțiile cu Rusia

FOTO | „Mănâncă resturi, sunt speriați”. Refugiați ucraineni în România povestesc ce trăiesc zi de zi 19 copii de la sanatoriul TBC din Mariupol

Switchblade: cum acționează misterioasele drone kamikaze pe care SUA vor să le trimită în Ucraina

GSP.RO Răzvan Raț ajută refugiații din Ucraina, însă a fost surprins răutatea românilor: "Zic «Stați, domnule, că plătesc». Ziceau «Domnule...

Playtech.ro ȘOC! Germania dă un avertisment sumbru. Mulți români au în calculator sau telefon așa ceva

Observatornews.ro Norul toxic din Ucraina ameninţă şi România. Recomandarea medicilor pentru zilele următoare

HOROSCOP Horoscop 19 martie 2022. Capricornii vor avea ocazia să înțeleagă mai bine cum le afectează familia succesul la serviciu

Știrileprotv.ro Decizia de ultima oră a lui Vladimir Putin, de frică să nu fie otrăvit. Ce au pățit 1.000 de oameni

Telekomsport Specialistul american care anunţă următoarea ţară invadată după ce Rusia a atacat Ucraina: "Sperăm că realizează necesitatea de a se pregăti de luptă"

PUBLICITATE Cum a reușit Nicu Mihai să devină un vlogger de succes