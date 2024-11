Fostul soldat britanic, după ce a fost prins de ruși: „Îmi pierdusem locul de muncă”

Într-un videoclip larg difuzat, postat duminică, bărbatul spune că se numește James Scott Rhys Anderson și că este în vârstă de 22 de ani. El spune că este un fost soldat al armatei britanice care s-a înscris să lupte pentru Legiunea Internațională a Ucrainei.

Este îmbrăcat în haine militare și vorbește cu accent englezesc. „Am fost în armata britanică înainte, din 2019 până în 2023, 22 Signal Regiment”, susține el.

Bărbatul mai precizează că era „doar un soldat”, „un semnalizator” în „One Signal Brigade, 22 Signal Regiment, 252 Squadron”.

„Când am plecat… am fost concediat de la locul meu de muncă, am aplicat pe pagina web a Legiunii Internaționale. Tocmai pierdusem totul. Tocmai îmi pierdusem locul de muncă”, a spus el.

„A fost o idee stupidă”, a concluzionat britanicul.

Cum a ajuns în Ucraina

Într-un al doilea videoclip, el este arătat cu mâinile legate și la un moment dat, cu bandă adezivă peste ochi.

El descrie cum a călătorit în Ucraina din Marea Britanie, spunând: „Am zburat la Cracovia, Polonia, de la Londra Luton. Autobuz de acolo până la Medyka în Polonia, la granița cu Ucraina”.

Agenția de știri de stat rusă Tass a raportat că o sursă militară a spus că un „mercenar britanic” a fost „făcut prizonier în zona Kursk” din Rusia.

Ministerul de Externe al Marii Britanii a declarat că „susține familia unui britanic în urma rapoartelor despre detenția sa”.

Ministerul Apărării a refuzat să comenteze situația.

