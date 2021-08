Tatăl vedetei pop a depus joi răspunsul în faţa Curţii superioare din Los Angeles privind cererea lui Britney Spears de a-i retrage funcţia.

Potrivit avocatului lui Jamie Spears, nu exista ”niciun motiv pentru a-l retrage din această funcţie”, însă lupta publică în care s-a angajat fiica sa l-a determinat să ia hotărârea.

„Este foarte discutabil dacă o schimbare de tutore în acest moment ar fi în interesul doamnei Spears. Chiar dacă domnul Spears este atacat nejustificat, el nu crede că o luptă publică privind tutela cu fiica sa este în interesul ei. El va colabora cu Curtea şi cu avocatul fiicei sale pentru a pregăti o tranziţie uşoară în cadrul tutelei”, a spus avocatul.

Avocatul lui Britney Spears, Mathew Rosengart, a salutat într-un comunicat decizia anunțată.

„Suntem fericiţi că domnul Spears şi avocatul său au admis astăzi într-un document juridic că trebuie să se retragă. S-a făcut dreptate pentru Britney”, a spus el.

De asemenea, avocatul a promis „să continue ancheta asupra comportamentului domnului Spears şi al altora în aceşti ultimi 13 ani, timp în care a strâns milioane de dolari de pe urma fiicei sale”.

În vârstă de 39 de ani, Britney Spears a fost plasată sub tutela tatălui ei în 2008, după ce au existat semne că ar avea probleme de sănătate mintală. Cu un an înainte, cântăreața a divorțat de Kevin Federline, a pierdut custodia copiilor ei și a fost internată într-un centru de refacere, în urma unei presupuse căderi nervoase.

În 2020, cântăreața a făcut demersuri în instanță pentru a fi scoasă de sub tutela tatălui ei. În luna iunie, ea a depus mărturie că în instanță, afirmând că a fost forțată să muncească împotriva voinței ei și că a fost obligată să poarte un dispozitiv contraceptiv.

Britney Spears a spus că își dorește să îi fie reduse programările la terapie, doreşte să se poată căsători și să aibă un copil, ceea ce nu se poate în acest moment.

Merit să am o viaţă, am muncit toată viaţa mea. Merit să am o pauză de doi, trei ani. Această tutelă îmi face mult mai mult rău decât bine.

Britney Spears: