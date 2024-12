Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a subliniat că aceasta este cea mai mare tranzacție din comerțul alimentar pe care au gestionat-o, impunând măsuri inspirate din practica europeană, pentru a menține un mediu concurențial puternic și a evita creșterea prețurilor, care în prezent sunt cele mai mici din Uniunea Europeană.

„Aceasta este cea mai mare tranzacție din domeniul comerțului alimentar pe care am instrumentat-o și am impus măsuri fără precedent pe plan național, dar care sunt inspirate din practica europenă. Comerțul alimentar este un sector prioritar pentru noi. Am avut numeroase intervenții în acest domeniu, atât prin aplicarea de amenzi, cât și prin monitorizarea atentă și prin analiza operațiunilor de fuziuni și achiziții. Scopul nostru este să păstrăm un mediu concurențial puternic, astfel încât să nu crească prețurile, care, la ora actuală, sunt, în medie, cele mai mici din Uniunea Europeană, în ciuda presiunilor inflaționiste”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Condiții pentru aprobarea tranzacției

Mega Image va implementa proceduri clare pentru listarea și delistarea furnizorilor, precum și reguli pentru furnizorii relevanți care livrează produse în proporție semnificativă către cele două rețele, pentru a asigura condiții transparente și echitabile.

Procedura aplicabilă tuturor furnizorilor va fi valabilă pe termen nelimitat, în timp ce pentru furnizorii relevanți, aceasta va fi valabilă timp de 2 ani de la finalizarea tranzacției pentru cei care livrează între 20% și 30% din cifra lor de afaceri și 3 ani pentru cei care livrează mai mult de 30% din cifra de afaceri în 2023 sau 2024.

De asemenea, Mega Image se angajează să furnizeze furnizorilor relevanți o estimare a cantităților pe care le preconizează a le achiziționa de la fiecare dintre aceștia în următoarele 12 luni.

Pentru a oferi o protecție suplimentară furnizorilor relevanți, Mega Image trebuie să mențină condițiile comerciale de care aceștia se bucură în prezent, pentru anul 2025, odată cu implementarea tranzacției.

În acest fel, furnizorii dependenți vor avea posibilitatea de a-și ajusta activitatea comercială, căutând alte opțiuni pentru distribuirea produselor și reducând astfel nivelul de dependență, conform reprezentanților Consiliului Concurenței.

Protecția concurenței locale

În plus, Mega Image va trebui să vândă 87 de magazine din 44 de localități unde activitățile sale și ale Profi se suprapun, pentru a evita limitarea opțiunilor disponibile consumatorilor și a elimina orice posibile preocupări ale autorității de concurență.

„Am primit foarte multe observații referitoare la această tranzacție și am ținut cont de ele, obligând Mega Image să adopte măsuri pentru a proteja toți furnizorii, respectând, astfel, prevederile Directivei europene privind practicile comerciale neloiale în cadrul lanțului de aprovizionare, transpusă prin Legea 81 din 2022. În acest fel, peste 600 de furnizori ai rețelelor Mega Image și Profi, cei mai mulți de dimensiuni medii și mici, vor putea beneficia de procedurile speciale de protecție”, a mai declarat președintele Consiliului Concurenței.

Pentru a asigura respectarea angajamentelor comportamentale asumate, Mega Image a sugerat numirea unui mandatar responsabil cu monitorizarea, care va furniza Consiliului Concurenței rapoarte privind implementarea acestora.

