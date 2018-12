Iată câteva filme care merită văzute alături de familie sau singur, în ziua de Crăciun.

1. Arthur Christmas

Un film pozitiv, numai bun de vizionat cu familia, de Craciun. Animatia prezinta, intr-un mod amuzant si optimist, problemele unei familii disfunctionale, din care face si Arthur. Cea mai mare dorinta a copilului, aceea de a-l ajuta pe Mos Craciun sa imparta toate cadourile inainte de ivirea zorilor, nu e deloc lipsita de peripetii, dar toate eforturile sunt, intr-un final, incununate de succes.



2. Its a Wonderful Life

Un film pe care merita sa il vedeti, impreuna cu familia sau cu iubitul, in vacanta de Craciun. Pelicula spune povestea unui om de afaceri nemultumit de viata lui, care incearca sa se sinucida in Ajunul Craciunului. Un inger pe care il intalneste inainte de a face gestul final ii deschide insa o alta perspectiva a vietii si ii arata cum ar arata lumea fara el.



3. Love actually

Dragostea, in toate formele ei, este in centrul acestei productii prezentata prin intermediul a opt cupluri, fiecare cu probleme care mai de care mai diverse. Timp de doua ore si un sfert veti rade copios la umorul englezesc, inserat maiestuos in situatii nu foarte comice.



4. Joyeux Noel

Inspirat dintr-o poveste adevarata, Joyeux Noel este un film care ramane, din anul 2005, cand a fost lansat, unul dintre cele mai vizionate in perioada Craciunului.

5. O poveste de Craciun (titlu original: A Christmas Carol)

O animatie inspirata de nuvela omonima, scrisa de Charles Dickens, care spune povesta lui Scrooge, jucat de celebrul Jim Carrey. Acesta este un barbat foarte bogat si la fel de zgarcit si nu sarbatoreste niciodata Craciunul in palatul in care locuieste.



6. Surviving Christmas

O comedie savuroasa, cu Ben Affleck şi Christina Applegate în roluri principale. Filmul spune povestea unui milionar, care, satul sa petreaca Craciunul singur, decide sa inchirieze o familie in care sa petreaca sarbatorile si pe care o recompenseaza cu cateva milioane de dolari daca accepta afacerea'.



7. A Princess for Christmas

Jules, o tanara de nici 20 de ani, este nevoita sa isi asume rolul de mama pentru cei doi nepotei ai sai, dupa ce sora si fratele ei au murit intr-un accident. Sarcina nu este deloc usoara, dar in ajutor ii sare o ruda indepartata, care o invita, pe ea si pe cei doi copii, sa petreaca Craciunul la castelul sau din Europa.



8. A Merry Friggin Christmas

Robin Williams joaca in filmul Un Craciun de cosmar' rolul unui batran morocanos si cinic, care nu a sarbatorit niciodata Craciunul si care si-a invatata cei doi copii de mici ca Mos Craciun nu exista.



9. Frozzen

Aventurile Elsei şi ale Anei sunt fascinante pentru copiii îndrăgostiţi de producţiile Disney. Încă de la lansare, filmul s-a bucurat de un succes incredibil.

10. Polar Express

Filmul face parte din categoria animaţiilor care redau lumea magică a moşului şi a fabricii lui de jucării. Vocea lui Tom Hanks face ca povestea să devină vibrantă în sufletul unui copil care devine sceptic în privinţa existenţei Moşului.

