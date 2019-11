De Camelia Diaconu,

Cele mai frumoase filme de Crăciun pentru copii și întreaga familie

Magia sărbătorilor de iarnă ne cuprinde pe toți cu mult înainte de marile evenimente. Decorațiunile pe care le găsești de acum în magazine, hainele de sărbătoare, dar și opțiunile variate de distracție ne fac deja să intrăm în spiritul sărbătorilor de iarnă. Și pentru că serile în familie sunt cele mai frumoase, îți propunem o activitate relaxantă de la mic la mare: vizionarea celor mai bune filme de Crăciun pentru copii. Cei mici vor fi încântați să afle povestea Crăciunului din poveștile animate. Iată recomandările noastre:

Filme de Crăciun pentru copii – activități relaxante de la mic la mare

Cum a furat Grinch Crăciunul

Unul dintre cele mai haioase filme de Crăciun pentru copii în care vei urmări povestea lui Grinch, un țâfnos care trăiește izolat într-o peșteră din vârful muntelui. El nu are prieteni, decât un câine pe nume Max, iar ocupația lui an de an este de a strica spiritul sărbătorilor de iarnă. Lui nu îi place agitația din jurul Crăciunului, așa că este hotărât să îi vină de hac și să se opună Crăciunului. De aici începe o adevărată aventură.

Trailer – Cum a furat Grinch Crăciunul

Expresul polar

Un film de animație numai bun de văzut înainte de Crăciun. Personajul principal nu crede în Moș Crăciun și nici în miracolele pe care le aduce sărbătoarea. Însă, tocmai în ajunul Crăciunului se întâmplă un miracol, atunci când la ușa sa apare un tren “Polar Express”, iar conducătorul îl invită înăuntru. Odată intrat în tren, copilul începe o aventură care întrece orice imaginație.

Recomandări O directoare cu diplomă falsă de ASE lucrează de peste 10 ani la spitalele Primăriei Capitalei!

Trailer – Expresul Polar

Cronicile Crăciunului

Un film perfect pentru o seară în familie alături de cei mici. În film vei urmări povestea celor doi frați, Teddy și Kate, care plănuiesc să îl surprindă pe Moș Crăciun în Ajun. Însă curiozitatea lor depășește limitele, iar cei doi ajung să fie părtași la peripețiile prin care trece Moșul în călătoriile sale.

Trailer – Cronicile Crăciunului

Marea cursă de Crăciun

Film de animație, comedie, ce își desfășoară acțiunea la Polul Nord și prezintă povestea lui Arthur Christmas, fiul lui Moș Crăciun. Moșul are o misiune grea an de an, însă anul acesta pare că dă greș, deoarece a uitat un copil dintre sutele de milioane de pe Pământ, iar acesta se pare că nu își va primi cadoul. Aici intră în acțiune fiul lui Moș Crăciun, care devine erou fără să realizeze.

Trailer – Marea cursă de Crăciun

Pettersson și Findus: Cel mai frumos Crăciun

Unul dintre cele mai amuzante filme de Crăciun pentru copii. Pettersson și Findus își doresc foarte mult să petreacă sărbătorile de iarnă așa cum se cuvine, însă se îngrijorează tot mai mult atunci când văd că zăpada este foarte mare, iar bradul lipsește. Ei cred că aceste două probleme îi vor împiedica să sărbătorească și fac tot ce le stă în puteri să reușească.

Recomandări În loc să ne roage candidatul să-l ascultăm, a ajuns poporul să-l implore să ne vorbească!

Sania stricată a lui Bob – Filme de Crăciun pentru copii

Vei urmări povestea lui Bob, un tânăr Elf magic, care caută o pârtie pentru a se da cu sania. Între timp, el este prins într-o ambuscadă de către răul Fishface și blocați în mijlocul unei păduri magice. Bob depinde de el și de prietenii lui să aducă sania înapoi acasă pentru Crăciun, în cazul în care Fishface nu îi ia sania.

Cel mai groaznic Crăciun

Supărată ca a rămas ultima mâță dintr-un magazin de animale, până la urmă vedeta de pe internet își găsește sufletul pereche: o fată la fel de singură ca și ea. Povestea amuzantă de aici începe.

Recomandări Cum s-a transformat o școală de dans într-un centru de abuzuri fizice și sexuale

Regatul de gheață – Unul dintre cele mai urmărite filme de Crăciun pentru copii

Film de animație ce are la bază basmul scris de Hans Christian Andersen, Crăiasa Zăpezilor. Filmul spune povestea unei prințese care pornește într-o călătorie alături de un alpinist, în căutare de aventură, împreună cu animalul său de companie, un ren loial și un om de zăpadă. Aceasta pornește în călătorie cu gândul să își găsească sora înstrăinată.

Trailer – Frozen

Povestea jucăriilor

Continuăm lista cu cele mai frumoase filme de Crăciun pentru copii și îți recomandăm să vizionezi excursia distractivă a unor prieteni, care ia o întorsătură neașteptată atunci când sunt nevoiți să oprească la un motel. Imediat cum prima jucărie dispare, celelalte sunt prinse într-un lanț misterios de evenimente și totul trebuie să se rezolve foarte repede pentru ca jucăriile să nu fie pierdute.

Trailer – Povestea Jucăriilor

Moș Crăciun vine în oraș – Santa Claus is Coming to Town

Primarul, o persoană rea care nu suferă copiii, găsește la ușa casei un bebeluș pe nume Claus. Însă, primarul ia copilul și îl duce într-un loc izolat, de unde să nu se mai poată întoarce niciodată. Însă, el nu știe că locul era stăpânit de “Vrăjitorul Iarna”, căruia nu îi place să fie vizitată de nimeni. Animalelor din pădure li s-a făcut milă de copil și l-au dus către o familie de elfi ce îl adoptă pe micuț și îi pun numele Kris.

Trailer – Moș Crăciun vine în oraș

Spărgătorul de nuci – Filme de Crăciun pentru copii

Fetița Clara are nevoie de o cheie magică ce o poate ajuta să deschidă un cufăr. În interiorul cufărului este un dar prețios de la mama ei care a murit. La petrecerea anuală de Crăciun a unchiului său, fetiței îi apare în cale un fir de aur care o va conduce la cheia mult dorită.

Trailer – Spărgătorul de nuci

Omul de zăpadă – Frosty The Snowman

Film de Crăciun american de animație care prezintă povestea unui magician și a unui grup de studenți, care aduc la viață un om de zăpadă. Când își dă seama, omul de zăpadă, că se va topi repede atunci când va veni primăvara, dacă nu ajunge într-o zonă mai rece, Frosty se ascunde împreună cu noua sa prietenă într-un tren care se îndreaptă spre Polul Nord. Însă, cei doi nu știu că magicianul este pe urmele lor deoarece este hotărât să își recapete pălăria.

Îți recomandăm să citești și:

Filme de Crăciun – cele mai frumoase filme de urmărit în familie în zilele geroase de iarnă.

12 Filme de Crăciun pentru copii pe care îți recomandăm să le vizionezi împreună cu toată familia în următoarea perioadă.

Scurtmetraje de Crăciun pentru copii

Kung Fu Panda Holiday

Trailer

Shrek the Halls

Trailer

Ice Age: A Mammoth Christmas

Trailer

Merry Madagascar

Trailer

Winnie the Pooh and Christmas Too

Trailer

Tom and Jerry: The Night Before Christmas

Trailer

Regatul de gheaţă. Sărbători cu Olaf

Trailer

Citeşte şi:

Filme de Crăciun – cele mai frumoase filme de urmărit în familie în zilele geroase de iarnă

Filme seriale – top 20 de seriale de neratat pe Netflix sau HBO

GSP.RO Lovitura dura pentru Daniel Dobre, antrenorul alături de care Simona a câștigat turneul de la Wimbledon

HOROSCOP Horoscop 13 noiembrie 2019. Risc de neînțelegeri pentru Tauri