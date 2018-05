“Votăm şi dacă nu are şanse de reuşită, că doar nu o să votăm cu Dăncilă. Marea problemă este că bine ar fi să nu ne facem de râs. Adică, să mai luăm o bătaie cu 100 de voturi diferenţă, ca data trecută. Sunt cam 80 de voturi diferenţă în favoarea. Or fi pierdut ei majoritatea, PSD-ALDE, în Camera Deputaţilor, dar când spunem asta trebuie să avem în vedere că au minorităţile, 17 voturi, şi au UDMR”, a explicat Traian Băsescu, duminică, la România TV.

În ceea ce priveşte viitorul partidului în Parlament, fostul preşedinte a comentat plecările recente din PMP.

“Toţi trag de partidele mai mici ca să-şi rotunjească numărul de parlamentari. Numai fraierii pleacă, după mine. Cei care s-ar duce la PSD vor constata că PSD-ul, la alegerile următoare, nu va mai avea acelaşi număr de parlamentari, ci mai mic. Şi nu cei veniţi din altă parte vor fi pe locuri eligibile. Cei care se uită către partidul lui Ponta, personal, nu cred că va intra în Parlament Ponta”, a susţinut Băsescu.

Întrebat dacă vor fi daţi afară membrii UNPR din PMP, dacă se rupe PMP-ul, Băsescu a răspuns negativ.

“Nu-i dă nimeni afară, am spus că discutăm la congres dacă mai menţinem această tentativă de a realiza fuziunea, pentru că noi nici acum nu am reuşit să facem fuziunea. Nu am făcut-o pentru că la fiecare termen s-au dus membrii UNPR care au contestat fuziunea, deşi votul a fost în unanimitate în congresele reunite ale celor două partide. Deci, de doi ani fuziunea nu-i făcută”, a punctat liderul PMP.

Coaliția PSD-ALDE a pierdut majoritatea în Camera Deputaților și social-democraților le lipsește doar un vot pentru adoptarea legilor organice.

Situația ”la mustață” în care se află coaliția de guvernământ s-a produs după ce mai mulți parlamentari au plecat alături de Victor Ponta în noul său partid.

Raționamentul este simplu, pur matematic. Sunt 329 de deputați iar ca legile să fie adoptate este nevoie de jumătate plus 1 din voturi. Așadar, pentru ca un proiect de lege să treacă la vot sunt necesare 165 de voturi. Acum sunt însă numai 164 de parlamentari în Camera Deputaților, arată DIGI24.

În timp ce PNL şi USR vorbesc, din ce în ce mai frecvent, despre strategia de a schimba Guvernul condus de Viorica Dăncilă, aritmetica parlamentară nu-i prea ajută. Opoziţia are nevoie de 234 de voturi pentru a dărâmă Executivul, însă calculele arată că e încă departe de reuşită.

Mai au însă o speranţă cei din PNL şi USR. Tabăra lui Victor Ponta prinde contur în Parlament, mai mulţi deputaţi alegând să plece din PSD şi să se alăture formaţiunii ProRomânia. Chiar şi aşa, dacă fostul premier nu reuşeşte să rupă şi mai mult din PSD, moţiunea de cenzură nu ar avea şanse să treacă fără sprijinul UDMR şi al minorităţilor.

Citește și: VIDEO EXCLUSIV/ Artiștii “Epocii de Aur” au venit să-l susțină pe Marius Țeicu! Compozitorul încearcă să-și revină după moartea fiicei sale