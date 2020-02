De Cristian Otopeanu,

Jurnalista Libertatea a povestit cum 45 de persoane care s-au vindecat de pe urma infectării cu coronavirus au ajuns acasă, au fost primite cu căldură în comunitate, fără ca nicio persoană să se sperie.

„Bilanțul este de 17 morți și 650 de persoane infectate, dintre care, foarte important, 45 au ajuns acasă, la familiile lor și au putut să îi îmbrățișeze pe cei dragi. Au fost primiți de comunități cu căldură, nimeni nu s-a speriat, ba chiar a fost un semn de normalitate că aceștia s-au întors acasă”, a spus Archip la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX.

Jurnalista a povestit apoi că „medicii sunt îngrijorați cu privire la alte 27 de victime, din cele 650, pentru că acestea sunt persoane în vârstă și au și alte patologii” și că „s-a luat decizia de a se comunica doar cazurile de coronavirus relevante din punct de vedere clinic”.

„O veste bună este că există anumite zone în care, de luni, se va relua școala și toate obiectivele turistice din Milano se vor deschide de luni, 2 martie”, a mai relatat Archip.

