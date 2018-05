Centrul vechi al Bucureștiului pare copilul încă inocent al faimosului cartier, pe vremuri muncitoresc și transformat în zona de unde se dă ora exacta a distracției în orașul de pe malul Tibrului. Trastevere are culoare și personalitate, are sute de terase, are mii de feluri de mâncare și sortimente de băuturi, pizza, paste, vino bianco, vino roso, bira, tiramisu, canoli e gelato artigianale! Trastevere are atmosferă și surprize … deochiate.

Cum ar fi …parolaccia. Mai exact, Cenico la parolaccia, local în cel mai pur stil italienesc, unde un angajat te întâmpină zâmbind, te întreabă de îndată din ce țară vii, iar în momentul urmator ți se adresează numind fericit, în limba ta, organul sexual masculin! Prima reacție, firească de altfel, e să te enervezi. Simți cum ți se urcă sângele la cap în fața impertinenței acestui macaronar, îți revin toate complexele de turist din țară estică, desconsiderat în Vest, dar, ciudat, ospătarul pare prietenos, îți urează, în românește, ”La mulți ani”, ”Paște fericit”, ”Crăciun fericit”, îți prezintă meniul, pentru ca apoi, când abia te-ai relaxat… s-o comita din nou. Și să-ți înșire cele mai urâte expresii din limba ta maternă!

Asta e parolaccia. Un cabaret italienesc, o combinație de muzică și stand-up comedy cu puternice conotații sexale, duse mult peste glume uzuale, cu limbaj total stradal și cu notă vulgară pe alocuri. Angajații unui astfel de local sunt multifuncționali, toți cântă, toți glumesc, toți servesc la mese. Toți au învațat vulgaritățile din limbile tuturor turiștilor care le trec pragul.

La parolaccia nu e loc de suparare, duci sau nu duci, fie ca ești italian, ori neamț, ori suedez, ori …român. Ai parte de mâncare bună, de băutură ieftină și de înjurături ca în Ferentari. Dar însoțite de aplauzele tuturor!

