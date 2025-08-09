Ce spunea Trump despre pielea sa portocalie în 2019

Despre pielea sa portocalie, Trump spunea în 2019, într-un discurs: „Lumina nu este bună, arăt mereu portocaliu” – atunci a dat vina pe becurile economice.

În 2023 s-a plâns de o „mare fotografie portocalie” nefavorabilă cu el, difuzată de Fox News.

În general, președintele SUA pare să își evalueze propria culoare a pielii altfel decât publicul:

„Am cea mai albă piele, pentru că nu am niciodată timp să stau la soare”, a declarat el în cadrul unei campanii electorale în Michigan, în 2024.

Care sunt explicațiile specialiștilor

Cea mai frecventă teorie este că folosește autobronzant. Dr. Tina Alster, dermatolog și consilier medical al Casei Albe, era deja convinsă în 2019.

„Arată mai degrabă portocaliu decât bronzat”.

Totuși, ea a mai spus că pielea sa prezintă deja daune provocate de soare, care ar putea proveni și de la solar. Lumina solară naturală este alcătuită din raze UV-A și UV-B.

Pentru a obține rapid bronzul dorit, la solar doza de raze UV-A este crescută. Razele UV-B, mai nocive, sunt în mare parte filtrate. Acesta este motivul pentru care bronzul de la solar tinde să fie mai portocaliu decât maro, iar arsurile solare sunt rare.

Se spune, de asemenea, că Trump ar suferi de rozacee, o boală inflamatorie a pielii, și că ar lua antibiotice pentru aceasta. În cazul acestei afecțiuni, sunt deosebit de dăunătoare solarul și autobronzantul. Razele UV de la solar pot declanșa un puseu de rozacee, în timp ce autobronzantul poate irita suplimentar pielea.

Părerea make-up artiștilor despre pielea portocalie a lui Trump

Make-up artistul Kriss Blevens, care a machiat fiecare președinte începând cu Jimmy Carter, a spus pentru „Fast Company”: „Pentru că l-am machiat pe Trump de mai multe ori, pot să vă spun că fața lui, fără machiaj, părea uneori mai bronzată decât restul corpului. Bănuiala mea este că a folosit autobronzant”.

Într-un interviu pentru BILD, make-up artistul Audrey Lefevre, care a machiat întreaga familie Trump în 2017 cu ocazia primei inaugurări, a confirmat suspiciunea:

„Țin să spun, și în numele tuturor colegelor, că niciun make-up artist profesionist nu este responsabil pentru nuanța portocalie a tenului său”, afirmă Lefevre. „Este autobronzant!”

„Trebuie să fii foarte priceput dacă vrei să aplici machiaj peste autobronzant”, explica expertul în bronzare Dante Fitzpatrick pentru „NY Daily News”, în martie 2024.

„Dacă faci asta greșit, se vede imediat – mai ales în HD”.

Echipa lui Trump a respins până acum toate afirmațiile potrivit cărora acesta ar folosi spray-uri autobronzante sau ar merge la solar. Potrivit lor, culoarea pielii ar fi doar rezultatul „genelor bune”.

Donald Trump, președintele ales al SUA, și-a surprins susținătorii și criticii deopotrivă cu un nou look dezvăluit la Trump International Golf Club din West Palm Beach, Florida. Coafura sa, mult mai plată și lipsită de obișnuita nuanță portocalie, a generat numeroase reacții online.



