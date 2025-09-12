În cadrul discuției, liderul de la Casa Albă a menționat posibilitatea impunerii unor sancțiuni împotriva sectorului bancar și petrolier din Rusia. Cu toate acestea, nu s-a angajat ferm în această direcție.

Trump a subliniat necesitatea de a-l convinge pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să pună capăt conflictului declanșat de invazia rusă în 2022. Folosind o metaforă, el a afirmat: „E nevoie de doi pentru a dansa un tango”.

Luna trecută, Trump l-a primit pe Putin la un summit în Alaska. Întâlnirea nu a adus progrese semnificative în rezolvarea situației din Ucraina.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a comentat situația actuală: „Canalele de comunicare există şi sunt bine stabilite. Negociatorii noştri au posibilitatea de a comunica prin aceste canale, dar pentru moment putem vorbi mai degrabă de o pauză”.

Trump a preluat funcția la Casa Albă în ianuarie, promițând să încheie rapid războiul din Ucraina.

Președintele SUA, Donald Trump, este convins că, în cele din urmă, războiul din Ucraina va putea fi depășit. Liderul american a confirmat acest lucru într-un interviu acordat postului de radio 77 WABC, cu sediul la New York.

