Reacție rapidă și decisivă

Rutte a anunțat lansarea misiunii „Eastern Sentry(Santinela Estică)”, o activitate militară menită să consolideze poziția NATO de-a lungul flancului estic.

Astfel, în zilele următoare, misiunea Santinela Estică va implica „o gamă largă de resurse aliate și va dispune atât de capabilități tradiționale, cât și de tehnologii inovatoare, inclusiv elemente concepute pentru a aborda provocările asociate cu dronele”.

„Eastern Sentry va adăuga flexibilitate și putere rolului nostru”, a declarat secretarul general, potrivit unui comunicat al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord.

Alianța a reacționat rapid și decisiv la acea situație, demonstrând capacitatea NATO și hotărârea, dar acum va acționa în continuare pentru a-și consolida poziția.

„NATO nu așteaptă, ci acționează”

„Încălcarea spațiului aerian al Poloniei de la începutul acestei săptămâni nu este un incident izolat și are un impact mai mare nu doar asupra Poloniei”, a declarat generalul Alexus G. Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa. „Deși este în curs de desfășurare o evaluare completă a incidentului, NATO nu așteaptă, ci acționează.”

Alianța își va consolida, de asemenea, apărarea aeriană.

„Eastern Sentry și această nouă abordare vor oferi o descurajare și o apărare și mai concentrate și mai flexibile, pentru a ne proteja aliații și a descuraja alte acte imprudente și periculoase, precum cele petrecute la începutul acestei săptămâni”, a declarat Grynkewich.

La o reuniune a Consiliului Nord-Atlantic de miercuri, 10 septembrie 2025, aliații au discutat situația în lumina solicitării Poloniei de consultări în temeiul Articolului 4.

Totodată, Rutte a menționat că, deși aceasta a fost cea mai gravă încălcare a spațiului aerian NATO, „ceea ce s-a întâmplat miercuri nu a fost un incident izolat. Imprudența Rusiei de-a lungul flancului estic este din ce în ce mai frecventă”.

Descurajarea agresiunii

Secretarul General a subliniat că sarcina fundamentală a NATO de a descuraja agresiunea și de a apăra fiecare aliat subliniază importanța protejării flancului estic.

„Acesta este motivul pentru care avem forțe terestre avansate desfășurate în opt țări, cu contribuții din partea fiecărui aliat care sprijină aceste contingente, și planuri pentru a ne intensifica prezența dacă și când este necesar”, a spus el.

El a adăugat că aliații din Europa și America de Nord lucrează împreună în fiecare zi pentru consolidarea apărării aeriene și protejarea infrastructurii submarine critice din Marea Baltică.

Noapte tensionată la granița de est a NATO. Polonia a anunțat pe 10 septembrie că mai multe drone rusești au intrat în spațiul său aerian în timpul unui atac masiv lansat de Moscova asupra Ucrainei. Forțele armate poloneze au ridicat avioane de luptă și au declanșat o operațiune de neutralizare a obiectelor zburătoare, scrie publicația online Onet, parte a trustului Ringier.

O parte din dronele care au violat spațiul aerian polonez au fost drone momeală Gerbera, iar Rusia pare să se fi pregătit pentru o incursiune de această amploare încă de acum câteva luni, relatează ISW.





