Tarife între 50% și 100% pentru petrolul rusesc

Un oficial american a declarat pentru AFP că președintele Donald Trump este pregătit să impună tarife între 50% și 100% pentru țările care cumpără petrol rusesc, în special China și India.

„Sursa banilor pentru mașina de război rusă provine din achizițiile de petrol de către China și India. Dacă nu ajungi la sursa banilor, nu există nicio modalitate de a opri mașina de război”, a spus oficialul.

Trump a discutat această idee în timpul unor convorbiri telefonice cu prim-ministrul Ucrainei, dar și cu oficiali americani din Trezorerie, Departamentul de Stat și biroul Reprezentantului Comerțului.

Washingtonul presează Europa să se alăture

Deși liderul american este „gata de plecare”, după cum a spus sursa citată, el consideră esențial sprijinul european.

„Vrem să fim serioși. Vrem să terminăm acest război și, prin urmare, îi încurajăm cu tărie pe prietenii noștri europeni să acționeze”, a adăugat oficialul american.

În paralel, Uniunea Europeană pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Germania și Franța cer ca acesta să includă măsuri împotriva companiei petroliere Lukoil, unul dintre giganții energiei rusești.

Recomandări Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni

Presiune și asupra țărilor care ajută Rusia

Un alt oficial american a amintit că în Congres există un proiect de lege susținut de 85 de senatori care i-ar permite lui Trump să aplice sancțiuni și împotriva țărilor ce fac comerț cu Rusia. Însă, potrivit acestuia, nu este clar dacă Parlamentul European are „voința politică” de a merge la fel de departe.

De asemenea, discuțiile dintre SUA și UE au vizat și activele suverane rusești înghețate, despre care Washingtonul consideră că ar putea fi folosite în negocierile de pace.

Trump și Modi transmit mesaje optimiste

Totuși, Donald Trump a dorit să transmită un semnal de încredere către India. Liderul american a scris pe rețeaua sa, Truth Social, că negocierile dintre Statele Unite și New Delhi continuă pentru eliminarea barierelor comerciale și a subliniat relația personală apropiată cu premierul Narendra Modi.

La rândul său, premierul Modi a răspuns printr-un mesaj pe X, unde a descris relația cu Statele Unite drept una de „prietenie apropiată și parteneriat natural”, în ciuda conflictelor din ultima perioadă.

Recomandări Polonia a doborât drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian în timpul unui atac asupra Ucrainei

India and the US are close friends and natural partners. I am confident that our trade negotiations will pave the way for unlocking the limitless potential of the India-US partnership. Our teams are working to conclude these discussions at the earliest. I am also looking forward… pic.twitter.com/3K9hlJxWcl — Narendra Modi (@narendramodi) September 10, 2025

El a transmis că negocierile comerciale aflate în desfășurare ar putea deschide drumul spre consolidarea cooperării economice și a dat asigurări că echipele celor două guverne lucrează pentru a ajunge rapid la un acord.

Trump, după bombardamentele rusești: „Vor fi noi sancțiuni”

Declarațiile vin la doar câteva zile după ce Kremlinul a lansat cel mai mare bombardament aerian asupra Ucrainei de la începutul războiului. Ca reacție, Trump a avertizat că Rusia va fi lovită cu noi sancțiuni și a amenințat că va penaliza țările care continuă să cumpere petrol rusesc.

Până acum, India a fost vizată doar de așa-numitele „sancțiuni secundare”. Însă planul lui Trump, dacă va fi aplicat, ar putea închide una dintre principalele surse de bani pentru Vladimir Putin. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a scris după întâlnirile cu oficialii europeni că „toate opțiunile rămân pe masă” pentru a sprijini negocierile de pace dintre Moscova și Kiev.

Recomandări Nepalul, incendiat: Premierul se salvează în ultimul moment, un ministru sare în râu, iar soția unui fost premier moare din cauza arsurilor I VIDEO

Dar în timp ce Donald Trump este convins că, în cele din urmă, războiul din Ucraina va putea fi depășit, Moscova rămâne fermă pe poziții. Luni, 8 septembrie 2025, purtătorul de cuvânt Dimitri Peskov a susținut că presiunea economică asupra Rusiei nu va forța țara să-și schimbe cursul.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE