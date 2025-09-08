Germania și Franța propun sancțiuni extinse

Propunerea vine în contextul în care UE încearcă să coordoneze cu Statele Unite măsuri pentru a crește presiunea asupra Moscovei.

Comisia Europeană consultă în prezent statele membre pentru cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei de la invazia din 2022.

Pe lângă Lukoil, Germania și Franța sugerează și sancționarea rafinăriilor din țări terțe implicate în exportul de petrol rusesc către UE, precum și a firmelor de trading care se ocupă cu petrolul rusesc, potrivit diplomaților citați de AFP.

De asemenea, se dorește înăsprirea sancțiunilor împotriva firmelor din afara Rusiei care ajută Moscova să eludeze sancțiunile, inclusiv restricții asupra mai multor bănci și vizarea schemelor de criptomonede din Asia Centrală.

Procesul de aprobare a sancțiunilor

Oficialii UE subliniază că discuțiile privind sancțiunile sunt încă într-o etapă incipientă. Propunerile finale ale Comisiei vor necesita aprobarea tuturor celor 27 de state membre ale UE.

Ungaria, cunoscută pentru poziția sa pro-Moscova, ar putea opune rezistență puternică la sancționarea Lukoil.

Cooperarea cu SUA

UE își coordonează eforturile cu Statele Unite. Trimisul UE pentru sancțiuni a purtat luni discuții cu partea americană.

Președintele Trump a amenințat duminică cu mai multe sancțiuni împotriva Rusiei, după cel mai mare atac aerian al Kremlinului asupra Ucrainei.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Washington este pregătit să „crească presiunea” asupra Rusiei, dar că și Europa trebuie să acționeze pentru a forța cu adevărat Moscova la masa negocierilor.

Provocări în aplicarea sancțiunilor

Trump a amenințat că va penaliza țările care cumpără petrol rusesc, dar până acum a aplicat astfel de sancțiuni secundare doar Indiei.

În ultimul său pachet de măsuri, UE a vizat două bănci chineze acuzate că facilitează sprijinul pentru Moscova și o rafinărie de petrol din India.

Cu toate acestea, intensificarea presiunii asupra Indiei ar fi problematică politic pentru UE, care dorește să îmbunătățească relațiile comerciale cu cea mai populată țară din lume și se teme să nu o împingă mai aproape de Moscova și Beijing.

