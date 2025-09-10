„Dar eu credeam că acest conflict armat va fi cel mai ușor de rezolvat. Și, desigur, s-a dovedit că nu este așa. Dar vom reuși”, a declarat liderul de la Casa Albă, comentând încercările de depășire a crizei din Ucraina.

Donald Trump a recunoscut că soluționarea pașnică a războiului Rusia-Ucraina reprezintă o sarcină dificilă, pe care, de fapt, o subestimase anterior.

Totodată, președintele SUA a apreciat în termeni pozitivi relațiile sale de lucru cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, subliniind că „s-a înțeles foarte bine cu el”.

Cu toate acestea, Trump a criticat acțiunile Rusiei în legătură cu situația din Ucraina, accentuând că este „foarte surprins” de complicațiile din procesul de pace.

După ce l-a primit pe Zelenski la Casa Albă şi a discutat cu liderii europeni, pe 18 august, Trump a anunţat că organizează o întâlnire bilaterală între președintele ucrainean și liderul de la Kremlin.

Totuși, regimul de la Moscova nu a arătat nicio disponibilitate de a se angaja într-o întâlnire faţă în faţă între Putin și Zelenski.

În schimb, Putin a recurs la tertipurile obișnuite pentru a îngropa ideea, cerând-i lui Zelenski să vină la Moscova. La rândul lui, Zelenski i-a transmis lui Putin să vină la Kiev.

