Întrebat de un jurnalist dacă este pregătit să treacă la o nouă etapă de sancțiuni împotriva Rusiei, președintele american a răspuns: „Da, sunt!”.

Donald Trump amenință, dar nu ia măsuri decisive

Donald Trump a amenințat în repetate rânduri regimul de la Moscova cu noi sancțiuni, dar nu a luat nicio măsură în acest sens pe motiv că favorizează negocierile de pace. Președintele american nu a făcut decât să prelungească sancțiunile impuse anterior de predecesorul său la Casa Albă, democratul Joe Biden.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone și 13 rachete, vizând inclusiv clădirea Guvernului. Atacul, soldat cu cinci morți, printre care un bebeluș de un an, este cel mai mare de la lansarea invaziei la scară largă, la 24 februarie 2022.

Secretarul Trezoreriei susține că Trump este pregătit să facă presiuni economice asupra Rusiei

Secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent, a declarat la rândul lui că liderul rus Vladimir Putin ar putea să vină la negocieri serioase de pace doar în urma unei presiuni economice suplimentare exercitate de Statele Unite şi Europa.

„Dacă SUA şi Uniunea Europeană pot interveni, pot impune mai multe sancţiuni, tarife secundare ţărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă va intra în colaps total, iar asta îl va aduce pe preşedintele Putin la masa negocierilor”, a declarat Bessent în emisiunea Meet the Press de la NBC.

Recomandări Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Bessent a afirmat că administraţia preşedintelui Donald Trump este „pregătită să intensifice presiunea asupra Rusiei”.

Dar, a adăugat el, „avem nevoie ca partenerii noştri europeni să ne urmeze, pentru că dacă Statele Unite şi UE fac acest lucru împreună, ne aflăm acum într-o cursă între cât timp poate rezista armata ucraineană şi cât timp poate rezista economia rusă”.

Europenii îndeamnă de mai mult timp Statele Unite să impună sancțiuni coordonate

Totuși, aliații europeni îi îndeamnă de mai mult timp pe omologii lor americani să impună sancțiuni împotriva Rusiei. De altfel, o delegație a Uniunii Europene s-a deplasat vineri în Statele Unite pentru a negocia cu administrația Trump posibile sancțiuni coordonate împotriva Rusiei, potrivit unei declarații făcute de președintele Consiliului European, Antonio Costa, în orașul ucrainean Ujgorod, în timp ce europenii pregătesc deja al 19-lea pachet de sancțiuni.

Donald Trump a amenințat că va lua măsuri împotriva țărilor care cumpără hidrocarburi rusești și a luat măsuri doar împotriva Indiei, căreia i-a aplicat suprataxe vamale importante din acest motiv.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE