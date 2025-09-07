De la iubire la război comercial

În perioada 2019–2020, Modi și Trump au organizat evenimente comune spectaculoase. La Houston, în SUA, peste 50.000 de oameni au participat la mitingul „Howdy, Modi!”, unde premierul indian l-a prezentat ca pe un aliat apropiat al Indiei. La rândul său, Trump a fost primit de Modi pe un stadion de cricket din Ahmedabad, India, la un eveniment cu peste 100.000 de participanți, intitulat „Namaste Trump”.

Această apropiere a fost atât de vizibilă încât Modi a inventat sloganul „MAGA plus MIGA este egal cu MEGA”, adică „Make America Great Again” și „Make India Great Again” unite într-un parteneriat simbolic.

Acum însă, legăturile s-au rupt. „Bromance-ul a înghețat”, a explicat editorialistul Sadanand Dhume pentru Wall Street Journal.

Tarifele americane care au lovit India

Donald Trump a impus în 2025 un tarif de 25% pe bunurile indiene, urmat de încă 25% ca pedeapsă pentru faptul că India a continuat să cumpere petrol rusesc la preț redus, în ciuda sancțiunilor.

„Acest lucru va lovi puternic economia Indiei”, a avertizat Dhume.

Trump l-a acuzat pe Modi că ridică „bariere comerciale dureroase și odioase”. Decizia a transformat parteneriatul într-un conflict comercial de proporții, cu riscul de a afecta relația strategică dintre cele două mari democrații.

Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe
Recomandări
Luni începe școala! Cifrele care arată haosul din Educație: părinți stresați, copii anxioși și cheltuieli uriașe

Pakistanul, factorul care a rupt relația

O altă lovitură a venit în luna mai, când India și Pakistanul s-au aflat la un pas de război după un atac terorist în Kashmir. În timp ce New Delhi încerca să gestioneze situația, Trump a anunțat unilateral pe Truth Social că a intermediat un armistițiu și și-a atribuit meritul.

Pentru Modi, acest gest a fost o umilință. Pakistanul a mers și mai departe, nominalizându-l pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace. În paralel, liderul american l-a invitat la Casa Albă pe cel mai înalt oficial militar pakistanez, semnalând o apropiere neașteptată de rivalul tradițional al Indiei.

„Este o despărțire tragică”

Analiștii spun că ruptura Trump–Modi nu este doar o problemă personală între cei doi lideri, ci un semnal îngrijorător pentru relațiile dintre SUA și India.

„Menținerea unei relații bune cu India a fost esențială pentru strategia americană în Indo-Pacific în ultimii 25 de ani. Acum, totul este în aer”, a explicat Sadanand Dhume într-un interviu pentru podcastul Today, Explained.

El a avertizat că această situație riscă să întoarcă opinia publică indiană împotriva Statelor Unite, într-un moment în care China rămâne un vecin mult mai puternic și o amenințare directă pentru India.

Donald Trump ia în calcul lovituri militare pe teritoriul Venezuelei, care să vizeze cartelurile de droguri: „Invadăm Venezuela?”
Recomandări
Donald Trump ia în calcul lovituri militare pe teritoriul Venezuelei, care să vizeze cartelurile de droguri: „Invadăm Venezuela?”

India, între China și Statele Unite

India încearcă acum să repare relațiile cu Beijingul. Premierul Modi a participat la un summit în China, prima vizită de acest fel după șapte ani, și a publicat imagini alături de președintele Xi Jinping și de Vladimir Putin.

„India recunoaște că are o problemă istorică și profundă cu China. Dar acțiunile lui Trump au făcut ca apropierea de Beijing să devină o prioritate mai urgentă decât înainte”, a mai spus Dhume.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
O mașină cu 6 oameni, dintre care 2 copii, a lovit un cap de pod pe DN7 și s-a răsturnat. Toate victimele au fost duse la spital
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaelei Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Unica.ro
Când era mică, se spunea despre ea că ar fi „cel mai frumos copil din România”. Dar stai s-o vezi acum, la 21 de ani, pe fata creatoarei de modă Ingrid Vlasov! Cum arată Noelle / Foto
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
Elle.ro
Francesca și Cristian de la Insula iubirii, primele dezvăluiri despre participarea la emisiune. Cum s-a schimbat relația lor: „Ceea ce părea doar o glumă...”
gsp
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
GSP.RO
Pus pe liber de Hagi de la Farul, divorțează după 3 luni de la căsătorie!
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
GSP.RO
Cui îi revine averea uluitoare lăsată în urmă de Giorgio Armani » El nu a fost căsătorit și nu are copii
Parteneri
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Libertateapentrufemei.ro
Legendarul actor Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, în România! Ce l-a impresionat enorm aici și în ce magazin a ținut morțiș să intre. S-a dus glonț spre raionul de dulciuri, ce a zis intră în istorie!
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Avantaje.ro
Cel mai PARȘIV bărbat din zodiac. Te minte fără remușcări, dispare și apare în viața ta când are el chef. FUGI de el dacă poți!
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină
Tvmania.ro
Cum arată vila de lux a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: mobilier scump și un pat care valorează cât o mașină

Alte știri

„Mi-e rușine, dar ce să fac?!”. Poveștile emoționante ale românilor care trăiesc în sărăcie și își vând trecutul pe tarabe, în târg
Reportaj
Știri România 07:00
„Mi-e rușine, dar ce să fac?!”. Poveștile emoționante ale românilor care trăiesc în sărăcie și își vând trecutul pe tarabe, în târg
Loto 6/49 din 7 septembrie 2025. Report de peste 5 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 7 septembrie 2025. Report de peste 5 milioane de euro la 6/49, categoria I
Parteneri
Arma laser a Chinei nu trece testul în deșert. Arabia Saudită a constatat pe banii săi
Adevarul.ro
Arma laser a Chinei nu trece testul în deșert. Arabia Saudită a constatat pe banii săi
Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o la mișto”
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, Gigi Becali. Facultatea pe care patronul de la FCSB și-a șters-o din CV: ”Am făcut-o la mișto”
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți
Financiarul.ro
Cele mai bune cărți despre bani pentru adolescenți

Monden

Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi
Stiri Mondene 09:22
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Imagini romantice cu cei doi
Anamaria Prodan, primele declarații despre nunta cu Ronald Gavril. „Da, toată lumea întreabă”
Stiri Mondene 06 sept.
Anamaria Prodan, primele declarații despre nunta cu Ronald Gavril. „Da, toată lumea întreabă”
Parteneri
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Elle.ro
SURPRIZĂ la PRO TV! Celebra prezentatoare a devenit mamă și a dezvăluit primele imagini cu băiețelul ei: „Momente și emoții incredibile”
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
Unica.ro
Ce s-a întâmplat cu părinții Alexandrei Măceșanu, după moartea fiicei lor. La 6 ani de la tragedia din Caracal, ies la iveală detalii dureroase despre drama familiei. „S-a întâmplat anul trecut”
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
TVMania.ro
Cabiria, fiica marii actrițe Maia Morgenstern, trăiește o poveste de iubire cu un actor român celebru. Diferența dintre ei? 37 de ani! Cine este tatăl copilului ei
Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prins
ObservatorNews.ro
Cine este bărbatul care a incendiat o benzinărie din Timiş. A amenințat că se sinucide înainte de a fi prins
Parteneri
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
GSP.ro
„Colosseumul” României e gata în proporție de 70%: „Va arăta fantastic!” » Proiectul a scăpat de tăierea fondurilor guvernamentale
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
GSP.ro
"E diferit de ce credeam". Ce i-a atras atenția selecționerului Canadei imediat ce a aterizat la București
Parteneri
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax.ro
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
StirileKanalD.ro
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Wowbiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
Promo
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Advertorial
Ameliorează durerea rapid in caz de entorsă
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Advertorial
Protejează-ți spatele cu aceste obiceiuri simple
Parteneri
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Wowbiz.ro
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
StirileKanalD.ro
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
KanalD.ro
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale

Politic

Patru moțiuni de cenzură contra Guvernului Bolojan dezbătute și votate astăzi în Parlament. Niciodată nu s-a mai întâmplat asta
Politică 08:08
Patru moțiuni de cenzură contra Guvernului Bolojan dezbătute și votate astăzi în Parlament. Niciodată nu s-a mai întâmplat asta
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Politică 05 sept.
Cine este Crinel Nicu Grosu, noul șef al Corpului de Control al lui Ilie Bolojan. A lucrat la DGA, în MAI. Nu există poze cu el
Parteneri
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Spotmedia.ro
Parcare cu surprize, în București – tarife pestrițe, la pixul primarilor. Cât te costă, unde și de ce
Afacerea cu care a dat lovitura Costel Pantilimon. Produsele conțin ingrediente naturale și sunt din ce în ce mai căutate în România: ”Sunt foarte sănătoase”
Fanatik.ro
Afacerea cu care a dat lovitura Costel Pantilimon. Produsele conțin ingrediente naturale și sunt din ce în ce mai căutate în România: ”Sunt foarte sănătoase”
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile
Spotmedia.ro
O premieră medicală care poate salva vieți: Plămân de porc funcțional la om timp de 9 zile