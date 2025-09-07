De la iubire la război comercial

În perioada 2019–2020, Modi și Trump au organizat evenimente comune spectaculoase. La Houston, în SUA, peste 50.000 de oameni au participat la mitingul „Howdy, Modi!”, unde premierul indian l-a prezentat ca pe un aliat apropiat al Indiei. La rândul său, Trump a fost primit de Modi pe un stadion de cricket din Ahmedabad, India, la un eveniment cu peste 100.000 de participanți, intitulat „Namaste Trump”.

Această apropiere a fost atât de vizibilă încât Modi a inventat sloganul „MAGA plus MIGA este egal cu MEGA”, adică „Make America Great Again” și „Make India Great Again” unite într-un parteneriat simbolic.

Acum însă, legăturile s-au rupt. „Bromance-ul a înghețat”, a explicat editorialistul Sadanand Dhume pentru Wall Street Journal.

Tarifele americane care au lovit India

Donald Trump a impus în 2025 un tarif de 25% pe bunurile indiene, urmat de încă 25% ca pedeapsă pentru faptul că India a continuat să cumpere petrol rusesc la preț redus, în ciuda sancțiunilor.

„Acest lucru va lovi puternic economia Indiei”, a avertizat Dhume.

Trump l-a acuzat pe Modi că ridică „bariere comerciale dureroase și odioase”. Decizia a transformat parteneriatul într-un conflict comercial de proporții, cu riscul de a afecta relația strategică dintre cele două mari democrații.

Pakistanul, factorul care a rupt relația

O altă lovitură a venit în luna mai, când India și Pakistanul s-au aflat la un pas de război după un atac terorist în Kashmir. În timp ce New Delhi încerca să gestioneze situația, Trump a anunțat unilateral pe Truth Social că a intermediat un armistițiu și și-a atribuit meritul.

Pentru Modi, acest gest a fost o umilință. Pakistanul a mers și mai departe, nominalizându-l pe Trump la Premiul Nobel pentru Pace. În paralel, liderul american l-a invitat la Casa Albă pe cel mai înalt oficial militar pakistanez, semnalând o apropiere neașteptată de rivalul tradițional al Indiei.

„Este o despărțire tragică”

Analiștii spun că ruptura Trump–Modi nu este doar o problemă personală între cei doi lideri, ci un semnal îngrijorător pentru relațiile dintre SUA și India.

„Menținerea unei relații bune cu India a fost esențială pentru strategia americană în Indo-Pacific în ultimii 25 de ani. Acum, totul este în aer”, a explicat Sadanand Dhume într-un interviu pentru podcastul Today, Explained.

El a avertizat că această situație riscă să întoarcă opinia publică indiană împotriva Statelor Unite, într-un moment în care China rămâne un vecin mult mai puternic și o amenințare directă pentru India.

India, între China și Statele Unite

India încearcă acum să repare relațiile cu Beijingul. Premierul Modi a participat la un summit în China, prima vizită de acest fel după șapte ani, și a publicat imagini alături de președintele Xi Jinping și de Vladimir Putin.

„India recunoaște că are o problemă istorică și profundă cu China. Dar acțiunile lui Trump au făcut ca apropierea de Beijing să devină o prioritate mai urgentă decât înainte”, a mai spus Dhume.

