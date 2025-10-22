După ce reforma pensiilor magistraților a fost respinsă cu un scor de 5 la 4, Tudor Chirilă a reacționat dur pe Facebook, lansând un atac la adresa judecătorilor.

Cei cinci judecători care au votat împotriva tăierii pensiilor speciale sunt: Cristian Deliorga, Bogdan Licu, Gheorghe Stan, Mihaela Ciochină, Mihai Busuioc. Iar Simina Tănăsescu, Laura Scântei, Dacian Dragoș și Csaba Asztalos au votat pentru legea care prevede reducerea pensiilor speciale.

Iată mai jos reacția integrală pe care a avut-o Tudor Chirilă pe internet, după ce CCR a respins reforma pensiilor magistraților:

„CCR a găsit o «soluție» să prelungească agonia morală în care se află vis a vis de propriile privilegii. Au respins pe formă modificările aduse pensiilor magistraților, ale căror privilegii sunt unice în Europa. Europa care cere corectarea acestor aberații, de care condiționează bani pentru România prin PNRR. Și totuși ar fi nedrept să spunem că toți judecătorii s-au opus, nu a fost unanimitate.

Dar am și eu niște întrebări: ce i-a oprit pe judecătorii CCR să judece fondul problemei? Și deaia au amânat decizia o lună de zile, ca să ne arunce în față că nu există aviz CSM sau mai știu eu ce? Acum o lună nu știau că forma depunerii nu e corectă? Ar fi putut respinge atunci. Sau să înțelegem că nu era o prioritate pentru ei? Și acum ce urmează? Când se va întoarce legea în forma potrivită va începe analiza pe fond? Sau analiza pe fond a fost deja făcută și va fi comunicată după ce se va trimite legea în forma corectă?

Când ieșeam în stradă să apărăm justiția de mizeriile lui Dragnea și Grindeanu care împreună cu PNL își protejau corupții eram buni? Când strigam pentru independența justiției și ceream ca ea să lupte împotriva corupției, nu înțelegeam ca justiția și magistrații să fie mai presus de ceilalți cetățeni. E atât de greu să înțelegeți că nu e normal să vă ducă nimeni în cârcă? Vă uitați că România cheltuie mai mult decât produce și corupția nepedepsită și prejudiciile nerecuperate sunt parte a acestei balanțe înclinate defavorabil? E atât de greu de acceptat că trebuie să munciți ca toți ceilalți și că trebuie să fiți remunerați suplimentar în mod rezonabil, nu ca o castă privilegiată?

Aveți idee cât muncesc medicii ăia de la stat sau privat ca să puteți ajunge voi în cabinetele și pe mesele lor de operație? Cum ar fi să vă dați trupurile pe mâna unora fără experiență, pentru că au ieșit la pensie la 48 de ani? Și cum ar fi să le plătiți o pensie egală cu ultimul salariul? Ce au făcut magistrații din România ca sistemul de justiție supraîncărcat, nedigitalizat, birocratic să funcționeze? Ce au făcut magistrații corecți împotriva unora ca Lia Savonea, această savonieră în care băltește săpunul corupților pe care îi spală cu zel? Unde au fost Asociațiile de magistrați când sistemul de justiție sau codurile de procedură penală au fost siluite în fel și chip?

Ne spuneți să nu ne dăm cu părerea, că nu ne pricepem și nu înțelegem nuanțele juridice și problematica profesiei voastre. Ei bine, și noi vă spunem că indiferent de situație, trebuie să munciți ca toți ceilalți. Și va trebui să vă obișnuiți cu ideea.

P.S.: Ar trebui să vă fie rușine că ne propuneți ideea de a le spune copiilor noștri «Fă-te mamă judecător, că înveți mult, dar muncești puțin și o să iei mai multi bani ca toți fraierii ăia care o să tragă până la 65 de ani. Fă-te, mamă, judecător că viața e scurtă și merită trăită»”

