Celebrul cântăreț de rapp și-a petrecut aproape patru ani în spatele gratiilor, fiind eliberat condiționat, în urmă cu 5 ani, dar acum a găsit calea tuturor problemelor, credința, și spune că Dumnezeu este cel care l-a scăpat de droguri, l-a vindecat de acest viciu.

„Singurul lucru care te scoate mereu la liman este credința. (…) M-am analizat! Mi-am dat seamă unde e punctul în care lucrurile au luat o altă turnură. Înainte, când aveam probleme cu drogurile, eram mult mai rece, mai izolat. Cred că făceam toate chestiile astea pentru că nu găseam ce-mi plăcea cu adevărat. Am fost arestat, am venit acasă și mereu mă întorceam la aceeași chestie. În momentul în care am schimbat ceva în viață mea, nu intenționat, pentru că probabil intervine un semn pe care ni-L trimite Dumnezeu, am aflat că atunci când faci voia ta te simți de multe ori… mic. Când faci voia Lui, te simți energizat… înălțat. Simți că nu acționezi singur. Nu am simțit în perioadele grele că am susținerea de care am nevoie. (…) Gândul la Dumnezeu îți da sens în viață. Fiecare om primește un canon pe care trebuie să-l facă. O raportare de un minut pe zi la Dumnezeu te ajută să menții legătură cu El! E acolo!”, a spus Tudor Sișu, la Trinitas TV.