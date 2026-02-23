300 de drone și 50 de rachete rusești au atacat Kievul

Printre cele mai afectate zone se numără suburbia Borșceahivka, unde o rachetă rusească a lovit o zonă rezidențială.

„Fiul cel mare era lângă mine, peretele s-a prăbușit peste noi, oamenii m-au ajutat să-l scot pe fiul meu și am ieșit fără haine în stradă. O să reconstruiesc casa, pentru că trăim aici, este țara noastră”, povestește Denys, a cărui locuință a fost complet distrusă.

Oleksiy, un alt locuitor din zonă, descrie momentul exploziei: „Din experiența pe care o avem, cred că a fost o rachetă. Eu dormeam dus, soția deja se trezise, se uita în telefon. A fost o bubuitură puternică, la care ne-am trezit și eu și fiul. Era aproape ora 3”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Cum trăiesc oamenii după atacul rusesc din Borșceahivka

Atacurile masive au continuat în Kiev și alte șase regiuni ale Ucrainei, unde Rusia a folosit peste 300 de drone și 50 de rachete balistice. Printre victimele indirecte ale acestor atacuri se numără și Daria și fetița ei, Taia, locuitoare ale cartierului Dniprovsky din Kiev.

Blocul lor de la etajul 7 a fost avariat de o dronă Shahed, lăsându-l fără căldură și energie electrică.

Deși familia s-a mutat într-un apartament dintr-un bloc apropiat, condițiile rămân dificile.

„Acestea sunt recipiente de cauciuc, aici se pune apă fierbinte, se învelesc apoi în prosoape și le punem în pat și dacă e pană de curent, ne țin de cald. Apa rece o fierbem pe aragaz, apoi o amestecăm cu apă rece și așa ne spălăm”, explică Daria.

Lipsa electricității îi obligă să urce zilnic nouă etaje pe scări, iar apa caldă este o raritate.

Efectele războiului asupra copiilor

Taia, care merge la grădiniță pentru a se bucura de compania prietenilor, se confruntă cu efectele psihologice ale războiului.

„Ea încă nu reacționează. Dar la grădiniță copiii au fost informați despre asta. Când este alarmă aeriană, coboară în adăpost, sunt obligați să o facă. Dar ea știe că este război, că zboară rachetele Shahed. Dar se întâmplă ca noaptea să se trezească și să spună «cât de mult m-am săturat, oare când se vor opri, de ce o fac?»”, mărturisește mama ei.

În cadrul campaniei „Generatoare de speranță”, organizată de Televiziunea Română, echipa TVR Info a oferit familiei un generator donat de români și o stație de încărcare portabilă pentru micuța Taia. Stația a fost achiziționată cu fondurile donate de redacția TVR. Cameramanul TVR Dragoș s-a împrietenit cu fetița, încercând să-i aducă puțină bucurie în mijlocul dificultăților.

Conform TVR Info, atacurile asupra infrastructurii energetice au lăsat peste 1.000 de blocuri din Kiev fără căldură și electricitate.

Mobilizarea românilor prin campania „Generatoare de speranță” continuă să aducă sprijin acestor oameni care se luptă să supraviețuiască frigului și condițiilor grele cauzate de război.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE