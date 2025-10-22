Atacul a avut loc la scurt timp după ce Ucraina a lansat o serie de rachete Storm Shadow într-un atac masiv asupra Rusiei, care, potrivit Statului Major ucrainean, ar fi vizat uzina chimică din Briansk, producătoare de componente esențiale pentru rachetele rusești.

Ploaie de rachete Storm Shadow într-un atac masiv asupra Ucrainei

Locuitorii din Kiev au auzit primele explozii în jurul orei 1:10 dimineața, la scurt timp după ce Forțele Aeriene au emis o alertă privind rachete balistice, relatează jurnaliști aflați la fața locului.

Alerta aeriană repetată a fost declarată în capitală în jurul orei 4:48 dimineața, a relatat serviciul de presă al Administrației Militare a orașului Kiev, anunță publicația ucraineană Focus.

La aproximativ 30 de minute după primele detonări, au urmat alte explozii puternice. Deflagrații au fost raportate și în Dnipro, Zaporijjea și în portul Izmail.

Unitățile de apărare antiaeriană au intervenit pentru a respinge atacul asupra capitalei, a anunțat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Cel puțin un incendiu a izbucnit în oraș, iar echipele medicale au fost trimise la locurile afectate. Primarul a mai menționat că mai multe vehicule au fost incendiate, iar geamurile și curțile unor blocuri au fost avariate.

Un incendiu s-a declanșat la etajele de sus ale unui bloc din cartierul Dniprovskîi, ca urmare a atacului cu drone, a precizat Tymur Tkacenko, șeful administrației militare a orașului Kiev.

„Un incendiu a izbucnit la etajele 8 și 9 ale unui bloc din cartierul Dniprovskîi, în urma unui atac inamic”, a scris Tkacenko pe Telegram, adăugând ulterior că două persoane au murit.

Vitali Kliciko a declarat că incendiul din blocul afectat a fost localizat și că serviciile de urgență au salvat zece persoane din clădire.

Echipele de intervenție au acționat și în cartierul Darnîțkîi, unde un imobil nerezidențial a fost cuprins de flăcări. În cursul dimineții, operațiunile de stingere și salvare erau încă în desfășurare în mai multe zone ale capitalei.

Raionul Dniprovski:

  • Resturi de dronă au lovit etajul 6 al unui bloc de locuințe cu 16 etaje, provocând un incendiu. O persoană a murit, iar zece au fost salvate.
  • La o altă adresă, fragmentele de moloz au căzut în curtea unui bloc de locuințe, fără a provoca incendiu.
  • Unda exploziei a spart geamurile unui imobil rezidențial.

Raionul Pechersk:

  • Resturi de rachetă au căzut și au provocat un incendiu, care între timp a fost stins.

Raionul Darnyțki:

  • Resturi de dronă au lovit teritoriul unei întreprinderi, provocând incendierea unei clădiri cu două etaje și a unui hangar.
  • De asemenea, fragmentele au lovit un bloc cu 17 etaje, unde s-a declanșat un incendiu la etajele 14 și 15.

În jurul orei șapte dimineața, a fost anunțată a doua victimă în urma atacului rusesc asupra Kievului.

Atacul cu drone Shahed din Kiev a provocat distrugeri și în alte regiuni din Ucraina

Atacul a provocat distrugeri și în alte regiuni ale Ucrainei. În Zaporijjea, un bloc de locuințe a fost avariat, iar cel puțin 13 civili au fost răniți și primesc îngrijiri medicale, a transmis guvernatorul Ivan Fedorov.

În Izmail, în regiunea Odesa, bombardamentele au cauzat pene de curent, după ce atacurile repetate asupra infrastructurii energetice au lăsat mii de gospodării fără electricitate.

Cel mai recent val de atacuri masive lansate de Rusia are loc pe fondul intensificării loviturilor asupra instalațiilor energetice ucrainene, înainte de iarnă.

Un atac mortal asupra Kievului, pe 10 octombrie, a avariat o centrală termică și a provocat pene de curent extinse.

Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia își va intensifica atacurile

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat marți, că Rusia va continua să-și intensifice atacurile asupra rețelei energetice ucrainene, pe măsură ce presiunea internațională – și perspectiva livrării de rachete americane Tomahawk – scade.

Cu mai puțin de o săptămână în urmă, existau speranțe că Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk și vor exercita o presiune reală asupra Rusiei, dar aceste planuri au fost abandonate după un apel telefonic între președintele rus Vladimir Putin și Casa Albă.

Zelenski a susținut că așa-numitele „sancțiuni cu rază lungă de acțiune”, adică loviturile ucrainene asupra infrastructurii militare și energetice rusești, sunt esențiale pentru a forța Moscova să revină la masa negocierilor.

Deși Ucraina folosește în prezent drone produse pe plan intern pentru a ataca aceste ținte, președintele a cerut partenerilor internaționali să sporească presiunea asupra Kremlinului prin furnizarea de rachete cu rază lungă de acțiune.

Într-un atac rar asupra teritoriului rusesc, armata ucraineană a lansat marți rachete britanice Storm Shadow, lovind uzina chimică din Briansk – care produce praf de pușcă și combustibil pentru rachete și se află sub sancțiuni internaționale.

La începutul lunii, Wall Street Journal a relatat că Statele Unite vor începe schimbul de informații militare cu Ucraina, pentru a sprijini atacurile cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra infrastructurii energetice din Rusia.

