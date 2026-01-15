Kievul se află în afara razei de acțiune a trupelor rusești, dar în raza de acțiune a dronelor și rachetelor, care sunt lansate aproape zilnic împotriva capitalei Ucrainei.

Atacurile cu drone și rachete au fost intensificate mai ales înainte de sosirea iernii și în cele mai friguroase zile, vizând cu precădere infrastructura energetică.

Kievul, tot mai vulnerabil la bombardamentele rusești

Deși Kievul a supraviețuit remarcabil de bine războiului, totuși devine din ce în ce mai vulnerabil. În ceea ce privește noua campanie de bombrdamente, Rusia încearcă să transforme Kievul într-un oraș de nelocuit, iar efectele sunt mai grave ca niciodată.

Vinerea trecută, Rusia a lovit stațiile de transformare din Kiev și din jurul capitalei. Aceste atacuri au provocat pene de curent și în alte părți ale Ucrainei. Rusia a atacat, de asemenea, toate cele trei centrale electrice pe gaze naturale și cărbune din Kiev, întrerupând aprovizionarea cu căldură și electricitate a orașului.

Autoritățile se grăbesc să readucă electricitatea și căldura în case, dar încă 400 de blocuri de locuințe arată temperaturi sub minus 12 grade Celsius, care coboară până la minus 17 grade Celsius pe timpul nopții.

Campanie de demoralizare a populației

Reconectarea la electricitate și agent termic este îngreunată de atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurilor reparate. Aceste acțiuni sunt menite să submineze moralul populației și să forțeze guvernul să cedeze în fața Rusiei.

Kiev – electricienii intervin după un atac aerian rusesc Foto: Profimedia

În prima iarnă de la lansarea invaziei la scară largă, Moscova a încercat să deconecteze de la electricitate întreaga Ucraină. Această acțiune s-a dovedit a fi prea ambițioasă, pentru că Ucraina a făcut față prin redirecționarea energiei electrice în jurul echipamentelor avariate. Alte strategii au inclus vizarea stațiilor de transformare care deservesc centralele nucleare, surse majore de energie pentru Ucraina.

Electricieni uciși în timp ce interveneau la locul atacurilor

Anul acesta, Rusia și-a restrâns atenția la trei orașe: Kiev, Odesa și Dnipro, observă Oleksandr Harchenko, directorul Centrului de Cercetare a Industriei Energetice. Scopul Rusiei pare a fi izolarea acestor orașe de rețeaua națională și apoi aruncarea în aer a centralelor lor electrice.

„Încearcă să lovească zonele în curs de reparare. Avem mulți lucrători din domeniul energiei răniți și uciși”, atrage atenția Harcenko.

„Luptăm ca să supraviețuim”, spune primarul Kievului, Vitali Kliciko. Rusia, afirmă el, „încearcă să distrugă starea de spirit a populației”.

„Putin nu are nevoie de noi ca populație. El are nevoie de proprietăți. Are nevoie de Ucraina”, subliniază fostul boxer profesionist.

Vitali Kliciko (stânga) discută cu un salvator caare intervine la un bloc de locuințe atacat de ruși Foto: Profimedia

Atacurile repetate complică lucrările de reparații, notează Kliciko, precizând că o parte din infrastructura lovită vinerea trecută a fost atacată din nou luni seara.

Apel la evacuarea Kievului

Prin urmare, primarul le-a recomandat locuitorilor din Kiev să părăsească temporar orașul și să se adăpostească la rudele din alte localități. Totuși, el evită să facă apel la o evacuare în masă.

Situația din Kiev a dus și la o dispută politică între primar și președintele Volodimir Zelenski. Șeful statului ucrainean a decretat stare de urgență energetică și l-a acuzat pe Vitali Kliciko de faptul că nu a pregătit suficient capitala pentru scenariul unor atacuri rusești masive în cele mai friguroare zile. La rândul lui, Kliciko și-a apărat subordonații și a dat vina pe guvern în cea mai dificilă situație pentru Kiev de la lansarea invaziei ruse la scară largă, la 24 februarie 2022.

Punct mobil de încălzire instalat lângă blocuri de locuințe fără agent termic Foto: Profimedia

Compromisurile nu-l opresc pe Vladimir Putin

„Mulți oameni sunt obosiți”, spune Volodimir Dorodko, un avocat al cărui bloc a fost lovit de o dronă rusească. „Greutățile îi împing pe unii ucraineni să susțină că războiul ar trebui să se încheie chiar și cu un cost ridicat, cum ar fi concesiile teritoriale. Mamele fiilor din armată o spun direct: «Haideți să le dăm Donbasul, ca să nu mai moară oameni și să nu fim bombardați»”, adaugă el.

În opinia lui, cedarea Donbasului și a altor teritorii nu este o soluție, deoarece nu va face decât să încurajeze Kremlinul să ceară mai mult.

Tânărul avocat vrea ca țara lui să reziste până la capăt. El încearcă chiar să vadă un avantaj din faptul că nu mai are căldură în apartament. Alimentele nu i se mai strică atunci când frigiderul nu mai poate funcționa din cauza întreruperii curentului electric.

„Oamenii cred că dacă un acord de pace ar fi aproape, atunci situația ar putea fi mai bună”, spune avocata Iulia Mîhailiuk, care s-a săturat să stea la minus 12 grade Celsius în apartamentul ei din Kiev și a decis să se mute într-un sat din apropiere împreună cu partenerul ei de viață și copilul lor în vârstă de un an. „Dar acest lucru nu este adevărat. Nu este mai bine, se înrăutățește”, conchide ea, referindu-se la faptul că Rusia își intensifică atacurile aeriene și în momentele când au loc contacte diplomatice sub medierea administrației Trump.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE