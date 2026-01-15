Kievul se află în afara razei de acțiune a trupelor rusești, dar în raza de acțiune a dronelor și rachetelor, care sunt lansate aproape zilnic împotriva capitalei Ucrainei.

Atacurile cu drone și rachete au fost intensificate mai ales înainte de sosirea iernii și în cele mai friguroase zile, vizând cu precădere infrastructura energetică.

Kievul, tot mai vulnerabil la bombardamentele rusești

Deși Kievul a supraviețuit remarcabil de bine războiului, totuși devine din ce în ce mai vulnerabil. În ceea ce privește noua campanie de bombrdamente, Rusia încearcă să transforme Kievul într-un oraș de nelocuit, iar efectele sunt mai grave ca niciodată.

Vinerea trecută, Rusia a lovit stațiile de transformare din Kiev și din jurul capitalei. Aceste atacuri au provocat pene de curent și în alte părți ale Ucrainei. Rusia a atacat, de asemenea, toate cele trei centrale electrice pe gaze naturale și cărbune din Kiev, întrerupând aprovizionarea cu căldură și electricitate a orașului.

Autoritățile se grăbesc să readucă electricitatea și căldura în case, dar încă 400 de blocuri de locuințe arată temperaturi sub minus 12 grade Celsius, care coboară până la minus 17 grade Celsius pe timpul nopții.

Campanie de demoralizare a populației

Reconectarea la electricitate și agent termic este îngreunată de atacurile repetate ale Rusiei asupra infrastructurilor reparate. Aceste acțiuni sunt menite să submineze moralul populației și să forțeze guvernul să cedeze în fața Rusiei.

Kiev - electricienii intervin după un atac aerian rusesc Foto: Profimedia
Kiev – electricienii intervin după un atac aerian rusesc Foto: Profimedia

În prima iarnă de la lansarea invaziei la scară largă, Moscova a încercat să deconecteze de la electricitate întreaga Ucraină. Această acțiune s-a dovedit a fi prea ambițioasă, pentru că Ucraina a făcut față prin redirecționarea energiei electrice în jurul echipamentelor avariate. Alte strategii au inclus vizarea stațiilor de transformare care deservesc centralele nucleare, surse majore de energie pentru Ucraina.

Electricieni uciși în timp ce interveneau la locul atacurilor

Anul acesta, Rusia și-a restrâns atenția la trei orașe: Kiev, Odesa și Dnipro, observă Oleksandr Harchenko, directorul Centrului de Cercetare a Industriei Energetice. Scopul Rusiei pare a fi izolarea acestor orașe de rețeaua națională și apoi aruncarea în aer a centralelor lor electrice.

„Încearcă să lovească zonele în curs de reparare. Avem mulți lucrători din domeniul energiei răniți și uciși”, atrage atenția Harcenko.

„Luptăm ca să supraviețuim”, spune primarul Kievului, Vitali Kliciko. Rusia, afirmă el, „încearcă să distrugă starea de spirit a populației”.

„Putin nu are nevoie de noi ca populație. El are nevoie de proprietăți. Are nevoie de Ucraina”, subliniază fostul boxer profesionist.

Vitali Kliciko (stânga) discută cu un salvator caare intervine la un bloc de locuințe atacat de ruși Foto: Profimedia
Vitali Kliciko (stânga) discută cu un salvator caare intervine la un bloc de locuințe atacat de ruși Foto: Profimedia

Atacurile repetate complică lucrările de reparații, notează Kliciko, precizând că o parte din infrastructura lovită vinerea trecută a fost atacată din nou luni seara.

Apel la evacuarea Kievului

Prin urmare, primarul le-a recomandat locuitorilor din Kiev să părăsească temporar orașul și să se adăpostească la rudele din alte localități. Totuși, el evită să facă apel la o evacuare în masă.

Situația din Kiev a dus și la o dispută politică între primar și președintele Volodimir Zelenski. Șeful statului ucrainean a decretat stare de urgență energetică și l-a acuzat pe Vitali Kliciko de faptul că nu a pregătit suficient capitala pentru scenariul unor atacuri rusești masive în cele mai friguroare zile. La rândul lui, Kliciko și-a apărat subordonații și a dat vina pe guvern în cea mai dificilă situație pentru Kiev de la lansarea invaziei ruse la scară largă, la 24 februarie 2022.

Punct mobil de încălzire instalat lângă blocuri de locuințe fără agent termic Foto: Profimedia
Punct mobil de încălzire instalat lângă blocuri de locuințe fără agent termic Foto: Profimedia

Compromisurile nu-l opresc pe Vladimir Putin

„Mulți oameni sunt obosiți”, spune Volodimir Dorodko, un avocat al cărui bloc a fost lovit de o dronă rusească. „Greutățile îi împing pe unii ucraineni să susțină că războiul ar trebui să se încheie chiar și cu un cost ridicat, cum ar fi concesiile teritoriale. Mamele fiilor din armată o spun direct: «Haideți să le dăm Donbasul, ca să nu mai moară oameni și să nu fim bombardați»”, adaugă el.

În opinia lui, cedarea Donbasului și a altor teritorii nu este o soluție, deoarece nu va face decât să încurajeze Kremlinul să ceară mai mult.

Tânărul avocat vrea ca țara lui să reziste până la capăt. El încearcă chiar să vadă un avantaj din faptul că nu mai are căldură în apartament. Alimentele nu i se mai strică atunci când frigiderul nu mai poate funcționa din cauza întreruperii curentului electric.

„Oamenii cred că dacă un acord de pace ar fi aproape, atunci situația ar putea fi mai bună”, spune avocata Iulia Mîhailiuk, care s-a săturat să stea la minus 12 grade Celsius în apartamentul ei din Kiev și a decis să se mute într-un sat din apropiere împreună cu partenerul ei de viață și copilul lor în vârstă de un an. „Dar acest lucru nu este adevărat. Nu este mai bine, se înrăutățește”, conchide ea, referindu-se la faptul că Rusia își intensifică atacurile aeriene și în momentele când au loc contacte diplomatice sub medierea administrației Trump.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mii de oameni protestează în Piața Victoriei pentru abrogarea Legii Vexler și împotriva guvernului Bolojan. Simion și Târziu, împreună / Manifestanții au aruncat cu ouă și sticle în forțele de ordine
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Viva.ro
Frumoasă, naturală, elegantă și...misterioasă! Cum arată și cu ce se ocupă Eva, soția lui Kelemen Hunor. E cu 19 ani mai tânără decât politicianul, iar ce s-a aflat despre ea i-a mirat pe toți
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Unica.ro
Anunțul momentului făcut de Guvernul Bolojan: „Pentru realizarea de economii”. Mii de români sunt vizați! Măsura va fi aplicată chiar din acest an!
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
Elle.ro
Sânziana Negru, schimbare radicală de look! Creatoarea de conținut nu mai arată deloc așa și a trecut printr-o transformare impresionantă. Foto
gsp
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.RO
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
GSP.RO
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
Parteneri
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
Libertateapentrufemei.ro
Surpriză de ultimă oră! Încă o mutare neașteptată la TV! Se întoarce un nume mare! Cine e și cu cine a semnat
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața
Tvmania.ro
Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, apariție rară la 52 de ani. Ce spune antrenorul despre femeia care i-a marcat viața

Alte știri

O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. „Există riscul să apară interferențe”, spune șeful Statului Major
Știri România 20:47
O zonă a României nu este acoperită de Articolul 5 al NATO. „Există riscul să apară interferențe”, spune șeful Statului Major
Mii de oameni protestează în Piața Victoriei pentru abrogarea Legii Vexler și împotriva guvernului Bolojan. Simion și Târziu, împreună / Manifestanții au aruncat cu ouă și sticle în forțele de ordine
Știri România 20:20
Mii de oameni protestează în Piața Victoriei pentru abrogarea Legii Vexler și împotriva guvernului Bolojan. Simion și Târziu, împreună / Manifestanții au aruncat cu ouă și sticle în forțele de ordine
Parteneri
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat
Adevarul.ro
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat
La 33 de ani, Ana Bogdan a dat vestea cea mare. ”Un nou început”
Fanatik.ro
La 33 de ani, Ana Bogdan a dat vestea cea mare. ”Un nou început”
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
Elle.ro
Chiara Ferragni a fost achitată în dosarul de fraudă legat de campanii caritabile. Primele declarații ale creatoarei de conținut după pronunțarea deciziei: „Coșmarul s-a încheiat”
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot
Viva.ro
S-a aflat adevărul! Rămâne Andra la ProTV după plecarea lui Cătălin Măruță? Declarația făcută de oficialii ProTV: ”Andra va fi...” Val de reacții după aceste cuvinte...Iar asta nu e tot

Monden

Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă”: „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat”
Exclusiv
Stiri Mondene 20:00
Alina Crișan, primele declarații despre viața amoroasă, carieră și planuri de viitor la „Dincolo de copertă”: „Niciodată nu m-am apărat și niciodată n-am spus adevărul adevărat”
Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Stiri Mondene 18:12
Cine este Adrian Petre, concurent la Survivor România 2026, emisiune difuzată de Antena 1
Parteneri
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
TVMania.ro
Nu e bona, nu e familia. După vestea celei de-a cincea sarcini, Laura Cosoi spune cine este sprijinul ei real într-o casă cu patru copii — un detaliu care a atras imediat atenția
"Am fost team leader și nu mă mai vrea nimeni". Companiile care anunță mii de concedieri
ObservatorNews.ro
"Am fost team leader și nu mă mai vrea nimeni". Companiile care anunță mii de concedieri
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Libertateapentrufemei.ro
Cine e și cu ce se ocupă Gabriela Iorgulescu, mama lui Mario Iorgulescu. Povestea neștiută a unei femei educate, distinse, aflate în centrul unei tragedii publice
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
GSP.ro
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Parteneri
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Mediafax.ro
Dacă nu vrei ca AI să-ți citească e-mailurile din Gmail, modifică această setare: durează 10 secunde
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Wowbiz.ro
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Redactia.ro
Dan Petrescu, detalii neștiute despre cea mai grea perioadă din viața sa. Ce spune despre boala care suferă de ceva timp. &quot;Asta este&quot;
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci
KanalD.ro
Cine primește averea lăsată în urmă de Rodica Stănoiu, fosta ministră a Justiției. Moștenitorul dobândește inclusiv locul de veci

Politic

Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Exclusiv
Politică 21:07
Cine este Olimpiea Crețeanu, judecătoarea de la Curtea de Apel cu doctorat la Academia de Poliție care poate bloca CCR și proiectul pensiilor speciale
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Politică 10:06
Sute de angajați din Parlament rămân fără apă câteva zile pentru lucrări la conducte vechi de 40 de ani
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Moartea misterioasă a unui oligarh, sinuciderea unui spion și un uriaș caz de corupție. Țara care deține președinția UE zguduită de trei scandaluri într-o săptămână
Fanatik.ro
Moartea misterioasă a unui oligarh, sinuciderea unui spion și un uriaș caz de corupție. Țara care deține președinția UE zguduită de trei scandaluri într-o săptămână
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen
Spotmedia.ro
Două arme noi pentru Ucraina: O rachetă de croazieră creată de compania unui rus și o dronă pe hidrogen