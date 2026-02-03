Cele mai puternice lovituri din cursul nopții au vizat Kievul și regiunea Kiev, Harkov, Dnipropetrovsk și Odesa, dar explozii au fost auzite și la Zaporojie și Vinița.

Atacul masiv al Rusiei asupra sectorului energetic – primul după așa-numitul „armistițiu energetic” – a avut loc în plin val de ger extrem. În cursul nopții, la Kiev s-au înregistrat −17 grade Celsiu, iar la Harkov, al doilea oraș ca mărime, −22 de grade.

În timpul loviturilor țintite asupra obiectivelor energetice, Rusia a folosit peste 70 de rachete și 450 de drone de atac, o cantitate semnificativă de rachete balistice în combinație cu alte tipuri de rachete, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Vicepremierul Ucrainei: Atacul Rusiei, un genocid de iarnă

Opt regiuni ale Ucrainei au fost lovite în plin ger extrem. Rusia a utilizat mai multe tipuri de rachete balistice, drone și rachete de croazieră împotriva CET-urilor și centralelor termoelectrice din Kiev, Harkov și Dnipro, a declarat premierul Denîs Șmîhal.

Vicepremierul și ministrul energiei a numit atacul nocturn al Rusiei „un nouă crimă rusească împotriva umanității, o tentativă de genocid de iarnă”.

Premierul Ucrainei: Sute de mii de familii, inclusiv copii, lăsați intenționat fără căldură la −25 de grade

„Au fost lansate mai multe tipuri de rachete balistice și de croazieră, precum și drone: asupra blocurilor de locuințe și a centralelor de termoficare – CET și TET – care funcționau exclusiv pentru încălzirea cartierelor din Kiev, Harkov și Dnipro. Țintele nu sunt militare. Sunt exclusiv civile: sute de mii de familii, inclusiv copii, au fost lăsate intenționat fără căldură în cele mai aspre geruri de iarnă, când temperaturile exterioare ajung la −25 de grade Celsius!”, a scris Șmîhal.

El a cerut, de asemenea, pedepsirea fiecărui cetățean rus implicat în planificarea, sprijinirea și punerea în aplicare a acestor lovituri, „efectuate cu scopul distrugerii în masă a ucrainenilor”.

16.000 de oameni din Harkov, fără încălzire

La Lozova, în regiunea Harkov, 16.000 de locuitori au rămas fără încălzire în urma atacului nocturn.

„Peste 16.000 de locuitori ai comunității, inclusiv copii mici și persoane vârstnice, au rămas fără căldură la un ger de −20 de grade Celsius”, a anunțat primarul orașului Lozova, Serghei Zelenski.

Potrivit lui, serviciile specializate încearcă să facă față consecințelor bombardamentelor.

„Energeticienii și lucrătorii din serviciile comunale muncesc la limita posibilităților umane. Toate eforturile sunt îndreptate spre restabilirea funcționării stabile a infrastructurii critice. Încercăm cu orice preț să evităm cel mai grav scenariu”, a declarat primarul Lozovei.

El i-a rugat pe locuitori să nu intervină în rețelele interioare ale clădirilor, avertizând că „încercările individuale de a «rezolva problema» pot provoca avarii de amploare și pot întârzia reluarea serviciilor pentru întreaga comunitate”.

Potrivit edilului, în oraș funcționează puncte de sprijin unde oamenii se pot încălzi, își pot încărca dispozitivele și pot beneficia de o conexiune stabilă.

Rusia a atacat infrastructura Kievului

Rusia a atacat infrastructura Kievului, astfel că cartierele Darnițki și Dniprovskîi de pe malul stâng al capitalei sunt în mare parte fără încălzire, a transmis primarul Kievului, Vitali Kliciko.

În total, 1.170 de blocuri de locuințe din oraș sunt în prezent fără agent termic. Lucrările de refacere au început, inclusiv în clădirile care nu aveau încălzire și înainte de atac.

Kliciko a mai anunțat că trei persoane au fost rănite, iar blocuri de locuințe au fost avariate în cartierele Darnițki, Dniprovskîi și Șevcenkivskîi ale Kievului. În cartierele Dniprovskîi și Darnițki au fost introduse deconectări de urgență ale energiei electrice.

Rusia a lovit infrastructura energetică și civilă din Odesa, 50.000 de locuitori fără lumină

De asemenea, Rusia a lovit infrastructura energetică și civilă din regiunea Odesa. Peste 50.000 de locuitori au rămas fără electricitate, iar infrastructura critică funcționează pe generatoare, a anunțat administrația regională.

Potrivit guvernatorului regiunii Odesa, Oleh Kiper, Rusia a desfășurat în cursul nopții un atac masiv cu rachete și drone asupra regiunii.

Energicienii lucrează deja la remedierea avariilor din sudul regiunii. De asemenea, au fost avariate trei clădiri de locuințe, spații de depozitare și administrative, precum și autoturisme. Nu s-au înregistrat morți sau răniți.

Obiective de infrastructură au fost avariate în orașul Dnipro și în regiunea Dnipropetrovsk. Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență a publicat imagini cu urmările atacului nocturn.

Și în regiunea Vinița au fost lovite obiective ale infrastructurii critice și au fost incendii, a anunțat administrația regională.

Potrivit guvernatoarei Natalia Zabolotna, în urma atacului masiv nocturn, 50 de localități au rămas fără electricitate, dar nu au fost raportate victime.

Centralele termoelectrice, lovite a 9-a oară din octombrie până acum

Rusia a atacat din nou, în cursul nopții, centralele termoelectrice ale DTEK, aceasta fiind a noua lovitură din octombrie încoace. Compania a anunțat că echipamentele CET-urilor au fost grav avariate, fără a preciza obiectivele exacte.

O înregistrare video postată de Serviciul de Urgență de Stat arată flăcări ieșind dintr-un bloc rezidențial înalt și echipe de intervenție lucrând toată noaptea în condiții de ger, potrivit CNN.

Ținta atacului masiv combinat asupra regiunii Kiev a fost infrastructura energetică și locuințele oamenilor.

Regiunea Dnipropetrovsk a fost atacată masiv de drone și rachete noaptea, un incendiu a izbucnit în Dnipro, teritoriul unei instalații de infrastructură fiind avariat.

Kiev, 7 ore sub alertă de raid aerian

Trei răniți au fost la Kiev, trei clădiri înalte avariate, iat efectele impactului au fost înregistrate în cinci localități, a transmis Serviciul de Urgență de Stat.

În timpul nopții, la Kiev a fost alertă aeriană. Locuitorii din Kiev au stat nu mai puțin de șapte ore sub alertă de raid aerian, iar atacul a avut loc în timp ce ucrainenii se confruntă cu unele dintre cele mai scăzute temperaturi din această iarnă.

Marți dimineață, temperatura la Kiev era de -20 de grade Celsius, iar în Harkov de -25 de grade Celsius.

Locuitorii puteau fi văzuți adăpostindu-se în metroul din Kiev, înfofoliți în paltoane groase și căciuli și ghemuiți sub saci de dormit și pături.

Președintele rus Vladimir Putin a fost de acord săptămâna trecută să suspende atacurile asupra orașelor importante din Ucraina și asupra infrastructurii energetice până duminică, în urma unei „cereri personale” din partea președintelui american Donald Trump, potrivit Kremlinului.

Pauza a venit și în urma discuțiilor trilaterale dintre Rusia, Ucraina și SUA la Abu Dhabi, primele astfel de discuții de la invazia Moscovei din februarie 2022.

